Devlet Bahçeli, Erdoğan'a Kırmızı-Beyaz Gül Verdi
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TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitabının hemen ardından salonda dikkat çeken bir an yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisiyle selamlaşmaya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül uzattı.
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Erdoğan, konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etti.
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Bahçeli'den Erdoğan'a kırmızı-beyaz gül.
Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gül verdiği anlar:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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