Ayasofya'nın Altındaki Tüneller Efsane Değil, Gerçekmiş! Bakan Ersoy Açıkladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ayasofya'nın altındaki gizli tünellere ilişkin yıllar boyunca dilden dile dolaşan bazı efsaneler vardı. Tünellerin varlığı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından doğrulandı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşma yapan Ersoy, “Ayasofya’nın altında oldukça geniş bir yeraltı geçitleri ve tünel sistemi var. Yaklaşık 9 kilometreye kadar uzanan bölümlerden söz ediliyor” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayasofya'nın Tünelleri Efsane Değil, Gerçekmiş!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüneller, Ziyarete Açılabilir
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın