Çölde Bulduğu Taş Aslında Ay'ın Bir Parçasıymış: Açık Artırmada Servet Kazandırdı
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Kaynak: https://www.theguardian.com/science/2...
2017 yılında Moritanya çölünde tespit edilen ve litaretüre 'NWA 11789' koduyla kaydedilen nadir Ay göktaşı, düzenlenen açık artırmada 612 bin 500 dolar bedelle satıldı. Yaklaşık 30 milyon liraya tekabül eden bu satış kapsamında, komisyon tutarlarıyla birlikte nihai bedel 615 bin dolar seviyesine ulaştı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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