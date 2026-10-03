Bir Turist İstanbul'da Yaşlı Adamın Yardımnı Anlattı: Türk Misafirperverliği Dünyada Gündem Oldu

Rhoda adlı kullanıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarını İngilizce olarak anlattı. Anlattığına göre İstanbul'da bir gece son metroyu kaçırdı. Saat gece yarısını geçmişti, yağmur şiddetini artırmıştı ve sokaklar bitmek bilmiyordu. Türkçe bilmeyen turistin telefonunun şarjı yüzde 4'e inmişti. Bankası işlemi şüpheli bularak kartını reddedince, elinde yalnızca nakit parası kaldı.

Bir dükkânın tentesi altına sığınıp ıslak ve çaresiz bekleyen turistin yanına, elinde market poşetiyle yaşlı bir adam yaklaştı. Adam bir şey sordu ama turist soruyu anlamadı. Yalnızca başını sallayıp telefonunu gösterebildi. Bunun üzerine adam kendi telefonunda çeviri uygulamasını açtı ve ekrana 'You are okay?' yazdı. Turist de gitmek istediği adresi yazarak karşılık verdi. Adresi inceleyen adam bir an kaşlarını çattı, ardından turiste kendisiyle birlikte yürümesini işaret etti.