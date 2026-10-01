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Netflix Türkiye'nin Ekim Takvimi Belli Oldu: Organize İşler'in Yeni Dizisi Hangi Gün, Lupin Ne Zaman Dönüyor?

Netflix Türkiye'nin Ekim Takvimi Belli Oldu: Organize İşler'in Yeni Dizisi Hangi Gün, Lupin Ne Zaman Dönüyor?

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
01.10.2026 - 14:53 Son Güncelleme: 01.10.2026 - 14:58
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Ekim ayı Netflix Türkiye'de dolu dolu geçecek. Platform, ay boyunca yayınlanacak dizi, film ve belgeselleri açıkladı ve listede izleyicinin merakla beklediği bir dönüş var: Asım Noyan ve çetesi hazine peşinde yeniden ekrana geliyor. Lupin'in yeni kısmı, The Diplomat'ın 4. sezonu ve Nobody Wants This'in 3. sezonu da Ekim takviminde yerini aldı. İşte Netflix Türkiye'nin Ekim 2026 programı ve hangi yapımın hangi gün yayında olacağı.

Kaynak: CHIP

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Organize İşler: Karun Hazinesi, Asım Noyan'ın hazine peşindeki macerasıyla 16 Ekim'de Netflix'te.

Organize İşler: Karun Hazinesi, Asım Noyan'ın hazine peşindeki macerasıyla 16 Ekim'de Netflix'te.

Yılmaz Erdoğan'ın 2005'te beyazperdeye taşıdığı Organize İşler, yıllar içinde Türk komedisinin en çok alıntı yapılan filmlerinden biri oldu. 2019'da Sazan Sarmalı ile devam eden hikâye şimdi ilk kez dizi olarak karşımıza çıkıyor. Dizinin 8 bölümden oluştuğu ve senaryosunun Yılmaz Erdoğan'a ait olduğu belirtiliyor. Her şey gizemli bir hazine haritasıyla başlıyor: Asım Noyan ve ekibi yeniden harekete geçiyor ama haritanın peşinde olan yalnızca onlar değil. Rakip gruplar ve uluslararası hazine avcıları da yarışa girince çete, tehlikeli bir yarışın tam ortasında kalıyor.

Nobody Wants This 22 Ekim'de dönerken ayın geri kalan takvimi de tarih tarih belli oldu.

Nobody Wants This 22 Ekim'de dönerken ayın geri kalan takvimi de tarih tarih belli oldu.

Ay, 1 Ekim'de Cennetin Doğusu ile açılıyor: 1900'lerin başında geçen dizi, özgürlüğünden ödün vermeyen bir kadının iki erkek kardeşin arasına girmesini anlatıyor. 2 Ekim'de Michael Schumacher'in ilk Formula 1 şampiyonluğuna odaklanan Schumacher '94 belgeseli, 8 Ekim'de ise kıyı kasabasında gizemli bir deniz tehdidinin korku salan hikâyesi Below geliyor. 9 Ekim film günü: Ben Affleck'in aynı zamanda kamera karşısına da geçtiği Animals, çocukları kaçırılan bir çiftin yaşadıklarını Kerry Washington, Steven Yeun ve Gillian Anderson'lı kadroyla anlatıyor.

13 Ekim'de dört bölümlük TYSON belgeseli Mike Tyson'ın çalkantılı hayatını anlatıyor. 15 Ekim çifte bayram: The Diplomat 4. sezonla dönerken Kate bir yandan çatırdayan evliliğini kurtarmaya, bir yandan büyük bir saldırı ve ardından gelen örtbas girişimiyle sarsılan ABD-Birleşik Krallık dengesini korumaya çalışıyor. Aynı gün fırtınada mahsur kalan eski arkadaşların hikâyesi Fırtına Geliyor da yayında. Organize İşler'in ardından 22 Ekim'de Nobody Wants This 3. sezonuyla geliyor ve Joanne ile Noah'ın ilişkisi aile sorunları ve güven meselesiyle yeniden sınanıyor. 23 Ekim'de Omar Sy'ın Assane Diop'u Lupin'in 4. kısmıyla geri dönüyor; hapisten çıkan Assane yeni bir hayat kurmak istiyor. Ay, 30 Ekim'de banka soygunundan kaçış sırasındaki trafik kazasını anlatan Çarpışma Anı ile kapanıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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