Tarihi Yarışta Büyük Heyecan: 100. Gazi Koşusu'nun Kazananı "Bay Nalçakan" Oldu

Türk at yarışçılığının en köklü ve prestijli organizasyonu olan, Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen dev yarış, bugün Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.

Büyük heyecana sahne olan koşuya yine yoğun katılım vardı.