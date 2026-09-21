İstanbul'a 48 Saat Uyarısı! Montları Çıkarın, En Soğuk Günün Tarihi Açıkladı
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Türkiye'de son günlerin yaz sıcaklığı bu hafta yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Rusya kaynaklı soğuk hava dalgası, Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapıyor ve özellikle İstanbul ile kuzey kesimlerde etkisini sert biçimde gösterecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki iki gün içinde sıcaklıkların 10 derecenin üzerinde birden düşeceğini, en soğuk günün ise Çarşamba olacağını açıkladı.
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İstanbul'a 48 saat uyarısı. Rusya'dan yola çıktı, en soğuk gün belli oldu.
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Bugün hava nasıl olacak?
Sulu kar uyarısı geldi; sıcaklar hafta sonu geri dönüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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