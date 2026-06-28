Avrupa'da Tarihin En Sıcak Günleri Yaşanıyor: 1300'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Dünya Hava Durumu Atıf Çalışması (WWA) tarafından yayımlanan yeni analize göre, söz konusu sıcak hava dalgası 50 yıl önce yaşansaydı “neredeyse imkânsız” kabul edilecekti. Araştırma, Haziran ayındaki aşırı sıcaklıkların iklim değişikliği nedeniyle günümüzde 20 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 200 kat daha olası hale geldiğini ortaya koyuyor.

Bilim insanları, Haziran ayının Batı Avrupa’da diğer aylara göre iki kat daha hızlı ısındığını ve bu sıcak dalgasının, iklim krizinin genel ısınma eğrisini dahi geride bıraktığını vurguluyor.

“Sıcak kubbe” etkisi olarak bilinen atmosferik koşulların da etkisiyle açık gökyüzü ve yoğun güneşlenme, birçok ülkede rekor sıcaklıkların görülmesine yol açtı. Almanya’da 41,5 derece, İsviçre’nin Basel kentinde 38,8 derece, Çekya’da 40,6 derece, Danimarka’da 37 derece ve Fransa’da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla hem ulusal hem de yerel rekorlar kaydedildi.