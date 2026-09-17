Güneş Panellerini Denizin Altına Dizerek İmkansızı Başardılar
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Kaynak: https://www.techradar.com/home/energy...
Su altı araştırmalarında ve deniz tabanı gözlemlerinde kullanılan cihazların enerji ihtiyacını karşılamak, uzun zamandır bilim dünyasının en zorlu konuları arasında yer almaktadır. Genellikle kısıtlı kapasiteye sahip bataryalarla veya karmaşık kablo sistemleriyle çalışan otonom araçlar, sensörler ve kameralar için sürdürülebilir bir güç kaynağı geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda önemli bir aşama kaydedildi. Çin’deki Yunnan Üniversitesi bünyesinde görev yapan bilim insanları, güneş panellerini suyun derinliklerine taşıyarak yenilikçi bir teknolojiye imza attı.
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Güneş Panelleri İlk Kez On Metre Derinlikte Test Edildi
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Farklı Derinlik Seviyelerinde Belirgin Enerji Verileri Elde Edildi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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