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Dünyanın En İyi Adaları Seçildi: Türkiye'den Bozcaada da Listeye Girdi!

Dünyanın En İyi Adaları Seçildi: Türkiye'den Bozcaada da Listeye Girdi!

tatil
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.09.2026 - 13:04
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Ülkemiz, global seyahat listelerinde her zaman dikkatleri çekmeye devam ediyor. Hem doğayı, hem tarihi hem de kültürü bir arada sunan Türkiye, turistlerin vazgeçilmez rotaları arasında yerini alıyor.

Bu kez İngiltere merkezli bir seyahat platformu olan Enjoy Travel, sosyal medya takipçilerinden gelen geri bildirimler ve yayın ekibinin değerlendirmesiyle 'dünyanın en iyi adaları' listesini oluşturdu. Zirvede Sri Lanka olsa da Türkiye'den de bir ada listeye girmeyi başardı!

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Listedeki Türk Adası Bozcaada Oldu

Listedeki Türk Adası Bozcaada Oldu

Listede Türkiye'yi temsil eden tek isim Bozcaada oldu. Enjoy Travel adayı 'gizli bir Ege cenneti' diye tanımladı. Bozcaada, geleneksel meyhaneleri, plajları ve adaya yayılmış bağlarıyla seviliyor. Sitenin özellikle altını çizdiği nokta ise dikkate değer: Çok az yabancı ziyaretçi buraya kadar geliyor, dolayısıyla yaz ortasında bile ada şaşırtıcı derecede sakin kalabiliyor.

Metinde Bozcaada'nın tarihine de bir gönderme var. Enjoy Travel, Truva Atı'nı bu kıyılardan yola çıkaran Akhaların hikâyesini hatırlatıyor ve 'plajlara bakınca bunu asla tahmin edemezsiniz' diyor. Konaklama tarafı için de adaya dağılmış onlarca şirin pansiyon öneriliyor. Yani listeye giriş sebebi lüks tesisler değil, dokunulmamışlık hissi. 

Sırasıyla Fenikeliler, Atinalılar, Persler, Büyük İskender, Bergama Krallığı ve Roma hakimiyetine giren Bozcaada, aynı zamanda Homeros’un İlyada Destanı’nda da adından söz ettiriyor. Tarihi sokakları, bağları, masmavi koylarıyla sevilen Bozcaada, yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en sevilen turizm noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Bali Her Zaman Olduğu Gibi Listede

Bali Her Zaman Olduğu Gibi Listede

Liste, birinci olan Sri Lanka'ya doğru şu şekilde listelenmiş:

20. Bali, Endonezya: 'Tanrıların Diyarı' olarak anılan Bali, tropik cennet tarifinin neredeyse sözlük karşılığı. El değmemiş plajlar, yemyeşil pirinç terasları ve iddialı oteller bir arada. Uluwatu'da sörf, Tulamben'de dalış, Bali Sanat Festivali'nde geleneksel dans ve el sanatları listede öne çıkan başlıklar arasında.

19. Jamaika: Karayipler'in üçüncü büyük adası. Ian Fleming'e James Bond'u da bu ada ilham vermiş. Turistlerin çoğu Montego Bay, Negril ve Ocho Rios üçlüsüne akın ediyor ama şelaleler, koyu mavi lagünler ve başkent Kingston da keşfedilmeyi bekliyor.

Sabaha Kadar Süren Partiler: İbiza

Sabaha Kadar Süren Partiler: İbiza

18. Korsika: Teknik olarak Fransa toprağı ama mutfağından mimarisine kadar kültürel olarak İtalya'ya daha yakın. Oysa Korsikalıların ise her ikisiyle de kıyaslanmayı reddeden güçlü bir kimliği var. Altın plajların hemen arkasında ilkbahara kadar karlı kalan sarp zirveler yükseliyor. Efsanevi GR20 rotası 200 kilometreyi aşıyor ve tamamlaması en az 16 gün sürüyor.

17. İbiza: Bu Balear adası 1960'lardan beri kalabalık çekiyor ve bugün sabaha kadar süren partileriyle 'parti adası' denince akla ilk gelen yer. Ama gece hayatının dışında şirin bir eski şehir, inanılmaz turkuaz bir deniz ve yürüyüş rotaları da var.

Ischia, Sanki Tablolardan Fırlamış Gibi

Ischia, Sanki Tablolardan Fırlamış Gibi

16. Dominika: 'Doğa Adası' lakaplı Dominika, bembeyaz kum ve turkuaz su arayan Karayip ziyaretçileri tarafından çoğu zaman gözden kaçırılıyor. Oysa burada Karayipler'in en uzun yürüyüş rotası Waitukubuli National Trail ve bölgenin tek deniz kayağı rotası bulunuyor. İkincisi 2022'de açıldı ve adanın el değmemiş kıyılarını, sarp kayalıklarını ve gizli koylarını keşfetmenin en güzel yolu sayılıyor.

15. Ischia, İtalya: Napoli'den feribotla yalnızca 50 dakika uzaklıktaki bu volkanik ada, Güney İtalya sahil kasabalarının bütün çekiciliğine sahip ama kalabalık değil! Eğimli sokaklardan aşağı dökülen pastel evler ve güneşli plajlar dışında asıl ünü termal sularından geliyor. Bu adada çok sayıda kaplıca var.

Kangurulardan Koalalara, Deniz Aslanlarından Penguenlere: Kangaroo Island

Kangurulardan Koalalara, Deniz Aslanlarından Penguenlere: Kangaroo Island

14. Kangaroo Island, Avustralya: Kangurulardan koalalara, deniz aslanlarından penguenlere kadar uzanan bir yaban hayatı sığınağı ve anakaradan kısa bir feribot yolculuğu uzaklıkta. Sarp plajları, sık ormanları ve tepeleri dışında yerel ürünleriyle de biliniyor. Enjoy Travel adaya gidip taze istiridye ile sauvignon blanc denemeden dönülmemesi gerektiğini söylüyor. 

13. Ilha Grande, Brezilya: Rio de Janeiro'da parti yapanların gayriresmî dinlenme durağı ama kendi başına da bir varış noktası. Şehre bu kadar yakın olmasına rağmen yağmur ormanlarıyla kaplı adada gökdelen de havaalanı da yok, hatta araba bile yok. Geriye orman, yürüyüş rotaları, plajlar ve canlı mercan resifleri kalıyor!

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Madagaskar: Şaşırtıcı Biyoçeşitlilik

Madagaskar: Şaşırtıcı Biyoçeşitlilik

12. Madagaskar: Şaşırtıcı biyoçeşitliliğiyle elbette listede yer alıyor. Dünyanın en küçük kurbağası dahil sıra dışı canlılar, dev gövdeli baobab ağaçları ve uçsuz bucaksız plajlar...

11. Raja Ampat Adaları, Endonezya: Endonezya'nın 18.110 adası içinde kartpostal güzelliğinde olanı bulmak zor değil ama Raja Ampat'ı geçmek çok zor. Dünyanın en biyoçeşitli deniz habitatı sayılan Mercan Üçgeni'nde yer alıyor ve dünyanın en iyi dalış noktalarından birini sunuyor. Karada da sık ormanlardan bembeyaz kumsallara ve sarp adacıklara uzanan bir manzara var.

Yunanistan'ın 227 Adası İçinden Milos Seçildi

Yunanistan'ın 227 Adası İçinden Milos Seçildi

10. Milos, Yunanistan: Enjoy Travel, Yunanistan'ın 227 yerleşik adası arasından iddialı bir seçim yapıyor ve Milos'u tercih ediyor. Ege'nin en iyi plajları, sahil meyhaneleri, ışıl ışıl koylar ve kesme şeker görünümlü Kiklad mimarisi bir arada. Verilmesi gereken tek zor karar, ay yüzeyini andıran Sarakiniko Plajı'nda hangi sabah gün doğumunu izleyeceğiniz ve Kleftiko'nun safir sularına hangi gün tekneyle gideceğiniz.

9. Koh Lipe, Tayland: Sitenin favori Tayland adası. Maldivler'le yarışan plajlar ve rustik sahil lokantaları, küçük ama hareketli bir bar sokağının getirdiği tipik Tayland enerjisiyle birleşiyor. Malezya'ya Tayland'dan daha yakın olduğu için Bangkok'tan ulaşmak hiç kolay değil; ama zahmete katlananları bembeyaz kum ve turkuaz deniz bekliyor. Mercan ormanları ve bol balığıyla dalgıçların da gözdesi.

8. Achill Island, İrlanda: İrlanda'nın Atlantik kıyısındaki bu küçük ada gösteriş yapmayı biliyor: Pembe gün doğumları, turkuaz deniz, yosun yeşili tepeler ve alev alev gün batımları. Özellikle plajlarıyla seviliyor. Keem Bay düzenli olarak dünyanın en iyi kumsalları arasında gösteriliyor.

Seyşeller: Plaj Denince Akla Gelen İlk Adreslerden

Seyşeller: Plaj Denince Akla Gelen İlk Adreslerden

7. Seyşeller: 115 adadan oluşan takımada, plaj denince akla gelen ilk adreslerden. Sıra dışı granit kayalarıyla ünlü Anse Source d'Argent düzenli olarak dünyanın en güzel plajı seçiliyor. Ana ada Mahé yalnızca 27 kilometre uzunluğunda ve dünyanın en küçük başkenti Victoria burada.

6. Great Exuma, Bahamalar: Yaklaşık 365 adadan oluşan Exumas zincirinin en büyüğü ve 60 kilometre uzunluğunda. Suları o kadar çarpıcı ki astronotlar uzaydan görebiliyor. Üstelik bu sular sadece bakılacak değil, içine girilecek cinsten!

Geldik İlk 5'e: Galapagos

Geldik İlk 5'e: Galapagos

5. Galapagos, Ekvador: Galapagos hâlâ dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan canlılarıyla ziyaretçi çekiyor. Karada 100 yaşındaki dev kaplumbağalarla, mavi ayaklı sumru kuşlarıyla ve Galapagos penguenleriyle iki metre mesafeden karşılaşmak mümkün. Suyun altında ise deniz aslanları, deniz iguanaları ve 550'den fazla balık türü var.

"Sonsuz İlkbahar Adası" Madeira Listede 4. Sırada

"Sonsuz İlkbahar Adası" Madeira Listede 4. Sırada

4. Madeira: Kuzey Atlantik'te küçük bir nokta. Yıl boyunca değişmeyen ılıman iklimi yüzünden 'Sonsuz İlkbahar Adası' deniyor, yani havanın kötü olduğu hiçbir gün yok. Yükselen zirveler, meşhur levada yürüyüş rotaları, siyah kumlu plajlar ve dalgalara bakan seyir terasları adayı benzersiz kılıyor.

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Dünyanın En İzole Adalarından Biri, Listenin 3. Sırasında

Dünyanın En İzole Adalarından Biri, Listenin 3. Sırasında

3. Sokotra, Yemen: Somali ile Yemen arasında sıkışmış Sokotra takımadası dünyanın en izole adalarından biri. UNESCO Dünya Mirası listesindeki ada, başka hiçbir yerde bulunmayan bitki ve hayvan türleri yüzünden 'Hint Okyanusu'nun Galapagos'u' diye anılıyor. Macera arayanlar sarp dağlarda ve kireç taşı platolarında yürüyor; sakinlik isteyenler turkuaz suların çevrelediği kumsallarda kalıyor.

Zümrüt Yeşili Dağlarla Mo'orea 2. Sırada

Zümrüt Yeşili Dağlarla Mo'orea 2. Sırada

2. Mo'orea, Fransız Polinezyası: Görülmemiş plajlar, olağanüstü deniz yaşamı, pembe gün batımları ve berrak suya eğilen palmiyeler. Zümrüt yeşili dağlardan elektrik mavisi denize uzanan renk skalasıyla doğa tutkunlarının evi gibi. Günler ormanda yürümek, manzara noktalarına tırmanmak ve kambur balinalarla yüzmekle geçiyor.

Zirvedeki İsim Sri Lanka!

Zirvedeki İsim Sri Lanka!

Listenin zirvesinde Hindistan'ın güneyindeki bu gözyaşı biçimli ada var. Altın kumsallardan teraslanmış çay tarlalarına kadar her şey bir arada; 1.340 kilometrelik kıyı şeridi boyunca plaj plaj gezmek işin sadece bir parçası. Eskimiş tapınaklar, sömürge dönemi kasabaları, sisli dağlar ve kaplanlarla fillerin yaşadığı Yala Milli Parkı'ndaki safari programları hızla doluyor. Marco Polo'nun Sri Lanka için 'büyüklüğündeki bütün adalar içinde en güzeli' demesi de tesadüf değil.

Listeye Giren Diğer Adalar Hangileri?

Listeye Giren Diğer Adalar Hangileri?

Listenin 50 ile 21 arasındaki bölümü şöyle sıralanıyor:

50. Bijagos Adaları, Gine-Bissau

49. Eysturoy, Faroe Adaları

48. Barbados

47. Mentawai Adaları, Endonezya

46. Key West, ABD

45. Bozcaada, Türkiye

44. Hydra, Yunanistan

43. Benguerra Adası, Mozambik

42. Waiheke Adası, Yeni Zelanda

41. Isla Mujeres, Meksika

40. Hvar, Hırvatistan

39. La Gomera, İspanya

38. Caye Caulker, Belize

37. Grönland

36. Siargao, Filipinler

35. Jeju, Güney Kore

34. Sardinya, İtalya

33. San Juan Adaları, ABD

32. Küba

31. Cocos Adası, Kosta Rika

30. Sal, Cabo Verde

29. Haida Gwaii, Kanada

28. Unguja (Zanzibar), Tanzanya

27. Munroe Adası, Hindistan

26. Yoron Adası, Japonya

25. Salt Spring Adası, Kanada

24. Mauritius

23. Mull, İskoçya

22. Yasawa Adaları, Fiji

21. Koh Rong, Kamboçya

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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