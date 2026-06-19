Fransa 98'den Dünyaya Hediye: Tarihin En Politik Maçı Olarak Tanımlanan ABD-İran Maçı
21 Haziran 1998... Yer Lyon! Futbol festivali olabildiğince canlı ve renkli görüntülerle dünyaya iz bırakıyor. Ev sahibi Fransa ev sahipliğini kullanmak istiyor, diğer favorilerse Avrupa'da yeni bir taç giymenin peşinde.
Bunca eğlencenin arasında fikstürde ilginç bir maç var.
2026 Dünya Kupası'nda İran ile ABD'nin saha dışındaki çekişmeleri ve ABD'nin tutumu akıllara ister istemez 1998'de Lyon'da oynanan unutulmaz maçı getiriyor.
O karşılaşma, yalnızca iki milli takımın mücadelesi değildi. İran Devrimi sonrasında yaşanan rehine krizi ve iki ülke arasındaki uzun süreli diplomatik kopukluk, maça farklı bir boyut kazandırmıştı. Futbolcular ve teknik heyetler sahaya odaklanmaya çalışsa da, karşılaşmanın taşıdığı sembolik anlamın herkesin farkındaydı. Tarihe geçen gecede gülen taraf ise İran olmuştu.
İki ülke arasındaki krizler yıllar geçmesine rağmen tazeydi.
Üç takımla eşleştiler, üçüyle de savaştılar!
Sıcak bir başlangıç...
ABD beklendiği gibi üstün başladı ama...
ABD gol ararken ikinci golü yedi.
Bombaladıkları ülkeler mağlup oldular.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın