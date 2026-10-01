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Dzeko'ya Saraybosna'dan Veda: Porsiyonlarda 10 Köfte Yerine 11 Köfte Servis Edilecek

Dzeko'ya Saraybosna'dan Veda: Porsiyonlarda 10 Köfte Yerine 11 Köfte Servis Edilecek

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
01.10.2026 - 16:49
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Bosna Hersek'in efsane golcüsü Edin Dzeko, 2 Ekim Cuma günü Zenica'da İsveç'e karşı çıkacağı maçla milli takıma veda edecek. 2007'de başladığı milli takım serüvenini 151 maç ve 73 golle kapatacak olan 40 yaşındaki kaptan için Saraybosna'da hazırlıklar bugünden başladı. Kentin cevapi dükkânları, o gün en çok sipariş edilen 10'lu porsiyonu Dzeko'nun forma numarası 11 şerefine 11 köfteye çıkaracak. İsmail Özdemir'in X'te duyurduğu bu jestin yanında şehrin göbeğine asılan dev pankart ve Ebedi Ateş'in önüne kurulan dev forma da veda gününe eşlik ediyor. Bosna Hersek, bu yıl İtalya'yı eleyerek Dünya Kupası'na giden takımın kaptanını uğurlamaya hazırlanıyor.

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Saraybosna'da 2 Ekim'de 10'lu cevapi porsiyonu 11 köfteyle servis edilecek

Saraybosna'da 2 Ekim'de 10'lu cevapi porsiyonu 11 köfteyle servis edilecek

İsmail Özdemir'in paylaşımına göre Saraybosna'da cevapi, yani Bosna usulü köfte, genellikle 5'li, 10'lu ve 15'li porsiyonlar hâlinde satılıyor. En çok tercih edilen ise Boşnakların 'desetka' dediği 10'lu porsiyon. Özdemir, Bosna Hersek'in efsane futbolcusu Edin Dzeko'nun milli takıma veda edecek olması nedeniyle 10'lu cevapilere bir süreliğine güncelleme geldiğini aktarıyor.

Dzeko'nun milli takımda giydiği 11 numaralı formanın hatırına somunun içinde bu kez 11 adet köfte gelecek. Yani 2 Ekim'de Saraybosna'da cevapi söyleyen, tabağında golcünün forma numarasını sayacak.

Saraybosna'da Dzeko için dev pankart, dev forma ve tribünde 11. dakika koreografisi hazırlandı

Saraybosna'da Dzeko için dev pankart, dev forma ve tribünde 11. dakika koreografisi hazırlandı

Cevapi jesti, kentin cevapçılar derneğinin girişimi. Dernek, İsveç maçı günü Mrkva, Hodžić, Željo, Specijal, Nune, Zmaj ve Petica Ferhatović gibi dükkânlarda yarım somunun içinde 10 yerine 11 köfte servis edileceğini duyurdu. Açıklamada Dzeko'nun yalnızca bir 11 numara olmadığı, onunla birlikte sevinildiği, üzüldüğü, ona inanıldığı ve gurur duyulduğu vurgulandı.

Saraybosna'nın merkezinde, Titova Caddesi'ndeki Šipad binasına Dzeko'yu arkadan, 11 numaralı formasıyla ve kaptanlık bandıyla gösteren dev bir pankart asıldı. Kent yönetimi ise bugün saat 19.00'da Ebedi Ateş'in önüne şimdiye kadarki en büyük 11 numaralı milli takım formasını yerleştirecek; Belediye Başkanı Samir Avdić de törende açıklama yapacak. Toplu bir vatandaş buluşması planlanmıyor.

Zenica'daki Bilino Polje'de ise BH Fanaticos tribün grubu 11. dakikada özel bir koreografi sergileyecek. Resmî veda organizasyonunun maçtan sonra yapılacağı, kaptanı onur kıtası, hediyeler ve sürprizlerin beklediği aktarılıyor. Taraftarların stada getireceği peluş oyuncakların ise kaptanın şeref turu sırasında sahaya atılıp yetimhanelere bağışlanacağı belirtiliyor.

Dzeko'ya gösterilen bu ilginin sebebi, milli takım tarihinde bıraktığı iz. 2007'de Türkiye'ye karşı attığı golle milli formayla ilk kez sahaya çıkan golcü, 151 maç ve 73 golle hem en çok forma giyen hem de en çok gol atan isim. 2014'te ülkesinin ilk büyük turnuvası olan Dünya Kupası'na giden eleme serisinde 10 gol attı, aynı yıl kaptanlık bandını devraldı. Savaş yıllarında Saraybosna'da büyüyen yıldız, 2026'da 40. yaş gününden dokuz gün sonra Galler'e karşı play-off yarı finalinde attığı golle ve İtalya'yı penaltılarda eleyen finalle Bosna Hersek'i bir kez daha Dünya Kupası'na taşıdı. Takım turnuvada gruptan üçüncü çıkıp son 32 turuna kaldı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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