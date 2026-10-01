Yiğidoların Gözü Yaşlı! Karısı İstedi, O ‘Sivas Kokulu Kolonya’ Üretti
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Sivas'ta 35 yıldır kolonya üreten Turhan Toka, eşiyle Sivas Kalesi'nde içtiği bir akşam çayının ardından şehrin kokusunu şişeye hapsetti. Kale çevresindeki çiçek ve bitkilerin esanslarını harmanlayan usta, ortaya çıkan kolonyaya 'Sivas Hatırası' adını verdi.
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Eşi istedi, o 'Sivas kokulu kolonya' üretti.
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Hikayesini duyan Sivas Kalesi'ne gidiyor: Turistler ve asker aileleri kolonyaya ilgi gösteriyor.
Buradan izleyebilirsiniz:
Romantik hareket tabii tam not aldı!
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