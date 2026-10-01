Michael Jordan'ın 'Last Dance' Forması Rekor Kırdı: 12,3 Milyon Dolara Satıldı

Aynı açık artırmada Jordan'ın 1997 model Ferrari 550 Maranello'su da 2,7 milyon dolara satıldı ve bu rakam, model için daha önce açık artırmada ödenen en yüksek bedelin yaklaşık dört katına denk geldi. Ferrari'nin Mayıs 1997'de Jordan'a teslim ettiği kırmızı otomobil hâlâ üzerinde 'MJ 5' yazan Illinois plakasını taşıyor. Jordan arabayı 2002'de sattıktan sonra Ferrari yirmi yılı aşkın süre ortadan kaybolmuş, sonunda Kaliforniya'daki bir koleksiyoncunun elinde bulunmuştu.