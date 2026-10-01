Olay Anını Mahkemede Anlattı: Şarkıcı Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in Mahkemedeki Savunması Ortaya Çıktı
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Yalova’da şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında savunması alınan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Gülter, olay gecesi annesinin düştüğü sırada arkasının dönük olduğunu belirterek, 'Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim, eğer onu görseydim tutmaya çalışırdım' dedi.
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Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.
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Olay gecesi annesinin alkol aldığını da belirten Gülter, "Olay günü annem alkol aldı. Zeminde odamızda herhangi bir ıslaklık hissetmedim" dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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