İstanbul'a 48 Saat Uyarısı! Montları Çıkarın, En Soğuk Günün Tarihi Açıkladı

Meteorolojiye göre bugün hâlâ ilkbahar havası hakim. İstanbul'da termometreler 26 derece, Ankara'da 27 derece, İzmir'de ise 30 derece gösteriyor. Ancak bu tablo yarından itibaren hızla değişecek.

Benzer bir seyir Ankara ve İzmir için de geçerli. Başkentte bugün 27 derece olan hava Çarşamba günü 18-19 dereceye kadar düşecek ve yağmur eşlik edecek. Ege'nin incisinde ise 30 derece olan sıcaklık yarın 26'ya, Çarşamba günü de 22 dereceye kadar gerileyecek; kentte de yağış bekleniyor.