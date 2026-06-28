Tarihi Yarışta Büyük Heyecan: 100. Gazi Koşusu'nun Kazananı "Bay Nalçakan" Oldu
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Türk at yarışçılığının en köklü ve prestijli organizasyonu olan, Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen dev yarış, bugün Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.
Büyük heyecana sahne olan koşuya yine yoğun katılım vardı.
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İlk koşuda Atatürk ve İnönü tribündeydi.
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Yarış bilmeyenlerin bile bildiği isim "Bold Pilot" yarışlara damga vurmuştu.
Bugün kazanan ise oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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