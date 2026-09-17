Güneş Panellerini Denizin Altına Dizerek İmkansızı Başardılar

Elde edilen sonuçlar, özellikle insan müdahalesi olmadan uzun süre görev yapan otonom su altı araçları ve veri toplama istasyonları açısından büyük bir potansiyel barındırmaktadır. Ancak teknolojinin yaygınlaşması sürecinde, panellerin yüzeyinde zamanla oluşan yosun ve deniz canlıları birikimi ciddi bir engel teşkil etmektedir. Biyolojik kirlenme olarak adlandırılan bu durum, panellerin ışık alma kapasitesini zamanla azaltabileceği için düzenli temizlik çözümleri gerektirmektedir. Tüm bu süreçlere karşın yeni bulgular, deniz altı enerjisinde bağımsız sistemlerin önünü açacak kritik bir adım sayılmaktadır.