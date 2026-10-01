article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Ronaldo'yu Bekleyen Tehlike: Milli Takım Kampını Terk Etmenin Bedeli 6 Aya Kadar Men Cezası Olabilir

Ronaldo'yu Bekleyen Tehlike: Milli Takım Kampını Terk Etmenin Bedeli 6 Aya Kadar Men Cezası Olabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 14:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Portekiz Milli Takımı'nın Kopenhag'daki kampını terk eden Cristiano Ronaldo (41) için gözler Portekiz Futbol Federasyonu'na (FPF) çevrildi. Federasyon yönetmeliğine göre davetli olduğu halde gerekçesiz biçimde milli takım faaliyetlerinden ayrılan oyunculara 1 ila 6 ay arasında men cezası verilebiliyor. Ronaldo, Danimarka maçından bir gün önce, teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından kamptan ayrılmıştı. 

[Kaynak: Goal]

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ronaldo Norveç maçında yedek kalınca başlayan gerginlik, Danimarka maçı öncesinde kamptan ayrılışla sonuçlandı.

Ronaldo Norveç maçında yedek kalınca başlayan gerginlik, Danimarka maçı öncesinde kamptan ayrılışla sonuçlandı.

Pazar günü oynanan Norveç maçını 2-1 kazanan Portekiz'de Ronaldo ilk 11'de yer almadı. Tecrübeli yıldız, ardından pazartesi ve salı günlerini grup antrenmanı yerine salonda geçirdi. Çarşamba günü Jesus'un basın toplantısı sonrasında ise kamptan ayrılma kararını Instagram'dan duyurdu.

Ronaldo paylaşımında 'Milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin sonrasında milli takım kampından ayrılma kararı aldım' ifadelerini kullandı. Nedenlerini 'zamanı geldiğinde' anlatacağını belirten 41 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarına da başarı diledi. İspanyol basını, Ronaldo'nun özel uçakla Madrid'e geçmeyi planladığını yazdı.

Jesus, Ronaldo'yu ısındırıp oyuna almamanın hata olduğunu kabul etse de kararından dönmeyeceğini söyledi.

Jesus, Ronaldo'yu ısındırıp oyuna almamanın hata olduğunu kabul etse de kararından dönmeyeceğini söyledi.

Jesus basın toplantısında kararlılığını sert sözlerle ortaya koydu: 'İstediğim her şeyi vaat edebilirim. Teknik direktör benim ve oyuncuya oynamayacağını söyledim. Yedek kulübesine oturtacağım; 30 dakikaya ihtiyacım olursa oynarsın, olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu fikrimi değiştiremez. Ne o, ne futboldaki bir başkası. Hiçbir başkan da değiştiremez. Asla, sıfır.' Portekizli teknik adam yine de süreci kötü yönettiklerini kabul etti. Norveç maçında Ronaldo'yu uzun süre ısındırıp oyuna almamanın hata olduğunu söyleyen Jesus, 'Kurallar herkes için aynı' dedi ve Danimarka karşısında Gonçalo Ramos'u ilk 11'de oynatmayı planladığını belirtti.

Al Jazeera'nın aktardığına göre Jesus daha önce Ronaldo'nun antrenmanı reddettiğine dair iddiaları da yalanlamış, 'Bu imkânsız. Buna inanıyor musunuz? Cris'ten olmaz' demişti. FPF'nin Parken Stadyumu'ndaki antrenmana dair açıklaması ise tabloyu özetliyordu: Joao Felix gruba döndü, Francisco Conceicao ertesi günkü maç için kadro dışı kaldı, Cristiano Ronaldo antrenmana çıkmadı.

Asıl tehlike ise yönetmelikte yatıyor. FPF kurallarına göre izinsiz ayrılan profesyonel oyunculara 1 ile 6 ay arasında men cezası ve yaklaşık 500-1.000 euro tutarında para cezası verilebiliyor. Ancak federasyon şimdilik disiplin soruşturması açtığını ya da ceza verdiğini duyurmadı; belirleyici olacak nokta, ayrılığın 'gerekçesiz' sayılıp sayılmayacağı. Ronaldo 146 golle milli takım tarihinin en golcü, 234 maçla da en çok forma giyen ismi. Portekiz bu akşam saat 21.45'te Danimarka'yı konuk edecek; Ronaldo'nun akıbetine dair FPF'den açıklama gelmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın