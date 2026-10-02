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Milli Takım Belçika'da 3-0 Yenildi: Uluslar Ligi'nde Üç Maçta da Puan Çıkmadı

Milli Takım Belçika'da 3-0 Yenildi: Uluslar Ligi'nde Üç Maçta da Puan Çıkmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 23:44
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A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında sahaya çıktı ve karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Ay-yıldızlılar grupta oynadığı üç maçta da puan alamadı.

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Belçika karşısında sahaya çıkan milli takım.

Belçika karşısında sahaya çıkan milli takım.

Karşılaşmaya Belçika çok erken bastı. De Bruyne 10. dakikada fileleri havalandırarak ev sahibini öne geçirdi. İkinci yarıda yine De Bruyne adını skora yazdırdı ve fark ikiye çıktı. 76. dakikada Lukaku'nun golüyle skor 3-0 oldu. Milli Takım rakip kaleye yaklaşsa da farkı azaltacak bir gol bulamadı.

Karşılaşmada Belçika üstünlüğü ele geçirdi.

Karşılaşmada Belçika üstünlüğü ele geçirdi.

Montella, Belçika maçına altı değişiklikle çıktı ve ilk 11'de Uğurcan'ın kaleye dönüşü dikkat çekti. Orkun Kökçü ve Can Uzun ise maç kadrosunda yer almadı. Yapılan tüm değişikliklere rağmen takım, rakibin hızına ve kalite farkına karşı oyunun kontrolünü bir türlü eline alamadı.

Grupta puan sıralaması belli oldu.

Grupta puan sıralaması belli oldu.

Bu sonuçla Belçika grupta 6 puana ulaştı, Türkiye ise üç maçın ardından sıfırda kaldı. Milli Takım'ın bir sonraki durağı 5 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak İtalya deplasmanı olacak. Kendi simülasyon modelime göre Belçika yenilgisi, ilk iki sıraya girme ihtimalini yüzde 1'in altına indirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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