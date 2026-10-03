İstanbullular Dikkat! Yarın Bu Yollar 6 Saat Kapalı Olacak

Etkinliğe yaklaşık 7 bin 500 kişinin katılması bekleniyor. Yarışlar iki ayrı kategoride yapılacak. 5 kilometrelik koşu 08.00'de, 10 kilometrelik koşu ise 09.15'te başlayacak. Başlangıç noktası Yenikapı'daki Langa durağı.

10 kilometrelik rota, Langa durağından yola çıkıp Sirkeci yönüne ilerliyor. Kumkapı, Cankurtaran ve Sarayburnu'ndan geçen koşucular, Gülhane Parkı Kapısı'nda dönüp Yenikapı'ya geri dönüyor. 5 kilometrelik koşu ve bayrak yarışı da aynı noktadan başlayıp Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünde dönüş yapıyor, yine başladığı yerde bitiyor.

Kapalı olan bölüm, yarışın rotasıyla örtüşen sahil yolu. Bu yüzden Yenikapı, Kumkapı, Sirkeci ve Sarayburnu çevresine sabah erken saatte gidecek sürücülerin, yarış başlamadan önce de yolun kapalı olacağını hesaba katması gerekiyor. Yola çıkmadan önce güncel trafik bilgisine bakmak, yaşanabilecek gecikmeleri azaltabilir.