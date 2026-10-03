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Evine Gidip 1 Saat Yalvardılar! 97 Yaşında Yeniden Tezgahına Döndü

Evine Gidip 1 Saat Yalvardılar! 97 Yaşında Yeniden Tezgahına Döndü

Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 12:33
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Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda yaklaşık 70 yıldır esnaflık yapan 97 yaşındaki Dursun Yıldız, hastalığı nedeniyle bir ay boyunca dükkânına uğrayamadı. Bir müşterisinin evine gelip tam bir saat boyunca ısrar etmesi üzerine yeniden tezgâhının başına döndü. Şehirde mesleğin son temsilcisi olan Türkiye'nin en yaşlı şemsiye tamircisi, titreyen ellerine rağmen kırık şemsiyeleri onarmayı sürdürüyor.

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Bir ay dükkânına gidemedi, komşusunun ısrarını kıramadı. Evine gidip 1 saat yalvardılar.

Bir ay dükkânına gidemedi, komşusunun ısrarını kıramadı. Evine gidip 1 saat yalvardılar.

Yaklaşık 70 yıldır Bedesten Çarşısı'nda çalışan Dursun Yıldız, bir süredir sağlık sorunları yüzünden arastaya gelemiyordu. Uzun zamandır ustayı göremeyen esnaf da merak içindeydi. Sonunda bir komşusu, bozulan şemsiyesini doğrudan evine götürdü ve tam bir saat boyunca tamir etmesi için yalvardı. Sözünü tutmak isteyen Yıldız, bu ısrara daha fazla direnemedi ve çarşının yolunu tuttu.

Yaşananları şu sözlerle anlatan Yıldız, işini çok özlediğini de gizlemedi: 'Hastalık nedeniyle bir süredir gelemiyordum. İşimi özledim de ondan geldim. Komşum bozuk şemsiyesini eve getirdi, bir saat tamir etmem için yalvardı. Ben de kıramadım, arastaya geldim.' Usta, tamir ettiği şemsiyeyi bir an önce sahibine teslim etmek istediğini söyledi.

Samsun'da başka şemsiye tamircisi yok, sonbahar ve kışta talep artıyor.

Samsun'da başka şemsiye tamircisi yok, sonbahar ve kışta talep artıyor.

Arasta esnafı, Dursun Yıldız'ın Samsun'un tek şemsiye tamircisi olduğunu vurguluyor. Yağışların arttığı sonbahar ve kış aylarında vatandaşlar bozulan şemsiyeleri için doğrudan ona başvuruyor; kimileri ustaya telefonla ulaşıyor. Esnaf, Yıldız'ın verdiği söz yüzünden tezgâhına döndüğünü de aktardı: 'Dursun dede bir süredir hastaydı. Samsun'da başka şemsiye tamircisi yok. Dursun dede 97 yaşında ve Samsun'un tek şemsiye tamircisi.'

Bedesten Çarşısı'nın simgelerinden sayılan Yıldız'ın elleri artık titriyor, ancak tamir sırasında şemsiyeyi elinden bırakmıyor. Bundan sonra şemsiye tamir edip edemeyeceğini kendisinin de bilmediğini söyleyen usta, tamamen iyileşerek sevdiği mesleği sürdürmek istediğini dile getirdi.

Atılıp yenisinin alındığı bir dönemde Yıldız'ın tezgâhı, onarmanın hâlâ değer gördüğünü gösteriyor. Çarşıdan geçenler de arastanın bu tanıdık ustasını yeniden yerinde görmekten memnun.

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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