Türk At Yarışçılığının Derbisi Sayılan Gazi Koşusu 100. Kez Gerçekleşecek

Gazi Koşusu’nda en hızlı derece, 1996 yılında Bold Pilot tarafından kaydedildi. Özdemir Atman’ın sahibi olduğu safkan, jokeyi Halis Karataş ile birlikte 2.26.22’lik dereceye imza atarak yarış tarihinin en hızlı Gazi Koşusu performansını elde etti.

Gazi Koşusu tarihinde en fazla kazanan jokey ise Mümin Çılgın oldu. Çılgın; Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr. Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) ile toplam 9 kez birincilik elde ederek rekor kırdı.

Yarışın en başarılı ekürisi ise 13 galibiyetle Eliyeşil ekürisi olarak kayıtlara geçti. Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartagena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) gibi safkanlarla bu başarıya ulaştı.

Aktif jokeyler arasında ise Ahmet Çelik 8 galibiyetle öne çıkarken, Halis Karataş 6 kez Gazi Koşusu kazanarak önemli bir başarıya imza attı.