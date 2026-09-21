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Ne Yüzme, Ne Tenis Ne de Yoga: Kemikleri En Çok Güçlendiren Spor Hızlı Yürüyüş

Ne Yüzme, Ne Tenis Ne de Yoga: Kemikleri En Çok Güçlendiren Spor Hızlı Yürüyüş

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 12:28
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Kemik erimesi ve osteoporoz, ileri yaşla birlikte milyonlarca kişinin karşılaştığı bir sorun ve hangi sporun kemikleri en iyi koruduğu uzun süredir tartışılıyor. Çin'den bir araştırma ekibi, 124 farklı klinik çalışmadan derlenen verilerle 40 yaş üstü 18.429 kişiyi kapsayan kapsamlı bir analiz yaptı ve sonuçları BMJ dergisinde yayımladı. Araştırmaya göre kemik yoğunluğunu korumada en etkili spor, hızlı yürüyüş ve jogging oldu. 

Kaynak: ScienceAlert

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Araştırmaya göre kemik yoğunluğunu korumada birinci sırada hızlı yürüyüş ve jogging yer alıyor.

Araştırmaya göre kemik yoğunluğunu korumada birinci sırada hızlı yürüyüş ve jogging yer alıyor.

Araştırmacılar, incelenen tüm egzersiz türleri arasında en güçlü ve en tutarlı etkiyi hızlı yürüyüş ile jogging kombinasyonunda buldu. Bu iki hareket, lomber omurga, femur boynu ve kalçanın tamamı olmak üzere üç farklı kemik bölgesinde birden anlamlı yoğunluk artışı sağladı.

Ekip, haftada yaklaşık 600 MET-dakikası egzersizin -günlük yaklaşık 2-3 saat hızlı yürüyüş veya jogging'e denk gelen bir dozun- fark oluşturduğu eşik olduğunu belirledi. Bu miktarın altında kalan egzersizlerde kemik yoğunluğu üzerindeki etki anlamlı düzeye ulaşmıyor.

Aerobik ve dirençli antrenmanın birlikte yapılması da yüksek puan aldı, ancak etkisi daha sınırlı kaldı.

Aerobik ve dirençli antrenmanın birlikte yapılması da yüksek puan aldı, ancak etkisi daha sınırlı kaldı.

Araştırmaya dahil edilen 124 çalışmanın verilerine göre aerobik egzersizle direnç antrenmanının bir arada uygulanması da kemik sağlığı açısından güçlü sonuçlar verdi. Ancak bu kombinasyon, hızlı yürüyüş ve jogging'in aksine daha az kemik bölgesinde etkili oldu.

Araştırmacılar, 'yapılandırılmış egzersizin, yaşa bağlı kemik mineral yoğunluğu düşüşünün ılımlı ama klinik olarak anlamlı bir şekilde azaltılmasıyla ilişkili' olduğunu belirtti. Ekip, bu tür yapılandırılmış programların ilaç tedavisine ek olarak düşünülebileceğini vurguladı.

Ancak aynı egzersiz programı herkeste aynı sonucu vermiyor; yaş ve kilo etkiyi değiştiriyor.

Ancak aynı egzersiz programı herkeste aynı sonucu vermiyor; yaş ve kilo etkiyi değiştiriyor.

Araştırmacılar, egzersizin kemik yoğunluğuna etkisinin kişiden kişiye değiştiğini de tespit etti. Orta yaşlı ve sağlıklı beden kitle indeksine sahip bireylerde faydalar daha belirgin görülürken, ileri yaştaki ve kilolu/obez bireylerde aynı programın yanıtı daha düşük kaldı.

Bu bulgu, İngiltere'de 348 bin 334 kişilik UK Biobank verisiyle yapılan başka bir analizle de örtüşüyor: Hızlı yürüyenlerde kırık riski, normal tempoda yürüyenlere kıyasla yaklaşık %25 daha az bulundu. Yavaş yürüyenlerde ise osteoporoz riski 2,18 kat, kırık riski 2,25 kat daha yüksek çıktı. Araştırmacılar, dozu ve türü kişiye göre ayarlanmış egzersiz reçetelerinin kemik sağlığı rehberlerine 'dikkatli bir şekilde' entegre edilmesi gerektiğini savunuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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