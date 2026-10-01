Ronaldo'nun Kız Kardeşinden Portekizlilere Sert Sözler: "Kıskanç, Aşağılayıcı ve Cahiliz"
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Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kampını terk etmesiyle başlayan kriz her geçen saat büyüyor. Yıldız futbolcunun ailesinden gelen sert bir paylaşım, tartışmaları bu kez bambaşka bir boyuta taşıdı.
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Ablası Elma Aveiro'dan olay paylaşım.
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Kriz Jorge Jesus'un kararıyla başladı.
Ronaldo nedenlerini sonra açıklayacak.
Portekiz'de ortalık durulmuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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