Beşiktaş Liderlik İçin Çıktığı Amedspor Deplasmanında Mağlup Oldu: Yeni Lider Amedspor

Miretti ve Orkun'la gelişen atakta Dusan Vlahovic toplu ağlara göndererek Beşiktaş için umutları yeşertti. Ancak golden çok kısa süre sonra yapılan basit hatayı Furkan Soyalp affetmedi ve skoru 3-1'e getirdi.

Beşiktaş son bölümde baskısını artırsa da Amedspor kontra ataklarla etkili oldu.

90+6'da Beşiktaş penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı Orkun Kökçü ağlara gönderdi ve skor 3-2 oldu.

İki takım da son bölümde gol bulamadı ve maç Amedspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi ve haftayı Amedspor lider kapadı.