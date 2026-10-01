Ronaldo'yu Bekleyen Tehlike: Milli Takım Kampını Terk Etmenin Bedeli 6 Aya Kadar Men Cezası Olabilir
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Portekiz Milli Takımı'nın Kopenhag'daki kampını terk eden Cristiano Ronaldo (41) için gözler Portekiz Futbol Federasyonu'na (FPF) çevrildi. Federasyon yönetmeliğine göre davetli olduğu halde gerekçesiz biçimde milli takım faaliyetlerinden ayrılan oyunculara 1 ila 6 ay arasında men cezası verilebiliyor. Ronaldo, Danimarka maçından bir gün önce, teknik direktör Jorge Jesus'un basın toplantısının ardından kamptan ayrılmıştı.
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Ronaldo Norveç maçında yedek kalınca başlayan gerginlik, Danimarka maçı öncesinde kamptan ayrılışla sonuçlandı.
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Jesus, Ronaldo'yu ısındırıp oyuna almamanın hata olduğunu kabul etse de kararından dönmeyeceğini söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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