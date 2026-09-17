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Tarlasını Sürerken Servet Buldu Sanmıştı: 100 Yıldır Yerinden Oynatamıyorlar

Tarlasını Sürerken Servet Buldu Sanmıştı: 100 Yıldır Yerinden Oynatamıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 20:47
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Namibya’nın Grootfontein kenti yakınlarındaki Hoba West çiftliğinde 1920 yılında yürütülen tarımsal faaliyetler esnasında tesadüfen keşfedilen devasa kütle, Dünya üzerinde bugüne kadar tescil edilmiş en büyük tek parça göktaşı unvanını koruyor. Çiftçi Jacobus Hermanus Brits’in sabanının sert bir kütleye çarpmasıyla gün yüzüne çıkan uzay kayası, bir asrı aşkın süredir keşfedildiği noktada sergileniyor. Dönemin lojistik imkansızlıkları ve kütlenin aşırı ağırlığı nedeniyle müzeye nakledilemeyen devasa yapı, koruma altında tutulan bir açık hava mirasına dönüşmüş durumda.

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Kaynak

Kaynak: https://geologyscience.com/gallery/ge...
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Uzmanlar dev kütlenin çevresinde krater bulunmamasını nesnenin yassı geometrisine ve atmosferdeki aerodinamik frenlemeye bağlıyor.

Uzmanlar dev kütlenin çevresinde krater bulunmamasını nesnenin yassı geometrisine ve atmosferdeki aerodinamik frenlemeye bağlıyor.

Yaklaşık 60 ton ağırlığında olduğu hesaplanan ve %84 oranında demir ile %16 oranında nikelden oluşan bu meteoriti bilim dünyası açısından eşsiz kılan temel unsur, etrafında beklenen çarpma kraterinin yer almamasıdır. Bilim insanları bu durumu, kütlenin bir örfü proteinsiz andıran son derece yassı yapısına bağlıyor. Atmosfere girdiğinde geniş bir yüzey alanı sunarak hava sürtünmesini maksimuma çıkaran göktaşı, hızını saniyede birkaç yüz metreye kadar düşürerek yeryüzüne adeta yumuşak bir iniş yaptı.

Laboratuvar analizleri kütlenin antik bir gezegen çekirdeğinde katılaştığını gösterirken tarihsel arşivlerdeki bazı tutarsızlıklar araştırmacıların dikkatini çekiyor.

Laboratuvar analizleri kütlenin antik bir gezegen çekirdeğinde katılaştığını gösterirken tarihsel arşivlerdeki bazı tutarsızlıklar araştırmacıların dikkatini çekiyor.

Yapılan izotop analizleri, Hoba Meteoriti’nin Güneş Sistemi'nin erken evrelerinde, ilkel bir gezegensel gövdenin çekirdeğinde oluştuğunu doğruladı. Yeryüzüne yaklaşık 80 bin yıl önce düştüğü tahmin edilen uzay kayası, kozmik tarihe ışık tutuyor. Fizikçi Peter Spargo gibi araştırmacılar ise tarihsel arşivleri inceleyerek kütlenin resmi tescil tarihi ile çiftçi Brits’in arazi üzerindeki ilk teması arasında bazı zaman tutarsızlıkları ve belgesel kopukluklar bulunduğunu vurguluyor.

Arazi sahibi Ora Scheel’in girişimleriyle ulusal anıt ilan edilen alan bugün dairesel basamaklarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Arazi sahibi Ora Scheel’in girişimleriyle ulusal anıt ilan edilen alan bugün dairesel basamaklarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

Keşfedildiği ilk yıllarda ziyaretçilerin parçalar kopararak tahrip ettiği devasa kütle, arazinin sonraki sahibi Ora Scheel’in girişimleriyle resmi korumaya alındı. 1955 yılında Namibya hükümeti tarafından ulusal anıt statüsü kazandırılan bölge, günümüzde çevresine inşa edilen amfi basamakları ve bilgilendirme panolarıyla nitelikli bir ziyaret alanına dönüştü. Orijinal konumu hiç değiştirilmeden günümüze ulaşan bu devasa miras, uzay bilimcilerin ve turistlerin odağında yer almaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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