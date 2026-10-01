Dzeko'ya Saraybosna'dan Veda: Porsiyonlarda 10 Köfte Yerine 11 Köfte Servis Edilecek

Cevapi jesti, kentin cevapçılar derneğinin girişimi. Dernek, İsveç maçı günü Mrkva, Hodžić, Željo, Specijal, Nune, Zmaj ve Petica Ferhatović gibi dükkânlarda yarım somunun içinde 10 yerine 11 köfte servis edileceğini duyurdu. Açıklamada Dzeko'nun yalnızca bir 11 numara olmadığı, onunla birlikte sevinildiği, üzüldüğü, ona inanıldığı ve gurur duyulduğu vurgulandı.

Saraybosna'nın merkezinde, Titova Caddesi'ndeki Šipad binasına Dzeko'yu arkadan, 11 numaralı formasıyla ve kaptanlık bandıyla gösteren dev bir pankart asıldı. Kent yönetimi ise bugün saat 19.00'da Ebedi Ateş'in önüne şimdiye kadarki en büyük 11 numaralı milli takım formasını yerleştirecek; Belediye Başkanı Samir Avdić de törende açıklama yapacak. Toplu bir vatandaş buluşması planlanmıyor.

Zenica'daki Bilino Polje'de ise BH Fanaticos tribün grubu 11. dakikada özel bir koreografi sergileyecek. Resmî veda organizasyonunun maçtan sonra yapılacağı, kaptanı onur kıtası, hediyeler ve sürprizlerin beklediği aktarılıyor. Taraftarların stada getireceği peluş oyuncakların ise kaptanın şeref turu sırasında sahaya atılıp yetimhanelere bağışlanacağı belirtiliyor.

Dzeko'ya gösterilen bu ilginin sebebi, milli takım tarihinde bıraktığı iz. 2007'de Türkiye'ye karşı attığı golle milli formayla ilk kez sahaya çıkan golcü, 151 maç ve 73 golle hem en çok forma giyen hem de en çok gol atan isim. 2014'te ülkesinin ilk büyük turnuvası olan Dünya Kupası'na giden eleme serisinde 10 gol attı, aynı yıl kaptanlık bandını devraldı. Savaş yıllarında Saraybosna'da büyüyen yıldız, 2026'da 40. yaş gününden dokuz gün sonra Galler'e karşı play-off yarı finalinde attığı golle ve İtalya'yı penaltılarda eleyen finalle Bosna Hersek'i bir kez daha Dünya Kupası'na taşıdı. Takım turnuvada gruptan üçüncü çıkıp son 32 turuna kaldı.