Ne Yüzme, Ne Tenis Ne de Yoga: Kemikleri En Çok Güçlendiren Spor Hızlı Yürüyüş

Araştırmacılar, incelenen tüm egzersiz türleri arasında en güçlü ve en tutarlı etkiyi hızlı yürüyüş ile jogging kombinasyonunda buldu. Bu iki hareket, lomber omurga, femur boynu ve kalçanın tamamı olmak üzere üç farklı kemik bölgesinde birden anlamlı yoğunluk artışı sağladı.

Ekip, haftada yaklaşık 600 MET-dakikası egzersizin -günlük yaklaşık 2-3 saat hızlı yürüyüş veya jogging'e denk gelen bir dozun- fark oluşturduğu eşik olduğunu belirledi. Bu miktarın altında kalan egzersizlerde kemik yoğunluğu üzerindeki etki anlamlı düzeye ulaşmıyor.