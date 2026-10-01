Netflix Türkiye'nin Ekim Takvimi Belli Oldu: Organize İşler'in Yeni Dizisi Hangi Gün, Lupin Ne Zaman Dönüyor?
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Ekim ayı Netflix Türkiye'de dolu dolu geçecek. Platform, ay boyunca yayınlanacak dizi, film ve belgeselleri açıkladı ve listede izleyicinin merakla beklediği bir dönüş var: Asım Noyan ve çetesi hazine peşinde yeniden ekrana geliyor. Lupin'in yeni kısmı, The Diplomat'ın 4. sezonu ve Nobody Wants This'in 3. sezonu da Ekim takviminde yerini aldı. İşte Netflix Türkiye'nin Ekim 2026 programı ve hangi yapımın hangi gün yayında olacağı.
Kaynak: CHIP
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Organize İşler: Karun Hazinesi, Asım Noyan'ın hazine peşindeki macerasıyla 16 Ekim'de Netflix'te.
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Nobody Wants This 22 Ekim'de dönerken ayın geri kalan takvimi de tarih tarih belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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