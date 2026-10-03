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Bir Turist İstanbul'da Yaşlı Adamın Yardımnı Anlattı: Türk Misafirperverliği Dünyada Gündem Oldu

Bir Turist İstanbul'da Yaşlı Adamın Yardımnı Anlattı: Türk Misafirperverliği Dünyada Gündem Oldu

İstanbul Sosyal Medya
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 10:22
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Son metroyu kaçıran bir turist, İstanbul'da gece yarısı yağmurda mahsur kaldı. Telefonunun şarjı yüzde 4'e düşmüştü, bankası da kartını dolandırıcılık şüphesiyle bloke etmişti. Yardımına yaşlı bir adam koştu. Turistin X'te paylaştığı anı kısa sürede 1,7 milyondan fazla kez görüntülendi. Diğer turistler ise Türkiye'de gördükleri misafirperverlikleri anlattı.

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Telefonu yüzde 4'teydi, kartı bloke olmuştu: Turist gece yarısı yağmurda sokakta kaldı

Telefonu yüzde 4'teydi, kartı bloke olmuştu: Turist gece yarısı yağmurda sokakta kaldı

Rhoda adlı kullanıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını İngilizce olarak anlattı. Anlattığına göre İstanbul'da bir gece son metroyu kaçırdı. Saat gece yarısını geçmişti, yağmur şiddetini artırmıştı ve sokaklar bitmek bilmiyordu. Türkçe bilmeyen turistin telefonunun şarjı yüzde 4'e inmişti. Bankası işlemi şüpheli bularak kartını reddedince, elinde yalnızca nakit parası kaldı.

Bir dükkânın tentesi altına sığınıp ıslak ve çaresiz bekleyen turistin yanına, elinde market poşetiyle yaşlı bir adam yaklaştı. Adam bir şey sordu ama turist soruyu anlamadı. Yalnızca başını sallayıp telefonunu gösterebildi. Bunun üzerine adam kendi telefonunda çeviri uygulamasını açtı ve ekrana 'You are okay?' yazdı. Turist de gitmek istediği adresi yazarak karşılık verdi. Adresi inceleyen adam bir an kaşlarını çattı, ardından turiste kendisiyle birlikte yürümesini işaret etti.

"Eğer kızım gece vakti yabancı bir şehirde yalnız kalsa…"

"Eğer kızım gece vakti yabancı bir şehirde yalnız kalsa…"

Turistin aktardığına göre ikili yaklaşık yirmi dakika boyunca ıslak yan sokaklardan yürüdü. Yağmur daha da şiddetlenirken yaşlı adam ceketini ikisinin başının üzerinde tuttu. Turist her özür dilemeye çalıştığında adam elini sallayıp meseleyi geçiştirdi.

Konaklayacağı hostele vardıklarında turist, elindeki son nakdi adama uzatmak istedi. Adam bu teklife neredeyse kızdı. Çeviri uygulamasına bir kez daha yazdı: 'Kızım yabancı bir şehirde gece tek başına kalsaydı, birinin ona da eşlik etmesi için dua ederdim.' Ardından hafifçe eğilip selam verdi ve turist daha bir şey söyleyemeden yağmurun içinde gözden kayboldu. Rhoda paylaşımı, 'Bazı şehirler, insan olmanın yabancı olmaktan önce geldiğini hâlâ hatırlıyor' cümlesiyle bitirdi.

(Görsel Google Gemini ile üretilmiştir.)

Turistin paylaşımı şöyle👇🏻

Turistin paylaşımı şöyle👇🏻

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Yorumlar şöyle oldu👇🏻

Yorumlar şöyle oldu👇🏻
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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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