Milli Takım Belçika'da 3-0 Yenildi: Uluslar Ligi'nde Üç Maçta da Puan Çıkmadı
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A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde Belçika deplasmanında sahaya çıktı ve karşılaşmayı 3-0 kaybetti. Ay-yıldızlılar grupta oynadığı üç maçta da puan alamadı.
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Belçika karşısında sahaya çıkan milli takım.
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Karşılaşmada Belçika üstünlüğü ele geçirdi.
Grupta puan sıralaması belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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