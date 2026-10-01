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4 Bin Yıllık Hitit Kabında 66 Milyon Yıllık Fosil ve Sevgi Çiçeğinin Bilinen En Eski Tohumları Bulundu

4 Bin Yıllık Hitit Kabında 66 Milyon Yıllık Fosil ve Sevgi Çiçeğinin Bilinen En Eski Tohumları Bulundu

Ankara
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 22:01
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında iki şaşırtıcı buluntu gün yüzüne çıktı. Hitit dönemine ait bir kabın içinden, bugüne kadar bilinen en eski 'sevgi çiçeği' tohumu çıktı. Aynı yerleşimde 66 milyon yıllık bir deniz canlısı fosili de bulundu. Peki 4 bin yıl önce bir kabın içine neden sevgi çiçeği tohumu konuldu? 

Bu sorunun cevabı, Hititlerin tıp bilgisine dair yeni bir kapı aralayabilir.

İşte detaylar.

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Hitit Yapısındaki Yuvarlak Kabın İçinde Sevgi Çiçeği

Hitit Yapısındaki Yuvarlak Kabın İçinde Sevgi Çiçeği

Külhöyük, yaklaşık 5 bin yıllık bir Hatti ve Hitit kenti. Kazılara Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Derya Yılmaz Tekin başkanlık ediyor.

Ekip, Hitit dönemine ait bir yapının odasında yuvarlak bir kap buldu. Kabın içinden alınan botanik örnekler, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden arkeobotanist Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez tarafından incelendi.

Sonuç şaşırtıcıydı: Kabın içindeki tohumlar, sevgi çiçeğinin bugüne kadar bilinen en eski tohumu çıktı.

Çiçek Hitit Tıbbına Işık Tutabilir

Çiçek Hitit Tıbbına Işık Tutabilir

Tohumların kabın içine neden konulduğu ise henüz bilinmiyor. Tekin, 'Kabın içinde bulundu ama ne amaçla konulduğu şu an bizim için de soru işareti' diyor.

Hititlerin bazı bitkileri tedavi amacıyla kullandığı, çivi yazılı belgelerden biliniyor. Kazılar boyunca pek çok tohum bulan ekip, bunları bulundukları yerlerle eşleştirerek kullanım amaçlarını araştırıyor. Tekin'e göre bu bitki kalıntılarının bir kısmı tedavi amacıyla kullanılmış olabilir.

Ekip şimdi Hitit tıbbı ve eczacılığında bu bitkilerin kullanılıp kullanılmadığını araştıracak yeni bir çalışma hazırlıyor. Proje henüz geliştirme aşamasında.

66 Milyon Yıllık Deniz Salyangozu da Bulundu

66 Milyon Yıllık Deniz Salyangozu da Bulundu

Kazıdaki bir diğer ilginç buluntu, 66 milyon yıllık bir deniz canlısı fosili. Fosil, bilimsel adı 'Gastropoda' olan salyangoz türü bir canlıya ait.

Tekin'e göre yaklaşık 200 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nden söz edilebiliyor. Bulunan fosil, bu denizin son dönemlerinde yaşamış bir canlıya ait.

İşin ilginç yanı ise jeolojik bir buluntunun arkeolojik bir tabakanın içinden çıkması. Ekip, fosili muhtemelen Külhöyük sakinlerinin yerleşime taşıdığını düşünüyor. Benzer fosiller daha önce Polatlı civarında da kayda geçmişti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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