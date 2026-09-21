article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aşkları Tribünde Öpücüklerle Belgelenmişti: Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in Aşkının Bittiği İddia Edildi!

Aşkları Tribünde Öpücüklerle Belgelenmişti: Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in Aşkının Bittiği İddia Edildi!

Magazin Fenerbahçe Filenin Sultanları
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 14:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçeli iki milli sporcu, aylardır magazin gündeminin en çok konuşulan çiftiydi. Milli voleybolcu Hande Baladın ile milli basketbolcu Onuralp Bitim, kısa süre önce Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Aşkları tribünde öpücüklerle belgelenen ikilinin bu hamlesi, sosyal medyada ayrılık yorumlarına neden oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Baladın, Fenerbahçe forması giyen ve milli takımın vazgeçilmezi olan başarılı bir smaçör olarak biliniyor.

Hande Baladın, Fenerbahçe forması giyen ve milli takımın vazgeçilmezi olan başarılı bir smaçör olarak biliniyor.

1997 Kütahya doğumlu olan Baladın, voleybola Eczacıbaşı altyapısında başladı ve 2015 sezonunda ilk takıma yükseldi. 2023 Avrupa Şampiyonluğu ve Milletler Ligi zaferlerinde önemli pay sahibi olan milli smaçör, 2026 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sahadaki performansının yanı sıra tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da öne çıkan Baladın, magazin gündeminde sıkça yer buluyor.

Onuralp Bitim ise NBA'de forma giyen ve Fenerbahçe Beko'da mücadele eden milli bir basketbolcu.

Onuralp Bitim ise NBA'de forma giyen ve Fenerbahçe Beko'da mücadele eden milli bir basketbolcu.

1999 İstanbul doğumlu Bitim, basketbola Anadolu Efes altyapısında başladı ve Bursaspor formasıyla dikkat çekti. Chicago Bulls'ta forma giyerek NBA'de mücadele eden milli basketbolcu, Türkiye'ye dönüşünün ardından Fenerbahçe Beko kadrosuna katıldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da önemli isimlerinden olan Bitim, Avrupa kupalarındaki performansıyla da öne çıkıyor. İkilinin birlikte anılmasının en büyük nedeni de yaşadıkları aşk olmuştu.

İkilinin aşkı, ilk kez Haziran ayının son günlerinde Bağdat Caddesi'ndeki akşam yemeği görüntüleriyle gündeme gelmişti.

İkilinin aşkı, ilk kez Haziran ayının son günlerinde Bağdat Caddesi'ndeki akşam yemeği görüntüleriyle gündeme gelmişti.

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in isimleri ilk kez Haziran ayı sonunda, Bağdat Caddesi'nde baş başa yemek yedikleri iddialarıyla anılmaya başladı. Ardından Bebek'te birlikte görüntülenen ikili, aşk iddialarını güçlendirdi. 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Slovenya karşılaşması sonrasında ise Onuralp Bitim, Hande Baladın'ı tribünde öpücüklere boğarak iddialara adeta noktayı koydu. Eylül ayının başında da Bitim, sevgilisinin doğum gününü sosyal medyadan romantik bir paylaşımla kutlamıştı.

Aylardır magazin gündeminde yer alan ve resmi bir açıklama yapmayan çift hakkında son gelişme ise sosyal medyadan geldi.

Aylardır magazin gündeminde yer alan ve resmi bir açıklama yapmayan çift hakkında son gelişme ise sosyal medyadan geldi.

Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktığı fark edildi. İkiliden ayrılığa dair herhangi bir açıklama gelmezken, takipten çıkma hamlesi takipçiler arasında 'Ayrıldılar mı?' yorumlarına neden oldu. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin sessizliği de bu yorumları güçlendiren bir diğer detay oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın