Çatısı Olmayan Milyonlarca Kiracı Çözümü Buldu: Tüm Gün Bedava Elektrik Üretiyor
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Almanya'da milyonlarca kiracı, çatısı olmadığı için güneş enerjisinden yararlanamıyordu. Bu haneler artık 'Balkonkraftwerk' adı verilen küçük güneş panellerini balkon korkuluklarına takıp kendi elektriklerini üretiyor. Sistem kutudan çıkıp doğrudan prize takılabiliyor, elektrikçiye ihtiyaç duyulmuyor. Almanya'da bugüne kadar 1 milyondan fazla hane bu sistemi kaydettirdi.
İşte detaylar...
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Sistem, panel ve invertörden oluşuyor; kutudan çıkıp balkon korkuluğuna monte ediliyor.
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Yasal güç sınırı 800 vat, bu da bir buzdolabını çalıştıracak kadar enerjiye denk geliyor.
Almanya'da nüfusun yarısından fazlası kirada oturduğu için balkon, kontrol edebildikleri tek yüzey.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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