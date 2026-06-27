Araçlarda Yasaklanacağı Söylenen Cam Tutucularla İlgili Yeni Karar Belli Oldu

Araç kameralarının da belirlenen standartlara uygun şekilde kullanılması halinde ceza uygulanmayacağı açıklandı.

Yeni düzenlemeye göre araç içi ses sistemleriyle ilgili cezalar ise yalnızca sesin araç dışına taşması durumunda geçerli olacak.

Öte yandan multimedya sistemlerinin sürüş görüşünü engellemediği sürece serbest bırakıldığı ve bu kapsamda ceza kesilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.