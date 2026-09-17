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KAP’a Resmi Açıklama Yapıldı: Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim’i Satın Alıyor

KAP’a Resmi Açıklama Yapıldı: Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim’i Satın Alıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.09.2026 - 10:49 Son Güncelleme: 17.09.2026 - 10:56
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Emlak Katılım, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada Katılımevim ve Birevim'in satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını bildirdi.

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KAP'a yapılan açıklamaya göre, bankanın bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre, bankanın bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başladı.

KAP açıklaması şöyle:

'Bankamız bağlı ortaklığı olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. büyüme stratejisi kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.ve Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin satın alınmasına yönelik görüşmelere başlamıştır.

Sürece ilişkin gerekli açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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