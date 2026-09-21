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Çatısı Olmayan Milyonlarca Kiracı Çözümü Buldu: Tüm Gün Bedava Elektrik Üretiyor

Çatısı Olmayan Milyonlarca Kiracı Çözümü Buldu: Tüm Gün Bedava Elektrik Üretiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 14:12
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Almanya'da milyonlarca kiracı, çatısı olmadığı için güneş enerjisinden yararlanamıyordu. Bu haneler artık 'Balkonkraftwerk' adı verilen küçük güneş panellerini balkon korkuluklarına takıp kendi elektriklerini üretiyor. Sistem kutudan çıkıp doğrudan prize takılabiliyor, elektrikçiye ihtiyaç duyulmuyor. Almanya'da bugüne kadar 1 milyondan fazla hane bu sistemi kaydettirdi.

İşte detaylar...

Kaynak 1, Kaynak 2

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Sistem, panel ve invertörden oluşuyor; kutudan çıkıp balkon korkuluğuna monte ediliyor.

Sistem, panel ve invertörden oluşuyor; kutudan çıkıp balkon korkuluğuna monte ediliyor.

Sistem, marketlerde yaklaşık 500 euroya (yaklaşık 28.000 TL) satılıyor. Berlin ve Münih gibi şehirlerde belediyeler bu tutara kadar destek veriyor. 2024'te yürürlüğe giren yasa değişikliğiyle kayıt işlemi, çevrimiçi ve 30 dakikadan kısa sürede tamamlanabiliyor. Ev sahipleri artık kiracının bu sistemi takmasına yasal olarak engel olamıyor.

Yasal güç sınırı 800 vat, bu da bir buzdolabını çalıştıracak kadar enerjiye denk geliyor.

Yasal güç sınırı 800 vat, bu da bir buzdolabını çalıştıracak kadar enerjiye denk geliyor.

Yasal düzenleme, sistemin şebekeye verdiği gücü 800 vatla sınırlıyor. Panelin kendisi 2.000 vata kadar üretim yapabiliyor, ancak invertör bu gücü sınırlıyor. Ortalama bir sistem yılda 600 ila 900 kilovatsaat elektrik üretiyor. Bu da küçük bir hanenin faturasında yüzde 10 ila 25 arasında bir düşüş sağlıyor.

Almanya'da nüfusun yarısından fazlası kirada oturduğu için balkon, kontrol edebildikleri tek yüzey.

Almanya'da nüfusun yarısından fazlası kirada oturduğu için balkon, kontrol edebildikleri tek yüzey.

Almanya'da hanelerin yaklaşık yüzde 55'i kirada oturuyor, bu oran AB genelinde en yüksek seviyelerden biri. Çatıya erişimi olmayan bu kiracılar için balkon, tek kontrol edebildikleri yüzey haline geldi. Sistem, elektrikçi ya da dağıtım şirketiyle uğraşmadan mobilya gibi kurulabiliyor. Ortalama geri ödeme süresi birkaç yılı buluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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