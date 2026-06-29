Avrupa'yı Yakan Aşırı Sıcaklar Türkiye’ye Giriş Yaptı: Hava Sıcaklığı 50 Dereceye Yaklaşacak!
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Avrupa genelinde hayatı olumsuz etkileyen kavurucu sıcak hava dalgası, bugünden itibaren tüm Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Hafta boyunca ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle güney illerinde hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.
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Türkiye, bugünden itibaren batıdan doğuya kadar geniş bir alanda etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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