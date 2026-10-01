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Belçika'da Milli Takım Heyetine Büyük Ayıp: Milli Takım Kafilesi Ülkeye Alınmadı

Belçika'da Milli Takım Heyetine Büyük Ayıp: Milli Takım Kafilesi Ülkeye Alınmadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 21:28
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A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyetinin ülkeye girişinde sorun yaşandığı bildirildi. Milli takım kafilesinin pasaport kontrolünden sorunsuz geçtiği, ancak TFF yetkililerinin geçişi sırasında zorluk çıkarıldığı aktarıldı.

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TFF yetkilileri bekletildi.

TFF yetkilileri bekletildi.

HT Spor'un haberine göre, pasaport kontrolünün ardından TFF heyetinin Belçika'ya girişine izin verilmedi. Yetkililerin havalimanında bir süre bekletildiği ve ülkeye giriş işlemlerinin tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Gelişmenin, A Milli Takım'ın Liège'de oynayacağı mücadele öncesinde yaşanması dikkat çekti.

Maç yarın oynanacak.

Maç yarın oynanacak.

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında 2 Ekim Cuma günü Belçika ile karşılaşacak. Liège'deki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. TFF'nin resmi programına göre milli kafile 1 Ekim'de Liège'e hareket etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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