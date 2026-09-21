E-Devlet'te Bu İbareyi Görenler Fondan Öncelikli Ödeme Alacak

Tera Yatırım Menkul Değerler'in 9 Eylül 2026'da faaliyetinin durdurulmasının ardından SPK, aralarında bu kurumun da bulunduğu 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. Kurul, tasfiye sürecinde ödemelerin hangi sırayla yapılacağına dair usul ve esasları da netleştirmiş; 16 Eylül saat 13.30 ile 17 Eylül saat 13.30 arasında katılma payı iadesi için emir verenlerin öncelikli grupta yer alacağını duyurmuştu. SPK son olarak fon varlıklarının nakde çevrilmesi için tanınan süreyi de 3 aydan 6 aya çıkardı.

TV100 ekranlarında bu sürece dair merak edilen bir başka detaya dikkat çeken Harika Ertunç, yatırımcıların hesaplarını e-Devlet üzerinden kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Ertunç'un aktardığına göre ilgili ibare şöyle: 'İlk ödemeleri, fonunuzun yanında e-Devlet'e girdiğinizde PBLK ibaresini görüyorsanız, bu fonlar öncelikli ödeme alacak.' Yani bu üç harfli kısaltma, tasfiye kuyruğunda kimin önde olduğunu gösteren pratik bir işaret niteliği taşıyor.