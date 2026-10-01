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Yiğidoların Gözü Yaşlı! Karısı İstedi, O ‘Sivas Kokulu Kolonya’ Üretti

Yiğidoların Gözü Yaşlı! Karısı İstedi, O ‘Sivas Kokulu Kolonya’ Üretti

Gündem Sivas
Talya Civan
Talya Civan - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 15:48
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Sivas'ta 35 yıldır kolonya üreten Turhan Toka, eşiyle Sivas Kalesi'nde içtiği bir akşam çayının ardından şehrin kokusunu şişeye hapsetti. Kale çevresindeki çiçek ve bitkilerin esanslarını harmanlayan usta, ortaya çıkan kolonyaya 'Sivas Hatırası' adını verdi.

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Eşi istedi, o 'Sivas kokulu kolonya' üretti.

Eşi istedi, o 'Sivas kokulu kolonya' üretti.

Hikaye geçen yıl, sıradan bir akşam başladı. Turhan Toka, eşiyle birlikte Sivas Kalesi'ne çıkarak kale içindeki çay bahçesinde oturdu. Kale çevresini saran bitki örtüsünün yaydığı koku, bir süre sonra eşinin dikkatini çekti. Bölgeye has bu esintiyi fark eden eşi, ustaya aynı kokuyu taşıyan bir kolonya üretip üretemeyeceğini sordu.

Toka, o akşamı şu sözlerle anlattı: 'Bir akşam eşimle beraber Sivas kalesine çay içmek için çıkmıştık. Sonra eşim 'çok güzel koku, esinti var bunun kolonyasını yapabilir misin?' dedi. Ben de o anki havayı, ortam kokusunu kolonyaya dönüştürdüm. Bire bir tutturmaya çalıştım.'

Usta, kokunun asıl mimarının eşi olduğunu her fırsatta vurguluyor. Eşinin isteğini geri çevirmeyen Toka, kaleyle özdeşleşen kokuyu yakalamak için kolları sıvadı. Bölgedeki çiçek ve bitkilerin esanslarını tek tek harmanladı, uzun deneme sürecinin ardından aradığı kokuya ulaştı.

Ortaya çıkan ürünün adını koymak ise zor olmadı. Toka, 'Gerçekten güzel, çok hoş bir koku oldu. Adını da o tarihi dokuyu hatırlattığı için Sivas hatırası koyduk. Her kolonya kokusunun farklı bir hikayesi var, bu kolonya da böyle farklı bir anı sonrası üretildi' diye konuştu.

Hikayesini duyan Sivas Kalesi'ne gidiyor: Turistler ve asker aileleri kolonyaya ilgi gösteriyor.

Hikayesini duyan Sivas Kalesi'ne gidiyor: Turistler ve asker aileleri kolonyaya ilgi gösteriyor.

Toka'nın atölyesi, Sivas'taki Zanaatkarlar Çarşısı'nda bulunuyor. Çarşıya gelen turist kafileleri ve askerlik dağıtımı için şehre gelen aileler, raflardaki 'Sivas Hatırası' ismini görünce kolonyayla yakından ilgileniyor.

Ustanın anlattığına göre ürünü koklayanların büyük kısmı kokuyu beğeniyor, ardından da kolonyanın nasıl ortaya çıktığını soruyor. Toka da her soran müşteriye aynı hikayeyi baştan anlatıyor.

Bu anlatının etkisi satışla sınırlı kalmıyor. Kolonyanın hikayesini dinledikten sonra daha önce hiç görmedikleri Sivas Kalesi'ni ziyaret edenler olduğunu söyleyen usta, amacını şöyle özetledi: 'Sivas kalesindeki hava, ortam kokusunu boşa harcatmayalım dedik. Sivas tarihini kolonyaya dönüştürdüm.'

Buradan izleyebilirsiniz:

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Talya Civan
Talya Civan
Yaşam Editörü
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
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