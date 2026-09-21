article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Telefonuna Gelen Onay Koduna Basınca 14 Dakikada 115 Bin Lirasını Kaybetti

Telefonuna Gelen Onay Koduna Basınca 14 Dakikada 115 Bin Lirasını Kaybetti

Erzurum Dolandırıcılık
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 12:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Erzurum'da 61 yaşındaki bir esnaf, kendini banka yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılara sadece 14 dakikada 115 bin lirasını kaptırdı. Yeni bir POS cihazı almak isteyen Ahmet Al, tanıdığı bir banka çalışanının 'seni gün içinde genel müdürlükten arayacaklar' sözüne güvenince tuzağa düştü. Telefondaki sahte yetkilinin yönlendirmesiyle mobil bankacılık uygulaması üzerinden onay kodlarını paylaşan Al'ın hesabından art arda iki transfer yapıldı. 36 yıllık yorgancı, üçüncü bir işlem denendiğinde durumdan şüphelenerek bankayı aradı ve dolandırıldığını öğrendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

POS cihazı için aranan esnaf, "genel müdürlükten arayacaklar" sözüne kandı

POS cihazı için aranan esnaf, "genel müdürlükten arayacaklar" sözüne kandı

Yorgancılık yapan 61 yaşındaki Ahmet Al, işyeri için yeni bir kart okuma (POS) cihazı satın aldı. Cihazın kurulumu için tanıdığı bir kamu bankası çalışanını aradığında, şubeye gitmesine gerek olmadığı, sadece cihazın seri numarasını iletmesinin yeteceği söylendi. Aynı gün telefonuna, kendisini bankanın genel müdürlüğünden arayan bir yetkili olarak tanıtan biri ulaştı ve POS limitinin aktifleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Arayan kişi, Al'dan mobil bankacılık uygulamasını açmasını ama uygulamaya giriş yapmamasını istedi. Bankadaki tanıdığının daha önce 'seni arayacaklar' demiş olması, esnafın hiç şüphe duymadan talimatları uygulamasına neden oldu. Telefondaki kişinin yönlendirmesiyle gelen SMS onay kodlarını art arda paylaşan Al'ın haberi bile olmadan hesabından işlemler gerçekleştirildi.

14 dakikada 115 bin lira gitti.

14 dakikada 115 bin lira gitti.

İlk transferle hesaptan 'B.K.' isimli bir kişiye 100 bin lira gönderildi, ardından ikinci bir işlemle 15 bin lira daha çekildi. Üçüncü bir transfer denendiğinde durumdan şüphelenen Ahmet Al, bankanın müşteri hizmetlerini arayarak parasının 14 dakika içinde hesabından alındığını öğrendi. Dört çocuk babası esnaf, yaşadıklarını Cumhuriyet Başsavcılığı'na taşıyarak şikayetçi oldu.

Al, telefondaki kişinin ikna kabiliyetini şu sözlerle anlattı: '14 dakika içerisinde benim 115 bin liramı aldı. Benim bu tuzağa düşmemdeki en büyük etken, bankadaki portföy yöneticimin bana 'Seni gün içerisinde genel müdürlükten arayacaklar' demesi oldu.' 

Sürecin ardından benzer aramalara karşı vatandaşları uyaran esnaf, bankayla ilgili şüpheli bir çağrı alındığında hattın kapatılıp doğrudan bankanın resmi hattından teyit alınması gerektiğini vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın