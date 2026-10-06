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Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 23:55
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Elektrikli mobilitenin küresel sahnedeki devrimci gücü BYD, yılın son çeyreğine Ekim 2026 güncellemeleriyle iddialı bir giriş yapıyor. Sektörde standartları değiştiren Blade Batarya teknolojisi ve üst düzey akıllı kabin mimarisiyle sınırları zorlayan marka, sonbahar aylarında da yollardaki sessiz yükselişini sürdürmekte kararlı.

Peki, BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang, Seal ve Seal U EV modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte BYD'nin güncel fiyatları.

Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
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Ekim 2026 BYD Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Ekim 2026 BYD Güncel Fiyat Listesi ve Kampanyaları

Yenilikçi teknolojileriyle otomotiv dünyasına yön veren BYD, Ekim ayına damga vuracak resmi satış listelerini paylaştı. Tam elektrikli (EV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) segmentlerinde uzun menzil ile aerodinamik tasarımı buluşturan bu dev aile, sonbaharın dinamiklerine ayak uyduran güncellemelerle galerilerde yerini alıyor. 

Aşağıdaki liste, BYD Türkiye’nin tavsiye ettiği başlangıç değerlerini yansıtmaktadır. Nihai tutarlar ise seçeceğiniz donanım seviyesine, opsiyonel özelliklere, Ekim ayına özel kampanyalara, stok durumuna ve kullanacağınız finansman desteklerine göre farklılık gösterebilir.

BYD SEAL Fiyat Listesi Ekim 2026

BYD SEAL Fiyat Listesi Ekim 2026
  • BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 4.077.000 TL - Tavsiye Edilen Kampanyalı Liste Fiyatı: 3.772.000 TL

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Ekim 2026

BYD SEALION 7 Fiyat Listesi Ekim 2026
  • BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence - 4.190.000 TL

BYD TANG Fiyat Listesi Ekim 2026

BYD TANG Fiyat Listesi Ekim 2026
  • BYD TANG 380 kW AWD Flagship - 5.418.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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