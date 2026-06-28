Avrupa'da Tarihin En Sıcak Günleri Yaşanıyor: 1300'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti
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Avrupa, son yılların en sert sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Kıtanın batısından başlayarak orta bölgelerine doğru yayılan aşırı sıcaklıklar, “kayıtlara geçen en şiddetli sıcak dalgası” olarak değerlendiriliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, 21 Haziran’dan bu yana Avrupa genelinde sıcaklık kaynaklı yaklaşık 1300 can kaybı yaşandığını açıkladı. Yetkililer, iklim değişikliğinin etkisiyle “nesilde bir kez görülen” ekstrem hava olaylarının artık neredeyse her yıl yaşanmaya başladığına dikkat çekiyor.
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Avrupa'da rekor sıcaklıklar görülüyor.
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1300'den fazla ölü var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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