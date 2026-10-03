Evine Gidip 1 Saat Yalvardılar! 97 Yaşında Yeniden Tezgahına Döndü

Yaklaşık 70 yıldır Bedesten Çarşısı'nda çalışan Dursun Yıldız, bir süredir sağlık sorunları yüzünden arastaya gelemiyordu. Uzun zamandır ustayı göremeyen esnaf da merak içindeydi. Sonunda bir komşusu, bozulan şemsiyesini doğrudan evine götürdü ve tam bir saat boyunca tamir etmesi için yalvardı. Sözünü tutmak isteyen Yıldız, bu ısrara daha fazla direnemedi ve çarşının yolunu tuttu.

Yaşananları şu sözlerle anlatan Yıldız, işini çok özlediğini de gizlemedi: 'Hastalık nedeniyle bir süredir gelemiyordum. İşimi özledim de ondan geldim. Komşum bozuk şemsiyesini eve getirdi, bir saat tamir etmem için yalvardı. Ben de kıramadım, arastaya geldim.' Usta, tamir ettiği şemsiyeyi bir an önce sahibine teslim etmek istediğini söyledi.