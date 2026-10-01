4 Bin Yıllık Hitit Kabında 66 Milyon Yıllık Fosil ve Sevgi Çiçeğinin Bilinen En Eski Tohumları Bulundu

Tohumların kabın içine neden konulduğu ise henüz bilinmiyor. Tekin, 'Kabın içinde bulundu ama ne amaçla konulduğu şu an bizim için de soru işareti' diyor.

Hititlerin bazı bitkileri tedavi amacıyla kullandığı, çivi yazılı belgelerden biliniyor. Kazılar boyunca pek çok tohum bulan ekip, bunları bulundukları yerlerle eşleştirerek kullanım amaçlarını araştırıyor. Tekin'e göre bu bitki kalıntılarının bir kısmı tedavi amacıyla kullanılmış olabilir.

Ekip şimdi Hitit tıbbı ve eczacılığında bu bitkilerin kullanılıp kullanılmadığını araştıracak yeni bir çalışma hazırlıyor. Proje henüz geliştirme aşamasında.