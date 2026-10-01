Ronaldo'nun Kız Kardeşinden Portekizlilere Sert Sözler: "Kıskanç, Aşağılayıcı ve Cahiliz"

Ronaldo'nun ablası Elma Aveiro, kardeşinin kamptan ayrılmasının ardından Instagram hikayesinde yazarı belli olmayan bir metin paylaştı ve paylaşımına yalnızca 'Her şey söylendi' notunu düştü. Portekiz Milli Takımı'nı, Portekiz basınını ve Portekiz halkını hedef alan metinde 'CR7 daha fazla saygıyı hak ediyordu. Milli Takım daha iyi bir yapıyı hak ediyordu. Portekiz gazeteciliği daha fazla yetkinliği ve daha az spekülasyonu hak ediyordu. Portekiz halkına gelince... Hiçbir konuda en iyisine sahip olmayı hak etmiyorlar. Kıskanç, aşağılayıcı ve cahiliz. Futbolda CR7'den önce her zaman olduğumuz gibi sıradanlığa geri dönmeyi hak ediyoruz. Her şey için teşekkürler CR7! Daha fazlasını hak ediyordun!' ifadeleri yer aldı.