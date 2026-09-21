Real Madrid'de Arda Güler'e Karşı Cephe mi Var? Maçta Yaşanan Hamle Konuşuluyor

Real Madrid, 31. dakikada hızlı bir kontra atağa çıktı. Topla ilerleyen Vinicius Junior'ın sağında Arda Güler bomboş durumdaydı. Brezilyalı oyuncu, Arda'ya pas vermek yerine topu sol kanattaki Kylian Mbappe'ye aktardı. Arda Güler, bu tercihe sahada sitemkar bir tepki verdi. Arda'nın tepkisi kameralara yansırken sosyal medyadan da destek gördü.