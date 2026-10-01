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Ronaldo'nun Kız Kardeşinden Portekizlilere Sert Sözler: "Kıskanç, Aşağılayıcı ve Cahiliz"

Ronaldo'nun Kız Kardeşinden Portekizlilere Sert Sözler: "Kıskanç, Aşağılayıcı ve Cahiliz"

Cristiano Ronaldo Portekiz
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 20:04
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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampını terk etmesiyle başlayan kriz her geçen saat büyüyor. Yıldız futbolcunun ailesinden gelen sert bir paylaşım, tartışmaları bu kez bambaşka bir boyuta taşıdı.

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Ablası Elma Aveiro'dan olay paylaşım.

Ablası Elma Aveiro'dan olay paylaşım.

Ronaldo'nun ablası Elma Aveiro, kardeşinin kamptan ayrılmasının ardından Instagram hikayesinde yazarı belli olmayan bir metin paylaştı ve paylaşımına yalnızca 'Her şey söylendi' notunu düştü. Portekiz Milli Takımı'nı, Portekiz basınını ve Portekiz halkını hedef alan metinde 'CR7 daha fazla saygıyı hak ediyordu. Milli Takım daha iyi bir yapıyı hak ediyordu. Portekiz gazeteciliği daha fazla yetkinliği ve daha az spekülasyonu hak ediyordu. Portekiz halkına gelince... Hiçbir konuda en iyisine sahip olmayı hak etmiyorlar. Kıskanç, aşağılayıcı ve cahiliz. Futbolda CR7'den önce her zaman olduğumuz gibi sıradanlığa geri dönmeyi hak ediyoruz. Her şey için teşekkürler CR7! Daha fazlasını hak ediyordun!' ifadeleri yer aldı.

Kriz Jorge Jesus'un kararıyla başladı.

Kriz Jorge Jesus'un kararıyla başladı.

Krizin fitilini Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kararı ateşledi. Jesus, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Norveç maçında Ronaldo'ya süre vermedi ve deneyimli yıldıza Danimarka karşılaşmasında da forma giymeyeceğini iletti. Kararının arkasında duran Jesus, basın toplantısında 'Cristiano'ya Norveç ve Danimarka maçlarında oynamayacağını söyledim... Hiçbir oyuncu kararımı değiştiremez' dedi.

Ronaldo nedenlerini sonra açıklayacak.

Ronaldo nedenlerini sonra açıklayacak.

Teknik direktörün açıklamalarının ardından kampı terk eden Ronaldo, kararını kısa bir açıklamayla duyurdu. Ayrılığının nedenlerini ilerleyen günlerde açıklayacağını belirten ve takıma Danimarka maçında başarılar dileyen Ronaldo, 'Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşme sonrasında kamptan ayrılma kararı aldım' dedi.

Portekiz'de ortalık durulmuyor.

Portekiz'de ortalık durulmuyor.

Ronaldo'nun kamptan ayrılması Portekiz'de adeta deprem etkisi yarattı. Milli takımın sosyal medya hesabının birkaç saat içinde yüz binlerce takipçi kaybettiği konuşulurken, kampı izinsiz terk etmenin yıldız futbolcuya ceza olarak geri dönüp dönmeyeceği de merak konusu oldu. Elma Aveiro'nun paylaşımı ise tartışmayı futbolun dışına taşıyarak krizi daha da alevlendirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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