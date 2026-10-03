Bir Turist İstanbul'da Yaşlı Adamın Yardımnı Anlattı: Türk Misafirperverliği Dünyada Gündem Oldu
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Son metroyu kaçıran bir turist, İstanbul'da gece yarısı yağmurda mahsur kaldı. Telefonunun şarjı yüzde 4'e düşmüştü, bankası da kartını dolandırıcılık şüphesiyle bloke etmişti. Yardımına yaşlı bir adam koştu. Turistin X'te paylaştığı anı kısa sürede 1,7 milyondan fazla kez görüntülendi. Diğer turistler ise Türkiye'de gördükleri misafirperverlikleri anlattı.
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Telefonu yüzde 4'teydi, kartı bloke olmuştu: Turist gece yarısı yağmurda sokakta kaldı
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"Eğer kızım gece vakti yabancı bir şehirde yalnız kalsa…"
Turistin paylaşımı şöyle👇🏻
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