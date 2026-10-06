article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 08:05
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

SUV pazarının önde gelen temsilcilerinden Japon otomobil devi Nissan, sonbaharın serin rüzgarlarına Ekim 2026 güncellemeleriyle eşlik etti. Göz alıcı tasarımıyla sokakların yıldızı olan Juke, e-Power teknolojisiyle devrim yaratan efsane Qashqai ve maceraperest X-Trail, yılın son düzlüğünde de otomobil tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer aldı. 

Peki Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Nissan'ın Ekim ayı güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekim 2026 Nissan Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 Nissan Güncel Fiyat Listesi

Güvenlik ve teknolojiyi kusursuz bir uyumla sunan Nissan, Ekim ayı boyunca geçerli olacak perakende satış listelerini görücüye çıkardı. Özellikle şarj derdini ortadan kaldıran yenilikçi e-POWER motor seçeneği ve gelişmiş sürüş destek asistanlarıyla donatılan SUV serisi, yeni ayda da galerilerdeki yerini aldı. 

Aşağıda yer alan listeler, markanın resmi kanallarından derlenen 'Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatları'dır. Belirtilen fiyatların ise Ekim ayı kampanyalarına, yetkili satıcılardaki stok durumuna ve seçeceğiniz opsiyonel donanımlara göre değişebileceğini hatırlatmak isteriz.

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Ekim 2026

Nissan Qashqai Fiyat Listesi Ekim 2026
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack - 2.855.800 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.269.000 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack - 3.298.200 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.790.800 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 - 3.510.200 TL 

Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.981.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design - 3.743.500 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum - 3.785.200 TL 

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 - 3.933.100 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium - 3.937.400 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 - 4.058.600 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ekim 2026

Nissan Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ekim 2026

  • e-POWER 190PS Designpack - 3.568.400 TL 

  • e-POWER 190PS Skypack - 4.015.200 TL

  • e-POWER 190PS N-Design - 4.150.700 TL

  • e-POWER 190PS Platinum - 4.281.400 TL

  • e-POWER 190PS Platinum Premium - 4.342.600 TL 

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan Juke Fiyat Listesi Ekim 2026

Nissan Juke Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Plus - 2.036.700 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum - 2.155.400 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium - 2.761.400 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026

Nissan X-Trail Mild Hybrid Fiyat Listesi Ekim 2026
  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 5.098.300 TL

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 4.350.000 TL

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 5.615.600 TL

Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 4.800.000 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni Nissan Townstar Van Fiyat Listesi Ekim 2026

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia - 1.438.000 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia - 1.644.400 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.594.400 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia - 1.786.400 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.736.400 TL

  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna - 1.872.400 TL 

KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.822.400 TL

  • EV L1 Tekna+ - 2.289.700 TL

  • EV L2 Tekna - 2.268.400 TL

Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni Nissan Townstar Combi EV Fiyat Listesi Ekim 2026

  • EV Designpack 2.437.900 TL

  • EV Platinum 3.147.200 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın