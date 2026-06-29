Yılın Aşk Sürprizi: Fenerbahçeli Voleybolcu Hande Baladın ile Basketbolcu Onuralp Bitim İçin Aşk İddiası

A Milli Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Hande Baladın ile Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Onuralp Bitim'in romantik bir ilişkiye yelken açtığı iddiaları hızla yayılıyor. Hem parke hem de file üzerindeki üstün performanslarıyla milyonların sevgisini kazanan bu iki genç ismin adı, son günlerde magazin gündeminin de en üst sıralarına yerleşmiş durumda.

Gündemi gelen bu heyecan verici söylentilerin kaynağı ise geçtiğimiz akşama dayanıyor. İkilinin, İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Bağdat Caddesi'nde yer alan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği iddia edildi. Çevredeki vatandaşların dikkatinden kaçmayan bu buluşmanın oldukça samimi bir atmosferde geçtiği konuşuluyor. İddialara göre ünlü sporcular, baş başa yedikleri yemeğin ardından caddede uzun bir yürüyüş yaparak geceyi birlikte tamamladı.

Konunun sosyal medyanın en çok tartışılan başlıklarından biri haline gelmesinin ardından, gözler ünlü sporculara çevrildi.