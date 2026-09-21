Telefonuna Gelen Onay Koduna Basınca 14 Dakikada 115 Bin Lirasını Kaybetti
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Erzurum'da 61 yaşındaki bir esnaf, kendini banka yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılara sadece 14 dakikada 115 bin lirasını kaptırdı. Yeni bir POS cihazı almak isteyen Ahmet Al, tanıdığı bir banka çalışanının 'seni gün içinde genel müdürlükten arayacaklar' sözüne güvenince tuzağa düştü. Telefondaki sahte yetkilinin yönlendirmesiyle mobil bankacılık uygulaması üzerinden onay kodlarını paylaşan Al'ın hesabından art arda iki transfer yapıldı. 36 yıllık yorgancı, üçüncü bir işlem denendiğinde durumdan şüphelenerek bankayı aradı ve dolandırıldığını öğrendi.
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POS cihazı için aranan esnaf, "genel müdürlükten arayacaklar" sözüne kandı
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14 dakikada 115 bin lira gitti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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