Tarlasını Sürerken Servet Buldu Sanmıştı: 100 Yıldır Yerinden Oynatamıyorlar
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Kaynak: https://geologyscience.com/gallery/ge...
Namibya’nın Grootfontein kenti yakınlarındaki Hoba West çiftliğinde 1920 yılında yürütülen tarımsal faaliyetler esnasında tesadüfen keşfedilen devasa kütle, Dünya üzerinde bugüne kadar tescil edilmiş en büyük tek parça göktaşı unvanını koruyor. Çiftçi Jacobus Hermanus Brits’in sabanının sert bir kütleye çarpmasıyla gün yüzüne çıkan uzay kayası, bir asrı aşkın süredir keşfedildiği noktada sergileniyor. Dönemin lojistik imkansızlıkları ve kütlenin aşırı ağırlığı nedeniyle müzeye nakledilemeyen devasa yapı, koruma altında tutulan bir açık hava mirasına dönüşmüş durumda.
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Uzmanlar dev kütlenin çevresinde krater bulunmamasını nesnenin yassı geometrisine ve atmosferdeki aerodinamik frenlemeye bağlıyor.
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Laboratuvar analizleri kütlenin antik bir gezegen çekirdeğinde katılaştığını gösterirken tarihsel arşivlerdeki bazı tutarsızlıklar araştırmacıların dikkatini çekiyor.
Arazi sahibi Ora Scheel’in girişimleriyle ulusal anıt ilan edilen alan bugün dairesel basamaklarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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