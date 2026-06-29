Ne Çamaşır Suyu Ne de Parlatıcı: Uzman İsim, Evimize Asla Sokmamamız Gereken Temizlik Ürününü Açıkladı

Çektiği bilgilendirici videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Keskin, ev hijyeninde sıkça başvurulan bu ürünlere karşı son derece çarpıcı bir uyarıda bulundu. Ünlü hekim, masum bir temizlik malzemesi gibi raflarda yerini alan yumuşatıcıları, yaşam alanlarımıza kendi ellerimizle dahil ettiğimiz en ağır ve zehirli maddelerden biri olarak nitelendirdi.

Toplumda genel bir temizlik ve ferahlık simgesi olarak pazarlanan bu ürünlerin arka planındaki kimyasal tablo, uzmanların da dikkatini çekecek kadar ciddi boyutlarda. Prof. Dr. Keskin'in uyarılarına göre, yumuşatıcılara o cezbedici kokuyu ve dokuyu veren temel maddeler arasında fitalatlar ve kuaterner amonyum bileşikleri bulunuyor. Söz konusu kimyasallar havaya karıştığında ilk olarak solunum yollarında ciddi tahribatlara yol açıyor. Tehlike sadece solumakla da sınırlı kalmıyor; bu ürünlerle yıkanmış kıyafetleri giydiğimizde, zehirli maddeler doğrudan derimiz tarafından emilerek hızla vücudumuza nüfuz ediyor. Vücuda giren bu ağır kimyasallar, insan sağlığının temel kontrol merkezi olan endokrin sistemine doğrudan etki ederek tüm hormonal dengemizi geri dönülmez bir şekilde bozuyor. Uzmanlar, hem kendi sağlığımız hem de ailemizin geleceği için bu tür yanıltıcı temizlik ürünlerinden uzak durulması gerektiğinin altını çiziyor.