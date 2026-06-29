Yılın Aşk Sürprizi: Fenerbahçeli Voleybolcu Hande Baladın ile Basketbolcu Onuralp Bitim İçin Aşk İddiası
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Spor camiasının iki başarılı ismi Hande Baladın ve Onuralp Bitim hakkında ortaya atılan aşk söylentileri gündeme bomba gibi düştü. İkilinin İstanbul'da baş başa geçirdikleri iddia edilen akşam, hayranları arasında büyük merak uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya ve spor dünyası şu sıralar sürpriz bir yakınlaşmayı konuşuyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın