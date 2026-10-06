Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi! İşte BYD Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang ve Seal U EV Güncel Fiyatları

Elektrikli mobilitenin küresel sahnedeki devrimci gücü BYD, yılın son çeyreğine Ekim 2026 güncellemeleriyle iddialı bir giriş yapıyor. Sektörde standartları değiştiren Blade Batarya teknolojisi ve üst düzey akıllı kabin mimarisiyle sınırları zorlayan marka, sonbahar aylarında da yollardaki sessiz yükselişini sürdürmekte kararlı.

Peki, BYD Atto 2, Atto 3, Dolphin, Han, Seal U DM-i, Tang, Seal ve Seal U EV modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte BYD'nin güncel fiyatları.