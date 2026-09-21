Real Madrid'de Arda Güler'e Karşı Cephe mi Var? Maçta Yaşanan Hamle Konuşuluyor
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Atletico Madrid, LaLiga'nın 7. haftasında Real Madrid'i sahasında 2-1 yendi. Maçın 31. dakikasında Vinicius Junior'ın Arda Güler'e pas vermemesi tartışma yarattı. Genç yıldızın sahadaki tepkisi İspanya'da eleştirilerin büyümesine yol açtı.
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2-1'lik mağlubiyet konuşuluyor.
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31. dakikadaki pas krizi kameralara yansıdı.
İspanya'da hem takıma hem oyunculara tepki büyüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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