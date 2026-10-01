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Devlet Bahçeli, Erdoğan'a Kırmızı-Beyaz Gül Verdi

Devlet Bahçeli, Erdoğan'a Kırmızı-Beyaz Gül Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 16:45
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TBMM'nin 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitabının hemen ardından salonda dikkat çeken bir an yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisiyle selamlaşmaya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kırmızı ve beyaz gül uzattı.

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Erdoğan, konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etti.

Erdoğan, konuşmasında Bahçeli'ye teşekkür etti.

Meclis, 51 günlük tatilin ardından 1 Ekim'de yeni yasama yılına başladı. Gün, saat 13.00'te TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Genel Kurul ise 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı; Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

Erdoğan konuşmasında en çok 'Terörsüz Türkiye' sürecine yer ayırdı. Örgütün silah bırakma kararını hatırlatan Erdoğan, sürece ilişkin çerçeve yasanın Meclis'ten 467 oyla geçtiğini vurguladı. Ardından Bahçeli'ye dönerek şunları söyledi: 

'Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda gerekse çerçeve yasanın kabulünde yapıcı tutum sergileyen siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyor, desteklerinin bundan sonra da devam etmesini bekliyorum.'

Bahçeli'den Erdoğan'a kırmızı-beyaz gül.

Bahçeli'den Erdoğan'a kırmızı-beyaz gül.

Günün en çok konuşulan karesi ise MHP sıralarında ortaya çıktı. Bahçeli, Erdoğan'a kırmızı-beyaz gül takdim etti. Erdoğan gülü gülümseyerek kabul ederken, çevredeki milletvekilleri iki lideri ayakta alkışladı.

Öte yandan Bahçeli, 26 Şubat 2026'da Erdoğan'ın 72. yaş günü için de 72 gül ve özel tasarım bir tablo hediye etmişti.

Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gül verdiği anlar:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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