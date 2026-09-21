E-Devlet'te Bu İbareyi Görenler Fondan Öncelikli Ödeme Alacak
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiyesine karar verdiği yatırım fonlarında ödeme takvimi gündemden düşmüyor. TV100 ekranlarında bir araya gelen Harika Ertunç ve ekonomist Murat Özsoy, e-Devlet'te fon isminin yanında görülen 'PBLK' ibaresinin öncelikli ödeme alacak yatırımcıları işaret ettiğini açıkladı. Bu ibareyi hesabında gören kişiler, tasfiye sürecinin ilk aşamasında parasına kavuşacak isimler arasında bulunuyor. Peki PBLK kodu tam olarak neyi ifade ediyor, ödeme tutarı nasıl hesaplanacak?
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E-Devlet'teki PBLK ibaresi, tasfiye sürecinde öncelikli ödeme alacak yatırımcıları gösteriyor.
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Ekonomist Murat Özsoy, PBLK kodunun emrin takasa iletildiği anlamına geldiğini açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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