Evine Gidip 1 Saat Yalvardılar! 97 Yaşında Yeniden Tezgahına Döndü
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Samsun'un Bedesten Çarşısı'nda yaklaşık 70 yıldır esnaflık yapan 97 yaşındaki Dursun Yıldız, hastalığı nedeniyle bir ay boyunca dükkânına uğrayamadı. Bir müşterisinin evine gelip tam bir saat boyunca ısrar etmesi üzerine yeniden tezgâhının başına döndü. Şehirde mesleğin son temsilcisi olan Türkiye'nin en yaşlı şemsiye tamircisi, titreyen ellerine rağmen kırık şemsiyeleri onarmayı sürdürüyor.
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Bir ay dükkânına gidemedi, komşusunun ısrarını kıramadı. Evine gidip 1 saat yalvardılar.
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Samsun'da başka şemsiye tamircisi yok, sonbahar ve kışta talep artıyor.
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