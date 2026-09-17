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Ayasofya'nın Altındaki Tüneller Efsane Değil, Gerçekmiş! Bakan Ersoy Açıkladı

Ayasofya'nın Altındaki Tüneller Efsane Değil, Gerçekmiş! Bakan Ersoy Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 10:59
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Ayasofya'nın altındaki gizli tünellere ilişkin yıllar boyunca dilden dile dolaşan bazı efsaneler vardı. Tünellerin varlığı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından doğrulandı.  Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Ersoy, “Ayasofya’nın altında oldukça geniş bir yeraltı geçitleri ve tünel sistemi var. Yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor” dedi.

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Ayasofya'nın Tünelleri Efsane Değil, Gerçekmiş!

Ayasofya'nın Tünelleri Efsane Değil, Gerçekmiş!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda Ayasofya’ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, Ayasofya’nın altındaki tünel sistemini doğruladı. Yıllardır, Ayasofya'nın altında henüz keşfedilmemiş bir tünel sistemi olduğu iddia ediliyordu.

Ersoy, “Ayasofya’nın altında oldukça geniş bir yeraltı geçitleri ve tünel sistemi var. Yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor. Ancak belli bir noktadan sonra çökmeler ve geçişi engelleyen alanlar var” dedi.

“Biz şu anda erişilebilen bölümlerde temizlik ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz” diyen Ersoy, “Çalışmalar tamamlandıktan sonra uygun ve güvenli olan kısımların ziyarete açılmasını değerlendirebiliriz.” açıklamasında bulundu.

Tüneller, Ziyarete Açılabilir

Tüneller, Ziyarete Açılabilir

Ayasofya tünellerinin ziyarete açılabileceğini belirten Bakan Ersoy, Ayasofya’daki restorasyon çalışmalarına da değindi: “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, yaklaşık 1.500 yıllık yapının gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmalarını yürütüyoruz.”

Açıklamasında, “Çalışmalar kapsamında Ayasofya’nın bütüncül projeleri tamamlandı; türbeler, Sıbyan Mektebi, Muvakkithane ve galeri katındaki restorasyonlar bitirildi. Kuzeydoğu minaresinin statik güçlendirmesi de tamamlandı” sözlerini sarf eden Ersoy, “Bugün çalışmaların en önemli aşaması olan ana kubbede yapısal güçlendirme ve mozaik konservasyonu devam ediyor” dedi.

Ana kubbenin korunması amacıyla geçici çelik çatı ve koruyucu örtü sisteminin tamamlandığını aktaran Bakan Ersoy, “İç mekânda kurulan özel platform sayesinde kubbedeki mozaiklerin belgeleme, temizlik ve koruma çalışmaları, ibadet ve ziyaret devam ederken yürütülüyor. Yapılan modelleme ve statik analizlerde doğu yarım kubbede de güçlendirme ihtiyacı tespit edildi. Bu bölümde taşıyıcı sistemin güçlendirilmesiyle birlikte mozaik, kalem işi ve mermer yüzeylerin konservasyonuna yönelik yeni aşamaya geçiliyor.” açıklamasında bulundu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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