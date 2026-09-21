Telefonuna Gelen Onay Koduna Basınca 14 Dakikada 115 Bin Lirasını Kaybetti

Yorgancılık yapan 61 yaşındaki Ahmet Al, işyeri için yeni bir kart okuma (POS) cihazı satın aldı. Cihazın kurulumu için tanıdığı bir kamu bankası çalışanını aradığında, şubeye gitmesine gerek olmadığı, sadece cihazın seri numarasını iletmesinin yeteceği söylendi. Aynı gün telefonuna, kendisini bankanın genel müdürlüğünden arayan bir yetkili olarak tanıtan biri ulaştı ve POS limitinin aktifleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Arayan kişi, Al'dan mobil bankacılık uygulamasını açmasını ama uygulamaya giriş yapmamasını istedi. Bankadaki tanıdığının daha önce 'seni arayacaklar' demiş olması, esnafın hiç şüphe duymadan talimatları uygulamasına neden oldu. Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle gelen SMS onay kodlarını art arda paylaşan Al'ın haberi bile olmadan hesabından işlemler gerçekleştirildi.