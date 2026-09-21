Aşkları Tribünde Öpücüklerle Belgelenmişti: Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in Aşkının Bittiği İddia Edildi!

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı fark edildi. İkiliden ayrılığa dair herhangi bir açıklama gelmezken, takipten çıkma hamlesi takipçiler arasında 'Ayrıldılar mı?' yorumlarına neden oldu. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin sessizliği de bu yorumları güçlendiren bir diğer detay oldu.