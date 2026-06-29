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Yılın Aşk Sürprizi: Fenerbahçeli Voleybolcu Hande Baladın ile Basketbolcu Onuralp Bitim İçin Aşk İddiası

Yılın Aşk Sürprizi: Fenerbahçeli Voleybolcu Hande Baladın ile Basketbolcu Onuralp Bitim İçin Aşk İddiası

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 09:09
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Spor camiasının iki başarılı ismi Hande Baladın ve Onuralp Bitim hakkında ortaya atılan aşk söylentileri gündeme bomba gibi düştü. İkilinin İstanbul'da baş başa geçirdikleri iddia edilen akşam, hayranları arasında büyük merak uyandırdı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Sosyal medya ve spor dünyası şu sıralar sürpriz bir yakınlaşmayı konuşuyor.

Sosyal medya ve spor dünyası şu sıralar sürpriz bir yakınlaşmayı konuşuyor.

A Milli Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Onuralp Bitim'in romantik bir ilişkiye yelken açtığı iddiaları hızla yayılıyor. Hem parke hem de file üzerindeki üstün performanslarıyla milyonların sevgisini kazanan bu iki genç ismin adı, son günlerde magazin gündeminin de en üst sıralarına yerleşmiş durumda.

Gündemi gelen bu heyecan verici söylentilerin kaynağı ise geçtiğimiz akşama dayanıyor. İkilinin, İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Bağdat Caddesi'nde yer alan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği iddia edildi. Çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmayan bu buluşmanın oldukça samimi bir atmosferde geçtiği konuşuluyor. İddialara göre ünlü sporcular, baş başa yedikleri yemeğin ardından caddede uzun bir yürüyüş yaparak geceyi birlikte tamamladı.

Konunun sosyal medyanın en çok tartışılan başlıklarından biri haline gelmesinin ardından, gözler ünlü sporculara çevrildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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