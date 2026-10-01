Yiğidoların Gözü Yaşlı! Karısı İstedi, O ‘Sivas Kokulu Kolonya’ Üretti

Hikaye geçen yıl, sıradan bir akşam başladı. Turhan Toka, eşiyle birlikte Sivas Kalesi'ne çıkarak kale içindeki çay bahçesinde oturdu. Kale çevresini saran bitki örtüsünün yaydığı koku, bir süre sonra eşinin dikkatini çekti. Bölgeye has bu esintiyi fark eden eşi, ustaya aynı kokuyu taşıyan bir kolonya üretip üretemeyeceğini sordu.

Toka, o akşamı şu sözlerle anlattı: 'Bir akşam eşimle beraber Sivas kalesine çay içmek için çıkmıştık. Sonra eşim 'çok güzel koku, esinti var bunun kolonyasını yapabilir misin?' dedi. Ben de o anki havayı, ortam kokusunu kolonyaya dönüştürdüm. Bire bir tutturmaya çalıştım.'

Usta, kokunun asıl mimarının eşi olduğunu her fırsatta vurguluyor. Eşinin isteğini geri çevirmeyen Toka, kaleyle özdeşleşen kokuyu yakalamak için kolları sıvadı. Bölgedeki çiçek ve bitkilerin esanslarını tek tek harmanladı, uzun deneme sürecinin ardından aradığı kokuya ulaştı.

Ortaya çıkan ürünün adını koymak ise zor olmadı. Toka, 'Gerçekten güzel, çok hoş bir koku oldu. Adını da o tarihi dokuyu hatırlattığı için Sivas hatırası koyduk. Her kolonya kokusunun farklı bir hikayesi var, bu kolonya da böyle farklı bir anı sonrası üretildi' diye konuştu.