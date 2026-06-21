Uruguay Diktatörlüğünü Temize Çekmek İçin Nasıl "Mini Dünya Kupası" Uydurdu?

25 Haziran 1978 tarihinde Arjantin, Hollanda'yı yenerek Dünya Kupası'nı kazandığında ülkede büyük bir mutluluk vardı, en azından herkesin mutlu olduğu varsayılıyordu. 1976'da Videla'nın darbeyle geldiği ülkede insanlar işkencelerden geçiriliyor, zindanlara atılıyor ve ölümle yargılanıyordu. Sokaklarda ise öldürülmek ve kaybedilmek alelade konular haline gelmişti.

O haziran gecesi denizcilik okulu gündüzleri eğitim, geceleri işkencehane olarak kullanılan binanın en ünlü işkencecisi El Tigre, işkence yaptığı mahkumlara 'Kazandık' diye haber vermişti. İşkencesine maruz kalan mahkumlardan biri ise dışarıdaki coşku ve El Tigre'nin mutluluğunu görerek 'O zaman biz kaybettik' demişti.

Ama mahkumlar kimin umurunda, tarihin doğru tarafında olsalar bile diktatörler onları önemsemez.

Uruguay'ın kanlı diktatörü Aparicio Mendez, 1978 yılında Arjantin'in bir anda nasıl eleştirilemez bir hale geldiğini, darbenin ve diktatörlüğün 'içişleri' düzeyine inmiş basit bir mesele olarak nasıl dünyayla kucaklaştıklarını görmüştü. Benzerini kendileri de yapabilirdi. Ama nasıl? Tabi ki yeni bir turnuva fikri icat ederek.