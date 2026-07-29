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Partner Krizi Sürüyor: Teklif Giden Oyuncular Reddetti, Kıvanç Tatlıtuğ'a 6 Aydır Partner Bulunamadı

Partner Krizi Sürüyor: Teklif Giden Oyuncular Reddetti, Kıvanç Tatlıtuğ'a 6 Aydır Partner Bulunamadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.07.2026 - 12:37 Son Güncelleme: 29.07.2026 - 12:38
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Dönence dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ için partner arayışı sürüyor. Pınar Deniz ve Burcu Biricik'le görüşüldüğü ancak oyuncuların projeyi reddettiği iddia edilmişti. Daha sonra Beren Saat ve Serenay Sarıkaya'nın adının geçtiği projede belirsizlik sürüyor.

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Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi için belirsizlik sürüyor.

Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi için belirsizlik sürüyor.

2026'nın ilk çeyreğinde hazırlıkları başlayan dizinin yönetmeni olması için önce Hilal Saral'la anlaşılmış, ardından yönetmen değişikliğine gidilmiş ve Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda oturacağı öğrenilmişti. Erkek başrol olarak Kıvanç Tatlıtuğ'un belirlendiği dizide kadın başrol arayışları başladı.

Önce Pınar Deniz'le ardından Burcu Biricik'le görüşüldüğü iddia edildi ancak iki oyuncu da projeyi reddetti.

Önce Pınar Deniz'le ardından Burcu Biricik'le görüşüldüğü iddia edildi ancak iki oyuncu da projeyi reddetti.

Çalışma takvimlerinin uymaması sebebiyle projeden çekilen ikilinin ardından Beren Saat ve Serenay Sarıkaya gibi isimler anıldı. Mart 2026'da sete çıkması planlanan dizi 6 aydır kadın başrol bulunamaması sebebiyle ertelendi. Son olarak 'no name' isimlerle görüşüldüğü öne sürülen dizide 6 aydır Kıvanç Tatlıtuğ'a partner bulunamadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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