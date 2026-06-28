Kupadan Elenen Güney Kore'de Soruşturma Başlatıldı: "Vergi Mükelleflerinin Kaynağı ile Oraya Gittiler"
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Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, milli takımın Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinin ardından spor bakanlığından soruşturma açılmasını talep etti. Teknik direktör Hong Myung-bo ise görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Lee, yaşanan sonuçlar karşısında 'büyük bir şaşkınlık' içinde olduğunu belirterek Kore Futbol Federasyonu'nun (KFA) teknik direktör atamasında 'yetkinliği' ön planda tutmadığını ima etti.
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Teknik direktör Hong istifa etti.
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Cumhurbaşkanı ultimatom gibi açıklama yayınladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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