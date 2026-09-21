Aşkları Tribünde Öpücüklerle Belgelenmişti: Hande Baladın ile Onuralp Bitim'in Aşkının Bittiği İddia Edildi!
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Fenerbahçeli iki milli sporcu, aylardır magazin gündeminin en çok konuşulan çiftiydi. Milli voleybolcu Hande Baladın ile milli basketbolcu Onuralp Bitim, kısa süre önce Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Aşkları tribünde öpücüklerle belgelenen ikilinin bu hamlesi, sosyal medyada ayrılık yorumlarına neden oldu.
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Hande Baladın, Fenerbahçe forması giyen ve milli takımın vazgeçilmezi olan başarılı bir smaçör olarak biliniyor.
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Onuralp Bitim ise NBA'de forma giyen ve Fenerbahçe Beko'da mücadele eden milli bir basketbolcu.
İkilinin aşkı, ilk kez Haziran ayının son günlerinde Bağdat Caddesi'ndeki akşam yemeği görüntüleriyle gündeme gelmişti.
Aylardır magazin gündeminde yer alan ve resmi bir açıklama yapmayan çift hakkında son gelişme ise sosyal medyadan geldi.
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