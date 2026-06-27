Fransa Milli Takımı'nda Forma Giyen İki Futbolcu, Fransa'ya Karşı Bağımsızlık Savaşı Verdi
Nisan 1958'in henüz başlarıydı. Fransa-İsviçre sınırındaki gümrük kapısında dört genç adam, arabalarının koltuklarına sinmiş bekliyordu. Kapı görevlisi aracı durdurdu. Yürekler ağza geldi. Yakalanmış olabilirlerdi. Kaçtıkları belki de sınır karakollarına bildirilmişti.
Görevli eğildi, camdan içeri baktı ve gülümsedi. Bunlar her gün radyoda haberlerini dinlediği, gazetelerde resmini gördüğü yıldız futbolculardı. Gülümseyen bir yüzle imza istedi ve onları rahatlatan kelimeyi söyledi: Geçebilirsiniz.
Abdelhamid Bouchouk, Abdelhamid Kermali, Rachid Mekhloufi ve Mokhtar Arribi o gece sınırı geçti. Fransa'nın en iyi liglerinde forma giyen, başarılı kariyerlerin tam ortasındaki dört profesyonel futbolcuydu bunlar. Geride bıraktıkları şey yalnızca kulüpleri değil; maaşları, sözleşmeleri, o güne kadar inşa ettikleri hayatlardı. İleride ne olacağını tam olarak bilmiyorlardı.
L'Equipe bu yolculuğu manşetten duyurmuştu.
Mekhloufi, Fransa Milli Takımı ile 1958 Dünya Kupası'nda yer alacaktı.
Fransa'dan futbolculara hapis cezası, FIFA'ya yaptırım başvurusu.
Tek şartları, maçlarda Cezayir bayrağı ve Cezayir marşı olacak.
Bağımsızlık geldi ve Fransa'ya geri döndüler.
Cezayir bugün bağımsız bir ülke olarak Dünya Kupası'nda boy gösteriyor.
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