Ekim 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Fiyat-performans denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Dacia, ulaşılabilir mobilite vizyonunu Ekim 2026 listeleriyle sürdürüyor. Şehir içi ulaşıma pratik bir çözüm getiren Yeni Sandero, maceracı ruhuyla Sandero Stepway, geniş ailelerin vazgeçilmezi Jogger ve klasikleşen sedan Logan, yılın son çeyreğinde de rasyonel bir tercih yapmak isteyenleri bekliyor.

Peki, Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın Ekim 2026 güncel fiyat listesi.