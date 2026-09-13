Yeni Düzenleme, Taslak Ortaya Çıktı: Türkiye'de Sigara Satışı Tamamen Yasaklanıyor
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Sağlık Bakanlığı, tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün sistemlerine karşı kapsamlı bir yasa taslağı hazırladı. Çocuk parklarından plajlara, okul çevrelerinden yeme-içme mekanlarına kadar birçok noktada tütün tüketimine sıkı kısıtlamalar getiren düzenleme kapsamında, Türkiye'nin 2040 yılında tamamen 'dumansız' bir ülke olması hedefleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Esma Altın
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Tütün ve yeni nesil tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadele amacıyla hazırlanan yasa taslağı, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda ele alınacak.
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Hazırlanan taslağa göre tütün ürünlerinin satışı ve sunumunda yeni bir döneme giriliyor:
Tütün tüketimine izin verilen alanlar belirgin ölçüde daraltılıyor:
2040 Hedefi: Tamamen Dumansız Türkiye
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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