Beşiktaş Liderlik İçin Çıktığı Amedspor Deplasmanında Mağlup Oldu: Yeni Lider Amedspor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Amedspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı Orban ve Dia Saba'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Vlahovic'in golüyle farkı bire indiren Beşiktaş umutlandı. Ancak Furkan Soyalp'in golü Amedspor'un yeniden farkı açmasını sağladı. Orkun 90+6'da penaltıyı atsa da karşılaşmayı 3-2 kazanan Amedspor, haftayı lider tamamladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amedspor ceza sahası dışından iki şutla golleri buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beşiktaş golü buldu ama fark yeniden açıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın