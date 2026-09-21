Ne Yüzme, Ne Tenis Ne de Yoga: Kemikleri En Çok Güçlendiren Spor Hızlı Yürüyüş
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Kemik erimesi ve osteoporoz, ileri yaşla birlikte milyonlarca kişinin karşılaştığı bir sorun ve hangi sporun kemikleri en iyi koruduğu uzun süredir tartışılıyor. Çin'den bir araştırma ekibi, 124 farklı klinik çalışmadan derlenen verilerle 40 yaş üstü 18.429 kişiyi kapsayan kapsamlı bir analiz yaptı ve sonuçları BMJ dergisinde yayımladı. Araştırmaya göre kemik yoğunluğunu korumada en etkili spor, hızlı yürüyüş ve jogging oldu.
Kaynak: ScienceAlert
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Araştırmaya göre kemik yoğunluğunu korumada birinci sırada hızlı yürüyüş ve jogging yer alıyor.
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Aerobik ve dirençli antrenmanın birlikte yapılması da yüksek puan aldı, ancak etkisi daha sınırlı kaldı.
Ancak aynı egzersiz programı herkeste aynı sonucu vermiyor; yaş ve kilo etkiyi değiştiriyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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