Tarlasını Sürerken Servet Buldu Sanmıştı: 100 Yıldır Yerinden Oynatamıyorlar

Yaklaşık 60 ton ağırlığında olduğu hesaplanan ve %84 oranında demir ile %16 oranında nikelden oluşan bu meteoriti bilim dünyası açısından eşsiz kılan temel unsur, etrafında beklenen çarpma kraterinin yer almamasıdır. Bilim insanları bu durumu, kütlenin bir örfü proteinsiz andıran son derece yassı yapısına bağlıyor. Atmosfere girdiğinde geniş bir yüzey alanı sunarak hava sürtünmesini maksimuma çıkaran göktaşı, hızını saniyede birkaç yüz metreye kadar düşürerek yeryüzüne adeta yumuşak bir iniş yaptı.