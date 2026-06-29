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Dünya Kupası’nda Görülmemiş Protesto: Yenilginin Ardından Teknik Direktörün Yüzünü Sansürlediler!

etiket Dünya Kupası’nda Görülmemiş Protesto: Yenilginin Ardından Teknik Direktörün Yüzünü Sansürlediler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.06.2026 - 07:15
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Güney Kore milli takımının Güney Afrika karşısında aldığı mağlubiyetin ardından ülkenin önde gelen televizyon kanallarından biri, faturayı tamamen teknik direktör Hong Myung-bo'ya keserek çalıştırıcının yüzünü ekranda sansürledi. Yapılan detaylı yayınla, başarısızlığa kılıf olabilecek konaklama, tesis ve hava durumu gibi tüm dış etkenler tek tek çürütüldü ve tek sorumlunun hatalı taktikler olduğu vurgulandı.

Ayrıca Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, milli takımın Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinin ardından spor bakanlığından soruşturma açılmasını talep etti. Teknik direktör Hong Myung-bo ise görevinden istifa edeceğini açıkladı.

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Güney Kore'de bir televizyon kanalının, milli takım teknik direktörü Hong Myung-bo'ya yönelik gerçekleştirdiği eşine az rastlanır protesto spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Güney Kore'de bir televizyon kanalının, milli takım teknik direktörü Hong Myung-bo'ya yönelik gerçekleştirdiği eşine az rastlanır protesto spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Güney Afrika karşısında alınan yenilginin ardından, canlı yayında teknik adamın yüzünün bulanıklaştırılarak ekrana yansıtılması ülkedeki öfkenin ve hayal kırıklığının boyutunu gözler önüne serdi. Kanalın muhabiri, yaşanan bu hezimetin ardındaki gerçek nedenleri araştırmak üzere adeta bir dedektif gibi takımın kamp sürecinin izini sürdü. Ancak ortaya çıkan sonuç, faturanın sadece bir kişiye kesilmesi gerektiğini kanıtlar nitelikteydi.

Muhabirin ilk durağı, milli takımın kamp süresince konakladığı lüks otel oldu. Beş yıldızlı bu dev tesiste oyuncuların rahatını veya odaklanmasını bozabilecek su kesintisi, elektrik arızası veya servis aksaklığı gibi hiçbir olumsuzluk yaşanmadığı yetkililer tarafından doğrulandı. Tüm sistemlerin kusursuz işlediği otelde, futbolculara en üst düzeyde hizmet sunulmuştu. Konaklama cephesinde herhangi bir mazeret bulunamayınca, araştırmanın yönü takımın idman yaptığı tesislere çevrildi.

Antrenmanlar için seçilen dev stadyumun zemin ve olanaklarının da en az otel kadar kusursuz olduğu anlaşıldı. Sahadaki çimlerin durumu, topun akış hızı ve sulama sistemlerinin mükemmelliği yerel yetkililer tarafından da teyit edildi. Geriye yalnızca oyuncuları zorlayabilecek sıcak ve nemli hava koşulları kalıyordu. Ancak yapılan haberde bu durumun da bir mazeret olamayacağının altı kalın çizgilerle çizildi. Zira rakip Güney Afrika da tamamen aynı zorlu iklim şartlarında sahaya çıkmış ve aynı havayı soluyarak mücadele etmişti. Takım içinde herhangi bir gruplaşma veya dışarıdan gelen olumsuz bir etkinin de söz konusu olmadığı tespit edildi.

Tüm bu titiz araştırmanın ardından televizyon kanalının ulaştığı nihai sonuç oldukça netti. Fiziksel şartların eksiksiz olduğu, hiçbir dış faktörün oyun kalitesini düşürmediği bu tabloda, hezimetin tek bir sorumlusu vardı; o da teknik direktörün oyun okuma becerisi ve hatalı taktiksel tercihleriydi. Tüm bahanelerin birer birer ortadan kalkmasıyla birlikte kanal yönetimi, Hong Myung-bo'nun bu seviye için yetersiz kaldığına kanaat getirerek, spor haberciliği tarihinde ender görülen bir tepkiyle çalıştırıcının yüzünü ekranda sansürleme kararı aldı.

İŞTE HERKESİ ŞAŞIRTAN O SANSÜRÜN GÖRÜNTÜLERİ:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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