Belçika'da Milli Takım Heyetine Büyük Ayıp: Milli Takım Kafilesi Ülkeye Alınmadı
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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetinin ülkeye girişinde sorun yaşandığı bildirildi. Milli takım kafilesinin pasaport kontrolünden sorunsuz geçtiği, ancak TFF yetkililerinin geçişi sırasında zorluk çıkarıldığı aktarıldı.
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TFF yetkilileri bekletildi.
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Maç yarın oynanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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