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Avrupa'yı Yakan Aşırı Sıcaklar Türkiye’ye Giriş Yaptı: Hava Sıcaklığı 50 Dereceye Yaklaşacak!

Avrupa'yı Yakan Aşırı Sıcaklar Türkiye’ye Giriş Yaptı: Hava Sıcaklığı 50 Dereceye Yaklaşacak!

hava durumu hava sıcaklık
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 07:27
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Avrupa genelinde hayatı olumsuz etkileyen kavurucu sıcak hava dalgası, bugünden itibaren tüm Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Hafta boyunca ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerine çıkması beklenirken, özellikle güney illerinde hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

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Türkiye, bugünden itibaren batıdan doğuya kadar geniş bir alanda etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye, bugünden itibaren batıdan doğuya kadar geniş bir alanda etkili olacak yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa kıtasını günlerdir etkisi altında tutan aşırı sıcaklar, yeni haftanın ilk günüyle birlikte sınır kapılarımızdan giriş yaptı. Meteoroloji uzmanlarından alınan son verilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları ani bir sıçrama yaşayarak normal değerlerin 5 ila 7 derece üzerine tırmanacak ve neredeyse tüm şehirlerde termometreler 30 derece sınırını hızlıca aşacak.

Bu bunaltıcı hava dalgasının en ağır faturası ise ülkenin güney ve güneydoğu kesimlerinde yaşanacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki pek çok kentte gölgedeki sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı hesaplanıyor; yüksek nem oranıyla birleştiğinde ise vatandaşların hissedeceği sıcaklık seviyesi yer yer 50 derece gibi ekstrem noktalara ulaşacak.

Megakent İstanbul da bu kavurucu tablodan payına düşeni fazlasıyla alacak. Kentte serinletici etkisiyle bilinen kuzeyli poyraz rüzgarları hafta boyunca sert esecek olsa da bu durum sıcaklıkların yükselmesini engelleyemeyecek. İstanbul'da gün içinde nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın 34 dereceye kadar ulaşması beklenirken, rüzgara rağmen termometreler hafta boyunca 30 derecenin altına hiçbir şekilde düşmeyecek. Bu durum, geceleri dahi şehir genelinde nemli ve boğucu bir havanın hakim olacağını gösteriyor. Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı olanların ve yaşlıların günün en dik saatlerinde dışarı çıkarken tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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