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Tarihi Yarışta Büyük Heyecan: 100. Gazi Koşusu'nun Kazananı "Bay Nalçakan" Oldu

Tarihi Yarışta Büyük Heyecan: 100. Gazi Koşusu'nun Kazananı "Bay Nalçakan" Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.06.2026 - 17:25
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Türk at yarışçılığının en köklü ve prestijli organizasyonu olan, Gazi Koşusu bu yıl 100. kez düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana gerçekleştirilen dev yarış, bugün Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.

Büyük heyecana sahne olan koşuya yine yoğun katılım vardı.

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İlk koşuda Atatürk ve İnönü tribündeydi.

İlk koşuda Atatürk ve İnönü tribündeydi.

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’da düzenlenen at yarışlarına öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında verdiği talimatla kendi adını taşıyan Gazi Koşusu’nun hayata geçirilmesini sağladı. At yarışlarını çağdaş toplumların önemli sosyal etkinliklerinden biri olarak gören Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromdan takip etti.

İlk Gazi Koşusu 1927 yılında düzenlenirken, Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu 'Neriman' isimli safkan, jokeyi İhsan Atçı idaresinde zafere ulaştı. Tarihi yarışı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü birlikte tribünden izledi.

Yarış bilmeyenlerin bile bildiği isim "Bold Pilot" yarışlara damga vurmuştu.

Yarış bilmeyenlerin bile bildiği isim "Bold Pilot" yarışlara damga vurmuştu.

Gazi Koşusu tarihinin en hızlı performansı, 1996 yılında efsane safkan Bold Pilot'tan geldi. Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş idaresinde 2.26.22'lik derecesiyle bugün de kırılamayan rekorun sahibi oldu.

Yarışın en başarılı jokeyi unvanını ise 9 şampiyonlukla Mümin Çılgın taşıyor. Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlarla Gazi Koşusu'nda zirveye çıkarak ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Eküri bazında en fazla zafer yaşayan isim ise 13 birincilikle Eliyeşil Ekürisi oldu. Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartagena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) ile Gazi Koşusu tarihine damga vuran eküri, bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

Aktif jokeyler arasında ise Ahmet Çelik 8 şampiyonlukla listenin zirvesinde yer alırken, Halis Karataş 6 kez Gazi Koşusu kazanarak organizasyon tarihinin en başarılı isimleri arasında bulunuyor.

Bugün kazanan ise oldu.

Bugün kazanan ise oldu.

Bugün yapılan yarış da büyük bir heyecana sahne oldu. Tribünlerin dolduğu koşuda mutlu sona ulaşan ise Bay Nalçakan oldu. 

Koşuyu kazanan safkanın sahibi ise yalnızca birincilik ödülüyle sınırlı kalmayacak. 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt ücretleri, taksitler ve at sahibi primiyle birlikte toplam kazancı 126 milyon 870 bin liraya çıkaracak. Eğer at sahibi aynı zamanda yetiştirici konumundaysa, yetiştiricilik priminin de eklenmesiyle toplam ödül 141 milyon 870 bin liraya kadar ulaşabilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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