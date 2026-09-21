Italiano'nun İş Kazası

Teknik direktör Italiano, Alanyaspor karşısında yaptığı rotasyon hatasının benzerini yaparak çok büyük bir risk aldı. Savunmada Emirhan’ın ve Cerny’nin ilk on birde olmaması ciddi bir hataydı. Poku’nun kalitesi hakkında yorum yapmak için henüz erken ama bu maçtaki performansı son derece kötüydü.

Sezon başından beri söylemekten bıktığım bir konu var: Beşiktaş’ın yumuşak karnı savunma bloğu. Emirhan dışındaki stoperler Beşiktaş’ın ağırlığını taşıyabilecek güçte değiller. Ayrıca sol bekte Rıdvan’la rotasyona girecek iyi bir oyuncuya daha ihtiyaç var. Bu kadroya devre arasında takviye yapılmazsa Beşiktaş maalesef çok gol yer, çok gol atar. Yediğinden bir fazlasını attığı sürece sorun yok ama bu maçta olduğu gibi işler her zaman yolunda gitmeyebilir.

Galatasaray’ın Trabzonspor karşısında yediği golleri seyrederken, “Savunma oyuncuları bu kadar kolay hata yapar mı?” diye düşünmüştüm. Galatasaray’ın yediği gollerin benzerlerini bugün biz yedik. Davinson Sanchez’in yaptığı hatanın benzerini Salih yaptı ve üçüncü golü yedik. Salih bu savunmayı toparlayan en önemli adamdır; sakın onu eleştirdiğim sanılmasın. Ama futbol bir hatalar oyunudur ve bugün Beşiktaş çok hata yaptı.

Tüm bu hatalara rağmen hakem kararları yine Beşiktaş’ın aleyhineydi. İlk yarıda durum 2-0 iken Vlahović’e yapılan hareketin penaltı olduğu hem Ali Şansalan hem de VAR hakemi tarafından görmezden gelindi.

VAR hakeminin yabancı olmasının kararların adil olmasını sağlamadığını daha önce de yazmıştım. Sonuçta bu yabancı hakemlerin de patronu MHK Başkanı; paralarını MHK’den alıyorlar. Türkiye liginde bir daha görev vermeseler kaç yazar! Şundan eminim: Maç berabere gidiyor olsaydı son dakikalarda Beşiktaş lehine o penaltıyı vermezlerdi. O dakikadan sonra maçın dönmeyeceğinden emin oldukları için verdiler.

Öyle ya da böyle, Beşiktaş’ı lider yapmamak için yine bir puanını çaldılar. Bu ligin çivisi çoktan çıkmış durumda. Beşiktaş’ın beş maçta beş golünü saymayan hakemlerle nasıl mücadele edeceksin? Beşiktaş her maçta hakemleri de yenmek zorunda mı?

Yine de ligin sonunda Beşiktaş’ın ipi şampiyon olarak göğüsleyeceğinden zerre kadar şüphem yok!