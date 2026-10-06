Ekim 2026 SEAT Fiyat Listesi! İşte SEAT Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Volkswagen Grubu'nun genç ve heyecan verici yüzü SEAT, Ekim ayına damga vuracak tavsiye edilen anahtar teslim satış tablosunu paylaştı. Keskin dış hatları, sürücü odaklı teknolojik kabinleri ve yüksek donanım standartlarıyla öne çıkan model ailesi, sonbaharın dökülen yapraklarına inat yollarda enerjisini korumaya devam ediyor.

Aşağıdaki rakamlar, SEAT Türkiye tarafından belirlenen başlangıç liste fiyatlarıdır. Unutmayın ki bu listeler; Ekim ayına özel finansman destekleri, bayilerdeki stok durumu ve Xperience, FR ya da Style gibi donanım paketi tercihlerinize göre şekillenecektir.