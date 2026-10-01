Ronaldo'yu Bekleyen Tehlike: Milli Takım Kampını Terk Etmenin Bedeli 6 Aya Kadar Men Cezası Olabilir

Jesus basın toplantısında kararlılığını sert sözlerle ortaya koydu: 'İstediğim her şeyi vaat edebilirim. Teknik direktör benim ve oyuncuya oynamayacağını söyledim. Yedek kulübesine oturtacağım; 30 dakikaya ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu fikrimi değiştiremez. Ne o, ne futboldaki bir başkası. Hiçbir başkan da değiştiremez. Asla, sıfır.' Portekizli teknik adam yine de süreci kötü yönettiklerini kabul etti. Norveç maçında Ronaldo'yu uzun süre ısındırıp oyuna almamanın hata olduğunu söyleyen Jesus, 'Kurallar herkes için aynı' dedi ve Danimarka karşısında Gonçalo Ramos'u ilk 11'de oynatmayı planladığını belirtti.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Jesus daha önce Ronaldo'nun antrenmanı reddettiğine dair iddiaları da yalanlamış, 'Bu imkânsız. Buna inanıyor musunuz? Cris'ten olmaz' demişti. FPF'nin Parken Stadyumu'ndaki antrenmana dair açıklaması ise tabloyu özetliyordu: Joao Felix gruba döndü, Francisco Conceicao ertesi günkü maç için kadro dışı kaldı, Cristiano Ronaldo antrenmana çıkmadı.

Asıl tehlike ise yönetmelikte yatıyor. FPF kurallarına göre izinsiz ayrılan profesyonel oyunculara 1 ile 6 ay arasında men cezası ve yaklaşık 500-1.000 euro tutarında para cezası verilebiliyor. Ancak federasyon şimdilik disiplin soruşturması açtığını ya da ceza verdiğini duyurmadı; belirleyici olacak nokta, ayrılığın 'gerekçesiz' sayılıp sayılmayacağı. Ronaldo 146 golle milli takım tarihinin en golcü, 234 maçla da en çok forma giyen ismi. Portekiz bu akşam saat 21.45'te Danimarka'yı konuk edecek; Ronaldo'nun akıbetine dair FPF'den açıklama gelmesi bekleniyor.