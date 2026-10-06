Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

SUV pazarının önde gelen temsilcilerinden Japon otomobil devi Nissan, sonbaharın serin rüzgarlarına Ekim 2026 güncellemeleriyle eşlik etti. Göz alıcı tasarımıyla sokakların yıldızı olan Juke, e-Power teknolojisiyle devrim yaratan efsane Qashqai ve maceraperest X-Trail, yılın son düzlüğünde de otomobil tutkunlarının ilk tercihleri arasında yer aldı.

Peki Nissan Juke, Qashqai, X-Trail ve Townstar modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Nissan'ın Ekim ayı güncel fiyat listesi.