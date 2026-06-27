Araçlarda Yasaklanacağı Söylenen Cam Tutucularla İlgili Yeni Karar Belli Oldu
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla trafikte yaşanan karmaşayı azaltmaya yönelik yeni düzenleme tamamlandı. Araç içi multimedya ekranlar ve hoparlör sistemlerine yönelik ceza tartışmalarını sonlandıran yönetmelikle birlikte, ön cama takılan telefon tutucular da resmen serbest kullanım kapsamına alındı.
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Cam tutucular serbest hale geldi.
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Multimedya ve ses sistemleriyle ilgili konu da netliğe kavuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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