Fransa 98'den Dünyaya Hediye: Tarihin En Politik Maçı Olarak Tanımlanan ABD-İran Maçı

Karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf ABD oldu. Henüz 3. dakikada Brian McBride'ın kafa vuruşu direkten dönerken, Claudio Reyna da 33. dakikada direği geçemedi. Ancak maç ilerledikçe İran oyuna daha fazla ortak olmaya başladı. İran'ın hızlı hücumlarından birinde kaleci Kasey Keller'in Khodadad Azizi'ye ceza sahasında yaptığı müdahale tartışma yaratsa da hakem Urs Meier oyunu devam ettirdi.

ABD'nin orta saha kurgusu hücum gücü açısından etkileyici görünse de top kapma ve savunma geçişlerinde ciddi zaaflar barındırıyordu. İran da bu boşlukları değerlendirmeye başladı.

37. dakikada, oyunun genel akışına ters düşen bir an yaşandı.

Hamid Estili ceza sahasında savunmanın arasına sızdı ve Keller'in müdahalesine rağmen yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Böylece maçın büyük bölümünde daha fazla pozisyon üreten ABD, kendisini bir anda 1-0 mağlup durumda buldu.