Michael Jordan'ın 'Last Dance' Forması Rekor Kırdı: 12,3 Milyon Dolara Satıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Basketbol tarihinin en çok konuşulan sezonlarından birine ait bir forma, açık artırmada Michael Jordan'a ait hatıralar için bugüne kadar ödenmiş en yüksek bedele ulaştı. Satışın yapıldığı müzayedede Jordan'ın garajından çıkan bir parça da kendi kategorisinde rekor fiyata alıcı buldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Forma, Jazz'ın 54 sayıda kaldığı geceden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önceki rekor da aynı seriden geliyordu.
Garajdan çıkan Ferrari de rekor kırdı.
Tüm zamanların rekoru ise Babe Ruth'ta.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın