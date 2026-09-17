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Güneş Panellerini Denizin Altına Dizerek İmkansızı Başardılar

Güneş Panellerini Denizin Altına Dizerek İmkansızı Başardılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 22:25
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Su altı araştırmalarında ve deniz tabanı gözlemlerinde kullanılan cihazların enerji ihtiyacını karşılamak, uzun zamandır bilim dünyasının en zorlu konuları arasında yer almaktadır. Genellikle kısıtlı kapasiteye sahip bataryalarla veya karmaşık kablo sistemleriyle çalışan otonom araçlar, sensörler ve kameralar için sürdürülebilir bir güç kaynağı geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Çin’deki Yunnan Üniversitesi bünyesinde görev yapan bilim insanları, güneş panellerini suyun derinliklerine taşıyarak yenilikçi bir teknolojiye imza attı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.techradar.com/home/energy...
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Güneş Panelleri İlk Kez On Metre Derinlikte Test Edildi

Güneş Panelleri İlk Kez On Metre Derinlikte Test Edildi

Geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen su altı güneş enerjisi deneyleri, genellikle ışığın yoğun olduğu ilk iki metrelik sığ alanlarla sınırlı kalmıştı. Saygın bilimsel dergilerden Joule’de yayımlanan araştırma kapsamında ise özel olarak geliştirilen hücreler, Güney Çin Denizi'nde tam on metre derinliğe yerleştirilerek denendi. Kurşun halür perovskit maddesinden üretilen ve polihekzametilen guanidin hidroklorür adlı polimer kat katkısıyla dayanıklılığı artırılan paneller, su altındaki zorlu koşullara karşı üstün bir direnç sergiledi.

Farklı Derinlik Seviyelerinde Belirgin Enerji Verileri Elde Edildi

Farklı Derinlik Seviyelerinde Belirgin Enerji Verileri Elde Edildi

Saha deneyleri sırasında panellerin, suyun altındaki lityum-iyon bataryaları yaklaşık iki saatlik bir zaman diliminde şarj edebildiği belirlendi. Suyun ışığı soğurma özelliğinden dolayı derinlik arttıkça üretilen elektrik miktarında düşüş gözlendi. Paneller iki metre derinlikte 1.416 milivat-saat enerji sağlarken, altı metrede 752 milivat-saat ve on metre derinlikte ise 324 milivat-saat seviyesinde güç üretti. Laboratuvar ortamındaki testlerde yüzde 35 civarında dönüşüm verimliliğine ulaşan bu sistemlerin, yaklaşık beş buçuk yıl boyunca kesintisiz hizmet verebileceği öngörülüyor.

Biyolojik Kirlenme Riski Çözüm Bekleyen Başlıca Engel Olarak Öne Çıkıyor

Biyolojik Kirlenme Riski Çözüm Bekleyen Başlıca Engel Olarak Öne Çıkıyor

Elde edilen sonuçlar, özellikle insan müdahalesi olmadan uzun süre görev yapan otonom su altı araçları ve veri toplama istasyonları açısından büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Ancak teknolojinin yaygınlaşması sürecinde, panellerin yüzeyinde zamanla oluşan yosun ve deniz canlıları birikimi ciddi bir engel teşkil etmektedir. Biyolojik kirlenme olarak adlandırılan bu durum, panellerin ışık alma kapasitesini zamanla azaltabileceği için düzenli temizlik çözümleri gerektirmektedir. Tüm bu süreçlere karşın yeni bulgular, deniz altı enerjisinde bağımsız sistemlerin önünü açacak kritik bir adım sayılmaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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