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İstanbullular Dikkat! Yarın Bu Yollar 6 Saat Kapalı Olacak

İstanbullular Dikkat! Yarın Bu Yollar 6 Saat Kapalı Olacak

İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 09:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yarın sabah Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil yolunun araç trafiğine kapatılacağını duyurdu. Kapanma 4 Ekim Pazar günü saat 06.00'da başlayacak ve öğlene kadar sürecek. Nedeni, 'İstanbul'u Koşuyorum' koşusunun Avrupa Yakası etabı.

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Yenikapı-Sarayburnu hattı yarın sabah 6 saat boyunca araca kapalı olacak.

Yenikapı-Sarayburnu hattı yarın sabah 6 saat boyunca araca kapalı olacak.

İBB'nin açıklamasına göre 4 Ekim Pazar günü Yenikapı ile Sarayburnu arasındaki sahil yolu geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Kapanma 06.00'da başlayacak, yaklaşık 12.00'ye kadar sürecek. Yani hafta sonu sabahı bu hatta yolculuk planlayanların, yaklaşık altı saatlik bir kesintiye göre hazırlık yapması gerekiyor. İBB, trafiğin bu süre boyunca alternatif yollara yönlendirileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre kapanmanın nedeni, İstanbul'u Koşuyorum etkinliğinin Avrupa Yakası ayağı. Seri, bu etapla birlikte tamamlanmış olacak.

7 bin 500 kişi koşacak: 5 ve 10 kilometrelik yarışlar sabah başlayacak.

7 bin 500 kişi koşacak: 5 ve 10 kilometrelik yarışlar sabah başlayacak.

Etkinliğe yaklaşık 7 bin 500 kişinin katılması bekleniyor. Yarışlar iki ayrı kategoride yapılacak. 5 kilometrelik koşu 08.00'de, 10 kilometrelik koşu ise 09.15'te başlayacak. Başlangıç noktası Yenikapı'daki Langa durağı.

10 kilometrelik rota, Langa durağından yola çıkıp Sirkeci yönüne ilerliyor. Kumkapı, Cankurtaran ve Sarayburnu'ndan geçen koşucular, Gülhane Parkı Kapısı'nda dönüp Yenikapı'ya geri dönüyor. 5 kilometrelik koşu ve bayrak yarışı da aynı noktadan başlayıp Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünde dönüş yapıyor, yine başladığı yerde bitiyor.

Kapalı olan bölüm, yarışın rotasıyla örtüşen sahil yolu. Bu yüzden Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci ve Sarayburnu çevresine sabah erken saatte gidecek sürücülerin, yarış başlamadan önce de yolun kapalı olacağını hesaba katması gerekiyor. Yola çıkmadan önce güncel trafik bilgisine bakmak, yaşanabilecek gecikmeleri azaltabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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