Italiano'nun İş Kazası
Öncelikle şunu söylemeliyim: Bu maça kadar Amedspor’a karşı bir sempatim vardı. Ancak Amedsporlu futbolcuların ve teknik heyetin maç boyunca yaptıkları provokatif hareketler ve centilmenliğe sığmayan davranışlar sonrasında bu duygularım değişti. Bu sözlerim yalnızca Amedsporlu futbolcular için geçerlidir. Amedspor taraftarlarını ise maç öncesinde Beşiktaş taraftarlarını sıcak bir şekilde karşıladıkları için kutluyorum.
Mazeret olarak söylemiyorum ama, perşembe günü Avrupa Kupası maçı oynayan bir takımın deplasmanda oynayacağı maçı pazar gününe koymak TFF’nin bir ‘cinliği’ olarak değerlendiriyorum. Bu takımın cuma dinlenip, cumartesi günü yapacağı hazırlık yeteri olabilir mi? Bu adaletsizliği diğer takımlara değil sadece Beşiktaş’a yapıyor olmaları TFF’nin Beşiktaş’a karşı bakış açısının net bir göstergesidir.
Maçın özeti: Sezonun en kötü Beşiktaş’ını seyrettik.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!