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Doğukan Navdar Kimdir? Mister Türkiye 2026 Birincisi Kaç Yaşında ve Nereli?

Doğukan Navdar Kimdir? Mister Türkiye 2026 Birincisi Kaç Yaşında ve Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 13:52
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Mister Türkiye 2026’nın birincisi belli olduktan sonra yarışmanın kazananı Doğukan Navdar da merak edilen isimlerden biri oldu. Genç yaşta modellik kariyerine adım atan Navdar’ın hayatı araştırılıyor. Peki Doğukan Navdar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Doğukan Navdar hangi üniversitede okuyor, boyu kaç ve modellik kariyerine nasıl başladı? Mister Türkiye 2026’yı kazanan Navdar’ın hayatına dair merak edilenleri gelin birlikte öğrenelim…

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Doğukan Navdar Kimdir?

Doğukan Navdar Kimdir?

Doğukan Navdar, 7 Haziran 2004 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde sürdürüyor. Çocukluk yıllarından üniversite dönemine kadar farklı spor dallarıyla ilgilendiği de biliniyor.

Üniversite eğitimi devam ederken modellik alanında da çalışmaya başlayan Navdar, podyum ve kamera önü projelerinde yer aldı. Boyu ise 188 santimetre.

Doğukan Navdar Kaç Yaşında ve Nereli?

Doğukan Navdar Kaç Yaşında ve Nereli?

7 Haziran 2004 doğumlu olan Doğukan Navdar, 22 yaşında. Samsun’da doğan Navdar’ın ailesi ise Rize Ardeşenli.

Doğukan Navdar Ne Okuyor?

Doğukan Navdar, Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde eğitim görüyor.

Doğukan Navdar’ın Modellik Kariyeri Nasıl Başladı?

Doğukan Navdar’ın Modellik Kariyeri Nasıl Başladı?

Doğukan Navdar’ın yarışma yolculuğu herkesin bildiğinin aksine Mister Türkiye 2026 ile başlamadı. Aslında Navdar, 2023 yılında düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nda erkekler kategorisinin birincisi olarak “Sinemanın Kralı” unvanını kazandı. Yarışmanın ardından modellik çalışmalarına devam ederken üniversite eğitimini de sürdürdü.

Profesyonel modelliğe yönelen Navdar’ın Daman Management bünyesinde çalıştığı biliniyor. Mister Türkiye sonrasında verdiği röportajlarda da kariyerini uluslararası alana taşımak istediğini ve dünya çapında tanınan bir model olmayı hedeflediğini anlatmıştı. Böylece 2023’te kazandığı yarışmayla başlayan süreç, üç yıl sonra Mister Türkiye birinciliğine kadar uzandı. Şimdiyse Mister International'da Türkiye'yi temsil ediyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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