Fransa Milli Takımı'nda Forma Giyen İki Futbolcu, Fransa'ya Karşı Bağımsızlık Savaşı Verdi

Nisan 1958'in henüz başlarıydı. Fransa-İsviçre sınırındaki gümrük kapısında dört genç adam, arabalarının koltuklarına sinmiş bekliyordu. Kapı görevlisi aracı durdurdu. Yürekler ağza geldi. Yakalanmış olabilirlerdi. Kaçtıkları belki de sınır karakollarına bildirilmişti.

Görevli eğildi, camdan içeri baktı ve gülümsedi. Bunlar her gün radyoda haberlerini dinlediği, gazetelerde resmini gördüğü yıldız futbolculardı. Gülümseyen bir yüzle imza istedi ve onları rahatlatan kelimeyi söyledi: Geçebilirsiniz.

Abdelhamid Bouchouk, Abdelhamid Kermali, Rachid Mekhloufi ve Mokhtar Arribi o gece sınırı geçti. Fransa'nın en iyi liglerinde forma giyen, başarılı kariyerlerin tam ortasındaki dört profesyonel futbolcuydu bunlar. Geride bıraktıkları şey yalnızca kulüpleri değil; maaşları, sözleşmeleri, o güne kadar inşa ettikleri hayatlardı. İleride ne olacağını tam olarak bilmiyorlardı.