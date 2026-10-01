Devlet Bahçeli, Erdoğan'a Kırmızı-Beyaz Gül Verdi

Meclis, 51 günlük tatilin ardından 1 Ekim'de yeni yasama yılına başladı. Gün, saat 13.00'te TBMM'deki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Genel Kurul ise 14.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplandı; Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı.

Erdoğan konuşmasında en çok 'Terörsüz Türkiye' sürecine yer ayırdı. Örgütün silah bırakma kararını hatırlatan Erdoğan, sürece ilişkin çerçeve yasanın Meclis'ten 467 oyla geçtiğini vurguladı. Ardından Bahçeli'ye dönerek şunları söyledi:

'Bu vesileyle ilk günden itibaren ortaya koyduğu dirayetli, kararlı ve cesur duruşuyla Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek veren Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye bir kez daha partim, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sürecin kazasız belasız bugünlere gelmesinde çok kıymetli katkıları olan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubuna aynı şekilde teşekkürlerimi iletiyorum. Gerek Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda gerekse çerçeve yasanın kabulünde yapıcı tutum sergileyen siyasi parti gruplarına da teşekkür ediyor, desteklerinin bundan sonra da devam etmesini bekliyorum.'