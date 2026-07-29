Partner Krizi Sürüyor: Teklif Giden Oyuncular Reddetti, Kıvanç Tatlıtuğ'a 6 Aydır Partner Bulunamadı
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Dönence dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ için partner arayışı sürüyor. Pınar Deniz ve Burcu Biricik'le görüşüldüğü ancak oyuncuların projeyi reddettiği iddia edilmişti. Daha sonra Beren Saat ve Serenay Sarıkaya'nın adının geçtiği projede belirsizlik sürüyor.
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Son olarak Organize İşler: Karun Hazinesi'nde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi için belirsizlik sürüyor.
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Önce Pınar Deniz'le ardından Burcu Biricik'le görüşüldüğü iddia edildi ancak iki oyuncu da projeyi reddetti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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