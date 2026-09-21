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E-Devlet'te Bu İbareyi Görenler Fondan Öncelikli Ödeme Alacak

E-Devlet'te Bu İbareyi Görenler Fondan Öncelikli Ödeme Alacak

SPK e-devlet
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 14:01
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiyesine karar verdiği yatırım fonlarında ödeme takvimi gündemden düşmüyor. TV100 ekranlarında bir araya gelen Harika Ertunç ve ekonomist Murat Özsoy, e-Devlet'te fon isminin yanında görülen 'PBLK' ibaresinin öncelikli ödeme alacak yatırımcıları işaret ettiğini açıkladı. Bu ibareyi hesabında gören kişiler, tasfiye sürecinin ilk aşamasında parasına kavuşacak isimler arasında bulunuyor. Peki PBLK kodu tam olarak neyi ifade ediyor, ödeme tutarı nasıl hesaplanacak?

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E-Devlet'teki PBLK ibaresi, tasfiye sürecinde öncelikli ödeme alacak yatırımcıları gösteriyor.

E-Devlet'teki PBLK ibaresi, tasfiye sürecinde öncelikli ödeme alacak yatırımcıları gösteriyor.

Tera Yatırım Menkul Değerler'in 9 Eylül 2026'da faaliyetinin durdurulmasının ardından SPK, aralarında bu kurumun da bulunduğu 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. Kurul, tasfiye sürecinde ödemelerin hangi sırayla yapılacağına dair usul ve esasları da netleştirmiş; 16 Eylül saat 13.30 ile 17 Eylül saat 13.30 arasında katılma payı iadesi için emir verenlerin öncelikli grupta yer alacağını duyurmuştu. SPK son olarak fon varlıklarının nakde çevrilmesi için tanınan süreyi de 3 aydan 6 aya çıkardı.

TV100 ekranlarında bu sürece dair merak edilen bir başka detaya dikkat çeken Harika Ertunç, yatırımcıların hesaplarını e-Devlet üzerinden kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Ertunç'un aktardığına göre ilgili ibare şöyle: 'İlk ödemeleri, fonunuzun yanında e-Devlet'e girdiğinizde PBLK ibaresini görüyorsanız, bu fonlar öncelikli ödeme alacak.' Yani bu üç harfli kısaltma, tasfiye kuyruğunda kimin önde olduğunu gösteren pratik bir işaret niteliği taşıyor.

Ekonomist Murat Özsoy, PBLK kodunun emrin takasa iletildiği anlamına geldiğini açıkladı.

Ekonomist Murat Özsoy, PBLK kodunun emrin takasa iletildiği anlamına geldiğini açıkladı.

Konunun teknik boyutuna açıklık getiren BİZ Finansal Danışmanlık kurucusu, ekonomist Murat Özsoy, ibarenin sistemsel karşılığını şöyle özetledi: 'O kod, yatırımcı tarafından emir verilmiş, emrin takasa iletilmiş anlamına geliyor. Bunu e-Devlet'ten görebiliyorlar.' Özsoy'un sözlerine göre PBLK ibaresi, yatırımcının iade talebinin sisteme işlendiğinin ve kaydının alındığının bir göstergesi.

Yatırımcıları en çok ilgilendiren soru ise eline geçecek tutarın nasıl belirleneceği. Özsoy bu konuda da net bir çerçeve çizdi: Ödeme, satışı yapılan fonun o anki değerine ve yatırımcının satışı gerçekleşen payına göre hesaplanacak. Başka bir deyişle sabit bir rakam söz konusu değil; tutar, fonun güncel piyasa değerine ve kişinin elindeki pay oranına bağlı olarak değişecek. SPK'nın güncellenen takvimine göre fon varlıklarının tasfiyesi, duyurudan itibaren en fazla altı ay içinde tamamlanacak ve bu süre boyunca nakde dönüşen tutarlar kademeli olarak yatırımcı hesaplarına aktarılacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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