Çölde Bulduğu Taş Aslında Ay'ın Bir Parçasıymış: Açık Artırmada Servet Kazandırdı

Meteoritical Bulletin kayıtlarına göre toplam ağırlığı 5,49 kilogram gelen obje, yapboz gibi birleşen altı farklı parçadan oluştuğu için literatürde 'Ay Bulmacası' (The Moon Puzzle) şeklinde adlandırıldı. Koleksiyoncu Dustin Dickens tarafından satın alınan ve Boston merkezli RR Auction tarafından mülkiyeti devredilen eser, parçalanıp yeniden birleşmiş Ay materyali sınıfında gösterildi.