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Avrupa'da Tarihin En Sıcak Günleri Yaşanıyor: 1300'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Avrupa'da Tarihin En Sıcak Günleri Yaşanıyor: 1300'den Fazla Kişi Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 18:40
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Avrupa, son yılların en sert sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Kıtanın batısından başlayarak orta bölgelerine doğru yayılan aşırı sıcaklıklar, “kayıtlara geçen en şiddetli sıcak dalgası” olarak değerlendiriliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü, 21 Haziran’dan bu yana Avrupa genelinde sıcaklık kaynaklı yaklaşık 1300 can kaybı yaşandığını açıkladı. Yetkililer, iklim değişikliğinin etkisiyle “nesilde bir kez görülen” ekstrem hava olaylarının artık neredeyse her yıl yaşanmaya başladığına dikkat çekiyor.

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Avrupa'da rekor sıcaklıklar görülüyor.

Avrupa'da rekor sıcaklıklar görülüyor.

Dünya Hava Durumu Atıf Çalışması (WWA) tarafından yayımlanan yeni analize göre, söz konusu sıcak hava dalgası 50 yıl önce yaşansaydı “neredeyse imkânsız” kabul edilecekti. Araştırma, Haziran ayındaki aşırı sıcaklıkların iklim değişikliği nedeniyle günümüzde 20 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 200 kat daha olası hale geldiğini ortaya koyuyor.

Bilim insanları, Haziran ayının Batı Avrupa’da diğer aylara göre iki kat daha hızlı ısındığını ve bu sıcak dalgasının, iklim krizinin genel ısınma eğrisini dahi geride bıraktığını vurguluyor.

“Sıcak kubbe” etkisi olarak bilinen atmosferik koşulların da etkisiyle açık gökyüzü ve yoğun güneşlenme, birçok ülkede rekor sıcaklıkların görülmesine yol açtı. Almanya’da 41,5 derece, İsviçre’nin Basel kentinde 38,8 derece, Çekya’da 40,6 derece, Danimarka’da 37 derece ve Fransa’da 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla hem ulusal hem de yerel rekorlar kaydedildi.

1300'den fazla ölü var.

1300'den fazla ölü var.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Ghebreyesus, 21 Haziran’dan bu yana yüksek sıcaklıklar nedeniyle 1300’ün üzerinde can kaybı yaşandığını belirtti.

Açıklamada, yaklaşık 150 milyon kişinin aşırı sıcaklara maruz kaldığı, bazı bölgelerde yüzlerce ölümün kaydedildiği ve okul kapanmaları ile elektrik şebekelerinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Ghebreyesus, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle daha önce “nesilde bir kez görülen” sıcak hava dalgalarının artık neredeyse her yıl yaşandığına dikkat çekerek bu konuda uzun süredir uyarılar yaptıklarını hatırlattı.

Sıcaklık stresinin “sessiz katil” olarak tanımlandığını vurgulayan Ghebreyesus, Avrupa’daki birçok ev, iş yeri ve okulun bu tür aşırı sıcaklıklara uygun şekilde inşa edilmediğini de söyledi.

Ölümlerin yüzde 85'i 65 yaş üstü...

Ölümlerin yüzde 85'i 65 yaş üstü...

Fransa’da bu hafta etkisini artıran sıcak hava dalgası, bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarla günlük yaşamı zorlaştırdı. Artan acil yardım çağrıları, hastaneler ve sağlık ekipleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, 24 Haziran’dan bu yana önceki dönemlere kıyasla yaklaşık 1000 ek ölüm tespit edildiğini, ancak verilerin henüz kesinleşmediğini açıkladı. Uzmanlar, bu artışın yüksek sıcaklıklarla bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor.

Çekya’da ise sıcaklıklar 41,1 dereceye ulaşarak ülke tarihinin en yüksek seviyelerinden biri kaydedildi. Radio Prague International’ın aktardığına göre, Çek Hidrometeoroloji Enstitüsü sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Fransa’da özellikle Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Brittany, Centre-Val de Loire, Normandiya ve Pays de la Loire gibi kırmızı alarm verilen bölgeler en yoğun etkilenen alanlar oldu. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 85’inin 65 yaş ve üzeri olduğunu açıkladı.

Almanya'da otoyollar çatladı.

Almanya'da otoyollar çatladı.

Avrupa genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, birçok ülkede hem günlük yaşamı hem de altyapıyı ciddi şekilde etkiledi. Almanya’da aşırı sıcaklar nedeniyle otoyol betonlarında çatlamalar meydana gelirken, A2 otoyolunun bazı bölümleri trafiğe kapatıldı. Deutsche Bahn, zorunlu olmayan seyahatlerin ertelenmesi çağrısında bulundu.

Ayrıca bir bakım evinde iç sıcaklığın 35 dereceye yükselmesi üzerine onlarca yaşlı tahliye edildi, bir kişinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya’da 18 büyük şehirde kırmızı alarm ilan edilirken, İngiltere’de sıcak havaların etkisiyle nehirlerde boğulma vakalarında artış yaşandığı kaydedildi. Fransa’da son bir haftada yaklaşık 40 kişinin benzer nedenlerle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Paris’te Onur Yürüyüşü’nün ertelendiği, bazı festivallerin iptal edildiği, okulların kapatıldığı ve tren seferlerinde azaltmaya gidildiği belirtilirken, bazı kentlerde kamuya açık alanlarda alkol yasağı gibi önlemler de devreye alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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