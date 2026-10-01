Netflix Türkiye'nin Ekim Takvimi Belli Oldu: Organize İşler'in Yeni Dizisi Hangi Gün, Lupin Ne Zaman Dönüyor?

Ay, 1 Ekim'de Cennetin Doğusu ile açılıyor: 1900'lerin başında geçen dizi, özgürlüğünden ödün vermeyen bir kadının iki erkek kardeşin arasına girmesini anlatıyor. 2 Ekim'de Michael Schumacher'in ilk Formula 1 şampiyonluğuna odaklanan Schumacher '94 belgeseli, 8 Ekim'de ise kıyı kasabasında gizemli bir deniz tehdidinin korku salan hikâyesi Below geliyor. 9 Ekim film günü: Ben Affleck'in aynı zamanda kamera karşısına da geçtiği Animals, çocukları kaçırılan bir çiftin yaşadıklarını Kerry Washington, Steven Yeun ve Gillian Anderson'lı kadroyla anlatıyor.

13 Ekim'de dört bölümlük TYSON belgeseli Mike Tyson'ın çalkantılı hayatını anlatıyor. 15 Ekim çifte bayram: The Diplomat 4. sezonla dönerken Kate bir yandan çatırdayan evliliğini kurtarmaya, bir yandan büyük bir saldırı ve ardından gelen örtbas girişimiyle sarsılan ABD-Birleşik Krallık dengesini korumaya çalışıyor. Aynı gün fırtınada mahsur kalan eski arkadaşların hikâyesi Fırtına Geliyor da yayında. Organize İşler'in ardından 22 Ekim'de Nobody Wants This 3. sezonuyla geliyor ve Joanne ile Noah'ın ilişkisi aile sorunları ve güven meselesiyle yeniden sınanıyor. 23 Ekim'de Omar Sy'ın Assane Diop'u Lupin'in 4. kısmıyla geri dönüyor; hapisten çıkan Assane yeni bir hayat kurmak istiyor. Ay, 30 Ekim'de banka soygunundan kaçış sırasındaki trafik kazasını anlatan Çarpışma Anı ile kapanıyor.