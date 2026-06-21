Uruguay Diktatörlüğünü Temize Çekmek İçin Nasıl "Mini Dünya Kupası" Uydurdu?
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1978 Dünya Kupası'na katılamayan Uruguay, iki yıl önce Arjantin'in ülkesinde düzenlediği Dünya Kupası'na bakarak bazı şeylerden ders aldı. Bir Dünya Kupası pekala kanlı bir diktatörlüğü bir nebze de olsa dünyaya şirin gösterebilirdi, Bunun için kolları sıvayıp 1980'de FIFA'nın da desteğiyle korsan bir Dünya Kupası düzenlediler.
Uruguay'ın kanlı geçmişine eklediği kanlı bir futbol sayfası vardı, bu turnuva da oydu. İşbirlikçileri ise hepimizin bildiği yıldızlardı!
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Arjantin'den örnek aldılar.
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Uruguay'da neden darbe yapıldı? Önce tarihsel arka plana bakalım.
Dünya Kupası'nın 50. yılı için turnuva icat edildi.
İtalya'dan ilginç bir figür yükseliyor.
İngiltere katılmak istemedi.
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Final "beklendiği" gibi Uruguay'ın zaferiyle geçildi.
Daha sonra ne oldu?
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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