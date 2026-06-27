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Türk At Yarışçılığının Derbisi Sayılan Gazi Koşusu 100. Kez Gerçekleşecek

Türk At Yarışçılığının Derbisi Sayılan Gazi Koşusu 100. Kez Gerçekleşecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 20:14
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü yarın Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak.

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen Gazi Koşusu’nda en iyi derece, 1996 yılında koşuyu kazanan Bold Pilot tarafından 2.26.22’lik dereceyle elde edildi.

Yarış tarihinin en başarılı jokeyi ise 9 kez birincilik yaşayan Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

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İlk koşuyu Atatürk ve İnönü birlikte izledi.

İlk koşuyu Atatürk ve İnönü birlikte izledi.

Kurtuluş Savaşı döneminde Ankara’daki at yarışlarını himayesi altında düzenlettiren Mustafa Kemal Atatürk, 1927 yılında verdiği talimatla Gazi Koşusu’nun organize edilmesini sağladı. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromdan takip etmeyi sürdürdü.

1927’de gerçekleştirilen ilk Gazi Koşusu’nda, Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu “Neriman” adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile birinciliğe ulaştı. Yarışı Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.

2 bin lira ile başladılar.

2 bin lira ile başladılar.

Gazi Koşusu, ilk kez 10 Haziran 1927 tarihinde 2.000 metre mesafede düzenlenirken, birincilik ödülü 2.000 lira olarak belirlenmişti. İlk yarışta Ali Muhiddin Hacıbekir’in sahibi olduğu “Neriman” adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile finişi ilk sırada geçti.

Sonraki yıllarda bu prestijli koşuyu, dönemin Cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü’nün “Olgo”, Celal Bayar’ın ise “Cap Gris Nez” adlı safkanları kazandı. İstanbul’da ilk kez 1968 yılında düzenlenen Gazi Koşusu’nda ise Burhan Karamehmet’in “Asuvan” adlı atı zafere ulaştı.

Türk atçılığının en önemli klasiklerinden biri olan Gazi Koşusu’nun ödülü olan, Atatürk’ün at üzerindeki som gümüş heykeli ise 1970 yılından itibaren kazananlara verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık’ın tasarladığı bu heykeli ilk kez “Sadettin” adlı safkanın sahibi Sadun Atığ kazandı.

"Bold Pilot" damga vurmuştu.

"Bold Pilot" damga vurmuştu.

Gazi Koşusu’nda en hızlı derece, 1996 yılında Bold Pilot tarafından kaydedildi. Özdemir Atman’ın sahibi olduğu safkan, jokeyi Halis Karataş ile birlikte 2.26.22’lik dereceye imza atarak yarış tarihinin en hızlı Gazi Koşusu performansını elde etti.

Gazi Koşusu tarihinde en fazla kazanan jokey ise Mümin Çılgın oldu. Çılgın; Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile toplam 9 kez birincilik elde ederek rekor kırdı.

Yarışın en başarılı ekürisi ise 13 galibiyetle Eliyeşil ekürisi olarak kayıtlara geçti. Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartagena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) gibi safkanlarla bu başarıya ulaştı.

Aktif jokeyler arasında ise Ahmet Çelik 8 galibiyetle öne çıkarken, Halis Karataş 6 kez Gazi Koşusu kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Üst üste kazanma rekoru 7 yarış!

Üst üste kazanma rekoru 7 yarış!

Ahmet Çelik, Gazi Koşusu’nda üst üste en fazla birincilik elde eden jokey olarak tarihe geçti. Çelik, 7 yıl boyunca kesintisiz şekilde kazandığı zaferlerle bu alandaki rekoru elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu’nda “Renk”, 90.’da “Graystorm”, 91.’de “Piano Sonata”, 92.’de “Hep Beraber” ile zafere ulaşan Çelik; 93. Gazi Koşusu’nu “The Last Romance”, 94.’yü “Call To Victory” ve 95.’yi “Burgas” isimli safkanlarla kazanarak serisini 7’ye çıkardı.

Gazi Koşusu tarihinin unutulmaz isimlerinden Ekrem Kurt ise 1971, 1972 ve 1973 yıllarında üst üste üç kez birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atmıştı.

Ödül 2 bin liradan 50 milyona yükseldi.

Ödül 2 bin liradan 50 milyona yükseldi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncü koşusunda özel ödüller dikkat çekiyor.

Bu yıl yarışta birincilik ikramiyesi 50 milyon lira olarak açıklanırken, ikinciye 20 milyon lira, üçüncüye 10 milyon lira, dördüncüye 5 milyon lira ve beşinciye 2 milyon 500 bin lira ödül verileceği duyuruldu.

Koşuyu kazanan safkanın sahibi ise yalnızca birincilik ödülüyle sınırlı kalmayacak. 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt ücretleri, taksitler ve at sahibi primiyle birlikte toplam kazancı 126 milyon 870 bin liraya çıkaracak. Eğer at sahibi aynı zamanda yetiştirici konumundaysa, yetiştiricilik priminin de eklenmesiyle toplam ödül 141 milyon 870 bin liraya kadar ulaşabilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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