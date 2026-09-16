Dünyanın En İyi Adaları Seçildi: Türkiye'den Bozcaada da Listeye Girdi!

Ülkemiz, global seyahat listelerinde her zaman dikkatleri çekmeye devam ediyor. Hem doğayı, hem tarihi hem de kültürü bir arada sunan Türkiye, turistlerin vazgeçilmez rotaları arasında yerini alıyor.

Bu kez İngiltere merkezli bir seyahat platformu olan Enjoy Travel, sosyal medya takipçilerinden gelen geri bildirimler ve yayın ekibinin değerlendirmesiyle 'dünyanın en iyi adaları' listesini oluşturdu. Zirvede Sri Lanka olsa da Türkiye'den de bir ada listeye girmeyi başardı!

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