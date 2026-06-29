Ne Çamaşır Suyu Ne de Parlatıcı: Uzman İsim, Evimize Asla Sokmamamız Gereken Temizlik Ürününü Açıkladı
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Sosyal medyadaki sağlık paylaşımlarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Muhammed Keskin, çamaşırlarımız için vazgeçilmez sandığımız yumuşatıcıların gizli tehlikelerini gözler önüne serdi. Uzman isim, hoş kokulu bu ürünlerin solunum yollarını tahrip eden ve hormon sistemini çökerten ağır kimyasallar barındırdığını belirterek vatandaşları kesin bir dille uyardı.
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Çamaşırların daha güzel kokması ve dokusunun yumuşaması amacıyla hemen her evde tercih edilen yumuşatıcıların sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı.
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İşte Prof. Dr. Muhammed Keskin'in paylaştığı video:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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