Dünya Kupası’nda Görülmemiş Protesto: Yenilginin Ardından Teknik Direktörün Yüzünü Sansürlediler!
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Güney Kore milli takımının Güney Afrika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından ülkenin önde gelen televizyon kanallarından biri, faturayı tamamen teknik direktör Hong Myung-bo'ya keserek çalıştırıcının yüzünü ekranda sansürledi. Yapılan detaylı yayınla, başarısızlığa kılıf olabilecek konaklama, tesis ve hava durumu gibi tüm dış etkenler tek tek çürütüldü ve tek sorumlunun hatalı taktikler olduğu vurgulandı.
Ayrıca Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, milli takımın Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinin ardından spor bakanlığından soruşturma açılmasını talep etti. Teknik direktör Hong Myung-bo ise görevinden istifa edeceğini açıkladı.
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Güney Kore'de bir televizyon kanalının, milli takım teknik direktörü Hong Myung-bo'ya yönelik gerçekleştirdiği eşine az rastlanır protesto spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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