Dünyanın En İyi Adaları Seçildi: Türkiye'den Bozcaada da Listeye Girdi!
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Ülkemiz, global seyahat listelerinde her zaman dikkatleri çekmeye devam ediyor. Hem doğayı, hem tarihi hem de kültürü bir arada sunan Türkiye, turistlerin vazgeçilmez rotaları arasında yerini alıyor.
Bu kez İngiltere merkezli bir seyahat platformu olan Enjoy Travel, sosyal medya takipçilerinden gelen geri bildirimler ve yayın ekibinin değerlendirmesiyle 'dünyanın en iyi adaları' listesini oluşturdu. Zirvede Sri Lanka olsa da Türkiye'den de bir ada listeye girmeyi başardı!
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Listedeki Türk Adası Bozcaada Oldu
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Bali Her Zaman Olduğu Gibi Listede
Sabaha Kadar Süren Partiler: İbiza
Ischia, Sanki Tablolardan Fırlamış Gibi
Kangurulardan Koalalara, Deniz Aslanlarından Penguenlere: Kangaroo Island
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Madagaskar: Şaşırtıcı Biyoçeşitlilik
Yunanistan'ın 227 Adası İçinden Milos Seçildi
Seyşeller: Plaj Denince Akla Gelen İlk Adreslerden
Geldik İlk 5'e: Galapagos
"Sonsuz İlkbahar Adası" Madeira Listede 4. Sırada
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Dünyanın En İzole Adalarından Biri, Listenin 3. Sırasında
Zümrüt Yeşili Dağlarla Mo'orea 2. Sırada
Zirvedeki İsim Sri Lanka!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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