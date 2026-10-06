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Ekim 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Ekim 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 16:10
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İspanyol enerjisini yollara taşıyan SEAT, yılın son çeyreğine girerken Ekim 2026 listeleriyle dikkatleri üzerine çekti. Şehrin ritmini yakalayan ikonik Ibiza, sportif ruhuyla kalpleri çalan Leon ve SUV dünyasına dinamik bir soluk getiren Arona ile Ateca, sonbahar aylarında da yolların hakimi olmaya kararlı. 

Peki, SEAT Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar? 

İşte SEAT'ın Ekim ayı fiyat listesi.

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
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Ekim 2026 SEAT Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 SEAT Güncel Fiyat Listesi

Volkswagen Grubu'nun genç ve heyecan verici yüzü SEAT, Ekim ayına damga vuracak tavsiye edilen anahtar teslim satış tablosunu paylaştı. Keskin dış hatları, sürücü odaklı teknolojik kabinleri ve yüksek donanım standartlarıyla öne çıkan model ailesi, sonbaharın dökülen yapraklarına inat yollarda enerjisini korumaya devam ediyor. 

Aşağıdaki rakamlar, SEAT Türkiye tarafından belirlenen başlangıç liste fiyatlarıdır. Unutmayın ki bu listeler; Ekim ayına özel finansman destekleri, bayilerdeki stok durumu ve Xperience, FR ya da Style gibi donanım paketi tercihlerinize göre şekillenecektir.

SEAT İbiza Fiyat Listesi Ekim 2026

SEAT İbiza Fiyat Listesi Ekim 2026
  • YENİ IBIZA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus Benzinli - 1.985.000 TL (Model Yılı: 2026)

SEAT Arona Fiyat Listesi Ekim 2026

SEAT Arona Fiyat Listesi Ekim 2026
  • YENİ ARONA 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus - 2.050.000 TL

SEAT Leon Fiyat Listesi Ekim 2026

SEAT Leon Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Leon 1.5 eHybrid 204 PS DSG FR Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) - 2.930.150 TL 

(Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Leon Fiyat Listesi: 

  • LEON 1.5 eTSI 116 PS DSG Style Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) - 2.560.000 TL

SEAT Ateca Fiyat Listesi Ekim 2026

SEAT Ateca Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG FR 'Dark Edition' Benzinli - 2.919.150 TL (Model Yılı: 2025)

2026 Model Yeni SEAT Ateca Fiyat Listesi: 

  • Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSG Style Plus Benzinli - 2.665.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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