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Çölde Bulduğu Taş Aslında Ay'ın Bir Parçasıymış: Açık Artırmada Servet Kazandırdı

Çölde Bulduğu Taş Aslında Ay'ın Bir Parçasıymış: Açık Artırmada Servet Kazandırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 23:45
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2017 yılında Moritanya çölünde tespit edilen ve litaretüre 'NWA 11789' koduyla kaydedilen nadir Ay göktaşı, düzenlenen açık artırmada 612 bin 500 dolar bedelle satıldı. Yaklaşık 30 milyon liraya tekabül eden bu satış kapsamında, komisyon tutarlarıyla birlikte nihai bedel 615 bin dolar seviyesine ulaştı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.theguardian.com/science/2...
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Göktaşının uzay süreci Ay yüzeyine çarpan başka bir meteorun etkisiyle başladı

Göktaşının uzay süreci Ay yüzeyine çarpan başka bir meteorun etkisiyle başladı

Astronotlarca getirilen kayaçlardan farklı olarak tamamen doğal süreçlerle Dünya'ya ulaşan meteorit, geçmişte gerçekleşen şiddetli bir çarpışma sonucu Ay yüzeyinden koptu. Uzay yolculuğunun ardından Dünya atmosferine giren kütle, maruz kaldığı yüksek ısı nedeniyle yüzeyinde erime kabuğu barındırsa da iç yapısındaki özgün jeolojik nitelikleri muhafaza etti.

Birbirine tam oturan parçalar bilim dünyasında Ay Bulmacası ismiyle tanımlandı

Birbirine tam oturan parçalar bilim dünyasında Ay Bulmacası ismiyle tanımlandı

Meteoritical Bulletin kayıtlarına göre toplam ağırlığı 5,49 kilogram gelen obje, yapboz gibi birleşen altı farklı parçadan oluştuğu için literatürde 'Ay Bulmacası' (The Moon Puzzle) şeklinde adlandırıldı. Koleksiyoncu Dustin Dickens tarafından satın alınan ve Boston merkezli RR Auction tarafından mülkiyeti devredilen eser, parçalanıp yeniden birleşmiş Ay materyali sınıfında gösterildi.

Nadir uzay parçası Vietnam'daki Tam Chuc Pagoda Kompleksi bünyesinde sergilenecek

Nadir uzay parçası Vietnam'daki Tam Chuc Pagoda Kompleksi bünyesinde sergilenecek

Bilimsel incelemelerin sürdürülebilmesi gayesiyle göktaşından ayrılan tip örneği New Mexico Üniversitesi'nde koruma altına alınırken, ana kütlenin teslimat süreci tamamlandı. Temsilciler tarafından yapılan açıklamada, söz konusu nadir uzay mirasının Vietnam'da halka açık bir sergi alanına aktarılacağı duyuruldu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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