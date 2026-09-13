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Yeni Düzenleme, Taslak Ortaya Çıktı: Türkiye'de Sigara Satışı Tamamen Yasaklanıyor

Yeni Düzenleme, Taslak Ortaya Çıktı: Türkiye'de Sigara Satışı Tamamen Yasaklanıyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.09.2026 - 10:02
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Sağlık Bakanlığı, tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün sistemlerine karşı kapsamlı bir yasa taslağı hazırladı. Çocuk parklarından plajlara, okul çevrelerinden yeme-içme mekanlarına kadar birçok noktada tütün tüketimine sıkı kısıtlamalar getiren düzenleme kapsamında, Türkiye'nin 2040 yılında tamamen 'dumansız' bir ülke olması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Esma Altın

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Tütün ve yeni nesil tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadele amacıyla hazırlanan yasa taslağı, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda ele alınacak.

Tütün ve yeni nesil tütün ürünlerinin kullanımıyla mücadele amacıyla hazırlanan yasa taslağı, öncelikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda ele alınacak.

Ardından AK Parti TBMM Grubu, Ekim ayında taslak metin üzerinde çalışmalar yürütecek. Teklifin Kasım ayında önce TBMM Sağlık Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması hedefleniyor.

Hazırlanan taslağa göre tütün ürünlerinin satışı ve sunumunda yeni bir döneme giriliyor:

Hazırlanan taslağa göre tütün ürünlerinin satışı ve sunumunda yeni bir döneme giriliyor:

  • Tütün ürünleri artık market ve büfelerde açıkta sergilenemeyecek; kapalı ve dışarıdan görünmeyen dolaplarda muhafaza edilecek.

  • Ürün satışları elektronik sistemler üzerinden yaş doğrulaması yapılarak gerçekleştirilecek.

  • Sigara paketlerinin boyut ve şekilleri tamamen standart hale getirilecek; paketlerde hiçbir logo, ibare veya sembol yer alamayacak.

Tütün tüketimine izin verilen alanlar belirgin ölçüde daraltılıyor:

Tütün tüketimine izin verilen alanlar belirgin ölçüde daraltılıyor:

  • Çocuk parkları, spor alanları ve plajlar gibi kamusal açık alanlarda sigara ve tütün ürünleri içilemeyecek.

  • Okul, hastane, kamu binası ve ibadethanelerin giriş kapıları ve çevresindeki dumansız alan sınırları genişletilecek.

  • Yeme-içme işletmelerinde sigara tüketimi; sadece mekanın yüzde 10'unu geçmeyen, en fazla 20 metrekare büyüklüğünde, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan izole alanlarla sınırlandırılacak.

  • Otellerde sadece tütün kullanıcılarına özel olarak tasarlanmış odalarda tüketime izin verilecek.

2040 Hedefi: Tamamen Dumansız Türkiye

2040 Hedefi: Tamamen Dumansız Türkiye

Taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri ise uzun vadeli hedef oldu. 1 Ocak 2040 tarihinden itibaren Türkiye genelinde tütün ürünlerinin satılması veya tüketim amacıyla başkalarına sunulması tamamen yasaklanacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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