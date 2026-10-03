İstanbullular Dikkat! Yarın Bu Yollar 6 Saat Kapalı Olacak
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Yenikapı-Sarayburnu hattı yarın sabah 6 saat boyunca araca kapalı olacak.
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7 bin 500 kişi koşacak: 5 ve 10 kilometrelik yarışlar sabah başlayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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