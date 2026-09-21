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İstanbul'a 48 Saat Uyarısı! Montları Çıkarın, En Soğuk Günün Tarihi Açıkladı

İstanbul'a 48 Saat Uyarısı! Montları Çıkarın, En Soğuk Günün Tarihi Açıkladı

hava durumu Yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 11:45
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Türkiye'de son günlerin yaz sıcaklığı bu hafta yerini soğuk ve yağışlı bir havaya bırakıyor. Rusya kaynaklı soğuk hava dalgası, Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapıyor ve özellikle İstanbul ile kuzey kesimlerde etkisini sert biçimde gösterecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki iki gün içinde sıcaklıkların 10 derecenin üzerinde birden düşeceğini, en soğuk günün ise Çarşamba olacağını açıkladı. 

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İstanbul'a 48 saat uyarısı. Rusya'dan yola çıktı, en soğuk gün belli oldu.

İstanbul'a 48 saat uyarısı. Rusya'dan yola çıktı, en soğuk gün belli oldu.

İstanbullular dikkat! Soğuk hava geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Rusya'dan çıkıp Balkanlar üzerinden yurda giren soğuk hava dalgasının yarın itibarıyla etkisini göstermeye başlayacağını, İstanbul'da sıcaklığın 20 derecenin altına ineceğini belirtti. Asıl sert düşüşün Çarşamba günü yaşanacağını, kentte hava sıcaklığının 15 dereceye kadar geri çekilip yağmurlu ve serin bir güne dönüşeceğini aktardı.

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Meteorolojiye göre bugün hâlâ ilkbahar havası hakim. İstanbul'da termometreler 26 derece, Ankara'da 27 derece, İzmir'de ise 30 derece gösteriyor. Ancak bu tablo yarından itibaren hızla değişecek.

Benzer bir seyir Ankara ve İzmir için de geçerli. Başkentte bugün 27 derece olan hava Çarşamba günü 18-19 dereceye kadar düşecek ve yağmur eşlik edecek. Ege'nin incisinde ise 30 derece olan sıcaklık yarın 26'ya, Çarşamba günü de 22 dereceye kadar gerileyecek; kentte de yağış bekleniyor.

Sulu kar uyarısı geldi; sıcaklar hafta sonu geri dönüyor.

Sulu kar uyarısı geldi; sıcaklar hafta sonu geri dönüyor.

Soğuk hava dalgası ülkenin büyük bölümünde etkili olacak. Bugün itibarıyla Bursa 27, Çanakkale 30, Denizli 32, Muğla 31, Adana 33, Antalya 30 ve Hatay 30 derece ölçülüyor. İç ve doğu bölgelerde de tablo benzer: Eskişehir ve Konya 26, Bolu 23, Düzce 25, Sinop 26, Amasya 28, Rize 25, Trabzon 24, Erzurum ve Kars 25, Malatya 30, Diyarbakır 33, Gaziantep 31 ve Mardin 30 derece kayıtlara geçti. Bu illerde de önümüzdeki günlerde kademeli bir düşüş bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte ülkenin kuzeyinde yağış da güçlenecek. Sakarya, Kocaeli, Bartın ve Zonguldak çevresinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Kartalkaya kayak merkezinde ise mevsimin ilk sulu kar yağışı gündeme gelebilir.

Dilek Çalışkan, Cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden tırmanışa geçeceğini, hafta sonuna doğru İstanbul'da termometrelerin tekrar 25-26 dereceye çıkacağını söyledi. Yani bu soğuk dalga, kısa süreli bir kış provası olarak kalacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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