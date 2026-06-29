Avrupa'yı Yakan Aşırı Sıcaklar Türkiye’ye Giriş Yaptı: Hava Sıcaklığı 50 Dereceye Yaklaşacak!

Avrupa kıtasını günlerdir etkisi altında tutan aşırı sıcaklar, yeni haftanın ilk günüyle birlikte sınır kapılarımızdan giriş yaptı. Meteoroloji uzmanlarından alınan son verilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları ani bir sıçrama yaşayarak normal değerlerin 5 ila 7 derece üzerine tırmanacak ve neredeyse tüm şehirlerde termometreler 30 derece sınırını hızlıca aşacak.

Bu bunaltıcı hava dalgasının en ağır faturası ise ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerinde yaşanacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pek çok kentte gölgedeki sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı hesaplanıyor; yüksek nem oranıyla birleştiğinde ise vatandaşların hissedeceği sıcaklık seviyesi yer yer 50 derece gibi ekstrem noktalara ulaşacak.

Megakent İstanbul da bu kavurucu tablodan payına düşeni fazlasıyla alacak. Kentte serinletici etkisiyle bilinen kuzeyli poyraz rüzgarları hafta boyunca sert esecek olsa da bu durum sıcaklıkların yükselmesini engelleyemeyecek. İstanbul'da gün içinde nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın 34 dereceye kadar ulaşması beklenirken, rüzgara rağmen termometreler hafta boyunca 30 derecenin altına hiçbir şekilde düşmeyecek. Bu durum, geceleri dahi şehir genelinde nemli ve boğucu bir havanın hakim olacağını gösteriyor. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların günün en dik saatlerinde dışarı çıkarken tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.