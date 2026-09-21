Doğukan Navdar Kimdir? Mister Türkiye 2026 Birincisi Kaç Yaşında ve Nereli?

Doğukan Navdar’ın yarışma yolculuğu herkesin bildiğinin aksine Mister Türkiye 2026 ile başlamadı. Aslında Navdar, 2023 yılında düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nda erkekler kategorisinin birincisi olarak “Sinemanın Kralı” unvanını kazandı. Yarışmanın ardından modellik çalışmalarına devam ederken üniversite eğitimini de sürdürdü.

Profesyonel modelliğe yönelen Navdar’ın Daman Management bünyesinde çalıştığı biliniyor. Mister Türkiye sonrasında verdiği röportajlarda da kariyerini uluslararası alana taşımak istediğini ve dünya çapında tanınan bir model olmayı hedeflediğini anlatmıştı. Böylece 2023’te kazandığı yarışmayla başlayan süreç, üç yıl sonra Mister Türkiye birinciliğine kadar uzandı. Şimdiyse Mister International'da Türkiye'yi temsil ediyor.