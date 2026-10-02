Milli Takım Belçika'da 3-0 Yenildi: Uluslar Ligi'nde Üç Maçta da Puan Çıkmadı

Başarısızlığı herkes tarafından kabul gören Milli Takım Teknik Direktörü Montella neden istifa etmiyor?

Yeterince tepki olmadığı için Kendini başarılı gördüğü için Tazminatla kovulmayı beklediği için TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan destek gördüğü için