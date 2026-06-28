article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Kupadan Elenen Güney Kore'de Soruşturma Başlatıldı: "Vergi Mükelleflerinin Kaynağı ile Oraya Gittiler"

etiket Kupadan Elenen Güney Kore'de Soruşturma Başlatıldı: "Vergi Mükelleflerinin Kaynağı ile Oraya Gittiler"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 21:59
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, milli takımın Dünya Kupası grup aşamasında elenmesinin ardından spor bakanlığından soruşturma açılmasını talep etti. Teknik direktör Hong Myung-bo ise görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Lee, yaşanan sonuçlar karşısında 'büyük bir şaşkınlık' içinde olduğunu belirterek Kore Futbol Federasyonu'nun (KFA) teknik direktör atamasında 'yetkinliği' ön planda tutmadığını ima etti.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
21 Gün
:
00 Saat
:
45 Dakika
:
29 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teknik direktör Hong istifa etti.

Teknik direktör Hong istifa etti.

Hong, Pazar günü yaptığı açıklamada 'Bu görevi üstlenmek kolay bir karar değildi, ancak bir kez üstlenince son ana kadar sorumluluğumun gereğini yerine getirmekten başka bir şey düşünmedim' dedi ve tüm sorumluluğu üstlendiğini vurguladı.

Güney Kore'de 136 maç oynayan eski defans oyuncusu Hong, 2024'ten bu yana milli takımı çalıştırıyordu. Takım, grup aşamasında Çek Cumhuriyeti'ni yendi ancak ev sahibi Meksika ve Güney Afrika'ya mağlup oldu; üç puanla gruptan çıkamadı.

Cumhurbaşkanı ultimatom gibi açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanı ultimatom gibi açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanı Lee, sosyal medya hesabında yayımladığı uzun açıklamada Dünya Kupası'na katılım için 'önemli miktarda vergi mükellefi kaynağının' harcandığını hatırlatarak Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'ndan yaşananları ayrıntılı biçimde incelemesini, nedenleri analiz etmesini ve tekrarını önlemeye yönelik tedbirler geliştirmesini istedi. 'Bu tür bir şeyin bir daha yaşanmaması için spor yönetiminde reformları hızla hayata geçireceğiz' dedi.

Hong'un 2024'teki ataması döneminde de tartışma yaşanmıştı: Spor bakanlığı, KFA'nın kendi kurallarını ihlal ettiğini ve atama sürecini 'makul bir mülakat süreci olarak değerlendirmenin güç' olduğunu açıklamıştı. KFA herhangi bir usulsüzlüğü reddetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın