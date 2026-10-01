Dzeko'ya Saraybosna'dan Veda: Porsiyonlarda 10 Köfte Yerine 11 Köfte Servis Edilecek
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Bosna Hersek'in efsane golcüsü Edin Dzeko, 2 Ekim Cuma günü Zenica'da İsveç'e karşı çıkacağı maçla milli takıma veda edecek. 2007'de başladığı milli takım serüvenini 151 maç ve 73 golle kapatacak olan 40 yaşındaki kaptan için Saraybosna'da hazırlıklar bugünden başladı. Kentin cevapi dükkânları, o gün en çok sipariş edilen 10'lu porsiyonu Dzeko'nun forma numarası 11 şerefine 11 köfteye çıkaracak. İsmail Özdemir'in X'te duyurduğu bu jestin yanında şehrin göbeğine asılan dev pankart ve Ebedi Ateş'in önüne kurulan dev forma da veda gününe eşlik ediyor. Bosna Hersek, bu yıl İtalya'yı eleyerek Dünya Kupası'na giden takımın kaptanını uğurlamaya hazırlanıyor.
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Saraybosna'da 2 Ekim'de 10'lu cevapi porsiyonu 11 köfteyle servis edilecek
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Saraybosna'da Dzeko için dev pankart, dev forma ve tribünde 11. dakika koreografisi hazırlandı
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