article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Tam 6 Grammy Alan O Mucize: "21" Albümünü İnceliyoruz!

etiket Tam 6 Grammy Alan O Mucize: "21" Albümünü İnceliyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
18.08.2026 - 20:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Müzik dünyasının ağlama duvarı, kırık kalplerin resmi sponsoru Adele, tam 15 yıl önce hayatımıza öyle bir albüm bıraktı ki hala bazılarımız o travmayı atlatamadı. 21 albümü, Adele’in eski sevgilisine duyduğu öfkeyi, özlemi ve pişmanlığı notalara döktüğü, dinlerken insana 'ben ne yaşadım ki sanki' dedirten cinsten bir başyapıt.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Albümün açılışını yapan bu parça, hüzünlü bir ayrılık şarkısından çok daha fazlası; tam bir intikam manifestosu!

Adele bu şarkıyı, eski sevgilisinin ona 'Sensiz hayatın sıkıcı ve bomboş olacak' demesi üzerine, stüdyoya sinirden ağlayarak girdiği bir günde yazdı. O güçlü davul ritimleri aslında kalbinin kırıklığını değil, öfkesini temsil ediyor.

Eski sevgilinin ayrılıktan hemen sonra başkasıyla evleneceği dedikodularını anlatır.

Eski sevgilisinin ayrıldıktan hemen sonra başka biriyle birlikte olduğunu ve hatta evleneceği dedikodularını duyan Adele, bu durumu tam bir pop-rock harikasına dönüştürmüş. Şarkıdaki tempo ve ritim, sanki mahalledeki teyzelerin fısıldaşmalarını ve dönen dolapları tiye alıyor.

Aşk oyunlarından, sürekli üste çıkmaya çalışan manipülatif sevgililerden sıkılanların marşı.

İşte albümün ciğer bırakan ilk yavaş parçası.

Öfke dalgası yavaş yavaş çekilirken, yerini o saf ve yıkıcı özleme bırakıyor.

Nakarattaki devasa vokal her şeyi gözü kapalı yakma isteği!

Aşkın ne kadar yıkıcı olabileceğini anlatan en epik şarkılardan biri. Yağmuru ateşe vermek imkansızdır; işte Adele de bu ilişkide imkansızı başarmaya çalıştığını, tüm yalanlara rağmen o aşkı yaşatmak için çabaladığını söylüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Albümün en yalın ve en can acıtan şarkılarından biri.

Adele bu şarkıyı hala ilişkideyken, sevgilisinin karşısına geçip piyano başında canlı canlı çalmış. Şarkı bittiğinde sevgilisi hiçbir şey demeden kapıyı çekip gitmiş ve ilişki o gece tamamen bitmiş.

Albümün genel havasına göre oldukça enerjik ve soul tınıları barındıran bir parça.

Dinlerken ayağınızla tempo tutarsınız ama sözlerine baktığınızda aslında tam bir çaresizlik vardır.

The Cure grubunun ikonik şarkısının Adele tarzı yeniden yorumu.

Albümün geneline hakim olan o yoğun melankoli ve öfkenin ardından, bu cover şarkı albüme çok soft ve huzurlu bir hava katıyor.

Geldik müzik tarihinin en büyük gözyaşı pınarına.

Eski sevgilisinin evlendiğini duyan Adele, bu şarkıyı tamamen kendiyle yüzleşmek ve onu hayatından uğurlamak için yazdı. Sadece bir piyano ve Adele'in çıplak sesi...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın