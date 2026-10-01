4 Bin Yıllık Hitit Kabında 66 Milyon Yıllık Fosil ve Sevgi Çiçeğinin Bilinen En Eski Tohumları Bulundu
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında iki şaşırtıcı buluntu gün yüzüne çıktı. Hitit dönemine ait bir kabın içinden, bugüne kadar bilinen en eski 'sevgi çiçeği' tohumu çıktı. Aynı yerleşimde 66 milyon yıllık bir deniz canlısı fosili de bulundu. Peki 4 bin yıl önce bir kabın içine neden sevgi çiçeği tohumu konuldu?
Bu sorunun cevabı, Hititlerin tıp bilgisine dair yeni bir kapı aralayabilir.
İşte detaylar.
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Hitit Yapısındaki Yuvarlak Kabın İçinde Sevgi Çiçeği
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Çiçek Hitit Tıbbına Işık Tutabilir
66 Milyon Yıllık Deniz Salyangozu da Bulundu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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