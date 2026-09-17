Ayasofya'nın Altındaki Tüneller Efsane Değil, Gerçekmiş! Bakan Ersoy Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda Ayasofya’ya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, Ayasofya’nın altındaki tünel sistemini doğruladı. Yıllardır, Ayasofya'nın altında henüz keşfedilmemiş bir tünel sistemi olduğu iddia ediliyordu.

Ersoy, “Ayasofya’nın altında oldukça geniş bir yeraltı geçitleri ve tünel sistemi var. Yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor. Ancak belli bir noktadan sonra çökmeler ve geçişi engelleyen alanlar var” dedi.

“Biz şu anda erişilebilen bölümlerde temizlik ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz” diyen Ersoy, “Çalışmalar tamamlandıktan sonra uygun ve güvenli olan kısımların ziyarete açılmasını değerlendirebiliriz.” açıklamasında bulundu.