Kupadan Elenen Güney Kore'de Soruşturma Başlatıldı: "Vergi Mükelleflerinin Kaynağı ile Oraya Gittiler"

Hong, Pazar günü yaptığı açıklamada 'Bu görevi üstlenmek kolay bir karar değildi, ancak bir kez üstlenince son ana kadar sorumluluğumun gereğini yerine getirmekten başka bir şey düşünmedim' dedi ve tüm sorumluluğu üstlendiğini vurguladı.

Güney Kore'de 136 maç oynayan eski defans oyuncusu Hong, 2024'ten bu yana milli takımı çalıştırıyordu. Takım, grup aşamasında Çek Cumhuriyeti'ni yendi ancak ev sahibi Meksika ve Güney Afrika'ya mağlup oldu; üç puanla gruptan çıkamadı.