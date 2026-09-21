Çatısı Olmayan Milyonlarca Kiracı Çözümü Buldu: Tüm Gün Bedava Elektrik Üretiyor

Almanya'da hanelerin yaklaşık yüzde 55'i kirada oturuyor, bu oran AB genelinde en yüksek seviyelerden biri. Çatıya erişimi olmayan bu kiracılar için balkon, tek kontrol edebildikleri yüzey haline geldi. Sistem, elektrikçi ya da dağıtım şirketiyle uğraşmadan mobilya gibi kurulabiliyor. Ortalama geri ödeme süresi birkaç yılı buluyor.