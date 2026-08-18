Tam 6 Grammy Alan O Mucize: "21" Albümünü İnceliyoruz!

Aşkın ne kadar yıkıcı olabileceğini anlatan en epik şarkılardan biri. Yağmuru ateşe vermek imkansızdır; işte Adele de bu ilişkide imkansızı başarmaya çalıştığını, tüm yalanlara rağmen o aşkı yaşatmak için çabaladığını söylüyor.