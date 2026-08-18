Tam 6 Grammy Alan O Mucize: "21" Albümünü İnceliyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Müzik dünyasının ağlama duvarı, kırık kalplerin resmi sponsoru Adele, tam 15 yıl önce hayatımıza öyle bir albüm bıraktı ki hala bazılarımız o travmayı atlatamadı. 21 albümü, Adele’in eski sevgilisine duyduğu öfkeyi, özlemi ve pişmanlığı notalara döktüğü, dinlerken insana 'ben ne yaşadım ki sanki' dedirten cinsten bir başyapıt.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Albümün açılışını yapan bu parça, hüzünlü bir ayrılık şarkısından çok daha fazlası; tam bir intikam manifestosu!
Eski sevgilinin ayrılıktan hemen sonra başkasıyla evleneceği dedikodularını anlatır.
Aşk oyunlarından, sürekli üste çıkmaya çalışan manipülatif sevgililerden sıkılanların marşı.
İşte albümün ciğer bırakan ilk yavaş parçası.
Nakarattaki devasa vokal her şeyi gözü kapalı yakma isteği!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Albümün en yalın ve en can acıtan şarkılarından biri.
Albümün genel havasına göre oldukça enerjik ve soul tınıları barındıran bir parça.
The Cure grubunun ikonik şarkısının Adele tarzı yeniden yorumu.
Geldik müzik tarihinin en büyük gözyaşı pınarına.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın