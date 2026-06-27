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Araçlarda Yasaklanacağı Söylenen Cam Tutucularla İlgili Yeni Karar Belli Oldu

Araçlarda Yasaklanacağı Söylenen Cam Tutucularla İlgili Yeni Karar Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.06.2026 - 18:40
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla trafikte yaşanan karmaşayı azaltmaya yönelik yeni düzenleme tamamlandı. Araç içi multimedya ekranlar ve hoparlör sistemlerine yönelik ceza tartışmalarını sonlandıran yönetmelikle birlikte, ön cama takılan telefon tutucular da resmen serbest kullanım kapsamına alındı.

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Cam tutucular serbest hale geldi.

Cam tutucular serbest hale geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla hazırlanan yeni trafik kanunu uygulama yönetmeliği tamamlanarak yürürlüğe alındı.

Düzenlemeyle birlikte araç içi ekranlar ve hoparlör sistemlerine yönelik ceza uygulamaları konusundaki tartışmalar sona ererken, ön cama monte edilen telefon tutucular da resmen serbest kullanım kapsamına dahil edildi.

Multimedya ve ses sistemleriyle ilgili konu da netliğe kavuştu.

Multimedya ve ses sistemleriyle ilgili konu da netliğe kavuştu.

Araç kameralarının da belirlenen standartlara uygun şekilde kullanılması halinde ceza uygulanmayacağı açıklandı.

Yeni düzenlemeye göre araç içi ses sistemleriyle ilgili cezalar ise yalnızca sesin araç dışına taşması durumunda geçerli olacak.

Öte yandan multimedya sistemlerinin sürüş görüşünü engellemediği sürece serbest bırakıldığı ve bu kapsamda ceza kesilmeyeceği de yönetmelikte yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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