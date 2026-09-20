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Beşiktaş Liderlik İçin Çıktığı Amedspor Deplasmanında Mağlup Oldu: Yeni Lider Amedspor

Beşiktaş Liderlik İçin Çıktığı Amedspor Deplasmanında Mağlup Oldu: Yeni Lider Amedspor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
20.09.2026 - 22:01
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Amedspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı Orban ve Dia Saba'nın golleriyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Vlahovic'in golüyle farkı bire indiren Beşiktaş umutlandı. Ancak Furkan Soyalp'in golü Amedspor'un yeniden farkı açmasını sağladı. Orkun 90+6'da penaltıyı atsa da  karşılaşmayı 3-2 kazanan Amedspor, haftayı lider tamamladı.

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Amedspor ceza sahası dışından iki şutla golleri buldu.

Amedspor ceza sahası dışından iki şutla golleri buldu.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Amedspor'un kurduğu baskı sonrası topu önünde bulan Orban, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 

22. dakikada Ballet'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dia Saba, sert vuruşuyla topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı. Beşiktaş, Vlahovic ve Orkun Kökçü ile yakaladığı fırsatlarda kaleci Lafont'u geçemedi. İlk yarı Amedspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş golü buldu ama fark yeniden açıldı.

Beşiktaş golü buldu ama fark yeniden açıldı.

Miretti ve Orkun'la gelişen atakta Dusan Vlahovic toplu ağlara göndererek Beşiktaş için umutları yeşertti. Ancak golden çok kısa süre sonra yapılan basit hatayı Furkan Soyalp affetmedi ve skoru 3-1'e getirdi. 

Beşiktaş son bölümde baskısını artırsa da Amedspor kontra ataklarla etkili oldu. 

90+6'da Beşiktaş penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı Orkun Kökçü ağlara gönderdi ve skor 3-2 oldu. 

İki takım da son bölümde gol bulamadı ve maç Amedspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi ve haftayı Amedspor lider kapadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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