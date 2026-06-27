Türk At Yarışçılığının Derbisi Sayılan Gazi Koşusu 100. Kez Gerçekleşecek
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927’den bu yana düzenlenen Gazi Koşusu’nun 100’üncüsü yarın Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak.
Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen Gazi Koşusu’nda en iyi derece, 1996 yılında koşuyu kazanan Bold Pilot tarafından 2.26.22’lik dereceyle elde edildi.
Yarış tarihinin en başarılı jokeyi ise 9 kez birincilik yaşayan Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.
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İlk koşuyu Atatürk ve İnönü birlikte izledi.
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2 bin lira ile başladılar.
"Bold Pilot" damga vurmuştu.
Üst üste kazanma rekoru 7 yarış!
Ödül 2 bin liradan 50 milyona yükseldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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