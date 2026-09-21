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Real Madrid'de Arda Güler'e Karşı Cephe mi Var? Maçta Yaşanan Hamle Konuşuluyor

Real Madrid'de Arda Güler'e Karşı Cephe mi Var? Maçta Yaşanan Hamle Konuşuluyor

Real Madrid arda güler
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 17:41
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Atletico Madrid, LaLiga'nın 7. haftasında Real Madrid'i sahasında 2-1 yendi. Maçın 31. dakikasında Vinicius Junior'ın Arda Güler'e pas vermemesi tartışma yarattı. Genç yıldızın sahadaki tepkisi İspanya'da eleştirilerin büyümesine yol açtı.

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2-1'lik mağlubiyet konuşuluyor.

2-1'lik mağlubiyet konuşuluyor.

Atletico Madrid'in gollerini Alejandro Grimaldo ve Jonathan David attı. Real Madrid'in tek golü maçın geç dakikalarında geldi. Arda Güler, teknik heyetin kararıyla ilk 11'de sahaya çıktı. 54 dakika oynayan genç yıldız, yerini Antonio Rüdiger'e bıraktı.

31. dakikadaki pas krizi kameralara yansıdı.

Real Madrid, 31. dakikada hızlı bir kontra atağa çıktı. Topla ilerleyen Vinicius Junior'ın sağında Arda Güler bomboş durumdaydı. Brezilyalı oyuncu, Arda'ya pas vermek yerine topu sol kanattaki Kylian Mbappe'ye aktardı. Arda Güler, bu tercihe sahada sitemkar bir tepki verdi. Arda'nın tepkisi kameralara yansırken sosyal medyadan da destek gördü.

İspanya'da hem takıma hem oyunculara tepki büyüyor.

İspanya'da hem takıma hem oyunculara tepki büyüyor.

Olay İspanyol spor basınında da geniş yer buldu. Arda Güler'e yönelik eleştirilerin yanında Mourinho ve takım içinde bazı isimlerin yarattığı krizler İspanya'da konuşulmaya devam etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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