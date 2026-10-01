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Michael Jordan'ın 'Last Dance' Forması Rekor Kırdı: 12,3 Milyon Dolara Satıldı

Michael Jordan'ın 'Last Dance' Forması Rekor Kırdı: 12,3 Milyon Dolara Satıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 17:19
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Basketbol tarihinin en çok konuşulan sezonlarından birine ait bir forma, açık artırmada Michael Jordan'a ait hatıralar için bugüne kadar ödenmiş en yüksek bedele ulaştı. Satışın yapıldığı müzayedede Jordan'ın garajından çıkan bir parça da kendi kategorisinde rekor fiyata alıcı buldu.

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Forma, Jazz'ın 54 sayıda kaldığı geceden.

Forma, Jazz'ın 54 sayıda kaldığı geceden.

Jordan bu beyaz formayı 7 Haziran 1998'de United Center'da oynanan ve Bulls'un Utah Jazz'ı 96-54 yendiği serinin üçüncü maçında giymişti. Chicago seriyi 4-2 kazanarak Jordan dönemindeki altıncı NBA şampiyonluğuna ulaştı, o sezon yıllar sonra The Last Dance belgeseline konu oldu. Jordan, Bulls formasıyla kazandığı altı şampiyonluğun tamamında NBA Finalleri'nin En Değerli Oyuncusu seçilmişti.

Önceki rekor da aynı seriden geliyordu.

Önceki rekor da aynı seriden geliyordu.

12,3 milyon dolarlık satış, Jordan'ın aynı finalin ilk maçında giydiği ve 10,1 milyon dolara satılan formanın elindeki rekoru geride bıraktı. Formayı açık artırmaya girişimci Ryan Gough çıkardı, satış ise Pharrell Williams'ın kurduğu dijital müzayede platformu Joopiter üzerinden gerçekleşti. Joopiter, satış öncesinde forma için 10 ila 15 milyon dolar arasında değer biçmişti. Platformun açıklamasında 1998 Finalleri'nin üçüncü maçında giyilen formanın spor tarihinde maçta giyilmiş en önemli objelerden biri olduğu vurgulandı.

Garajdan çıkan Ferrari de rekor kırdı.

Garajdan çıkan Ferrari de rekor kırdı.

Aynı açık artırmada Jordan'ın 1997 model Ferrari 550 Maranello'su da 2,7 milyon dolara satıldı ve bu rakam, model için daha önce açık artırmada ödenen en yüksek bedelin yaklaşık dört katına denk geldi. Ferrari'nin Mayıs 1997'de Jordan'a teslim ettiği kırmızı otomobil hâlâ üzerinde 'MJ 5' yazan Illinois plakasını taşıyor. Jordan arabayı 2002'de sattıktan sonra Ferrari yirmi yılı aşkın süre ortadan kaybolmuş, sonunda Kaliforniya'daki bir koleksiyoncunun elinde bulunmuştu.

Tüm zamanların rekoru ise Babe Ruth'ta.

Tüm zamanların rekoru ise Babe Ruth'ta.

Jordan'ın formasına ödenen bedel kendi hatıraları için zirve olsa da maçta giyilmiş spor hatıraları arasındaki en yüksek satış rakamı beyzbolun efsane ismi Babe Ruth'a ait. Ruth'un 1932 Dünya Serisi'nde giydiği forma 2024 yılında 24,1 milyon dolara satılmıştı. O seri, Ruth'un Chicago'da Cubs karşısında sahanın orta tarafını işaret ettikten sonra topu tam oraya gönderdiği anlatılan vuruşuyla hafızalarda yer etmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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