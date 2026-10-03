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Ekim 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Ekim 2026 Dacia Fiyat Listesi! İşte Dacia Sandero Stepway ve Jogger Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
03.10.2026 - 16:05
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Fiyat-performans denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Dacia, ulaşılabilir mobilite vizyonunu Ekim 2026 listeleriyle sürdürüyor. Şehir içi ulaşıma pratik bir çözüm getiren Yeni Sandero, maceracı ruhuyla Sandero Stepway, geniş ailelerin vazgeçilmezi Jogger ve klasikleşen sedan Logan, yılın son çeyreğinde de rasyonel bir tercih yapmak isteyenleri bekliyor.

Peki, Dacia'nın Yeni Sandero, Sandero Stepway, Logan ve Jogger modellerinin Ekim 2026 fiyatları ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın Ekim 2026 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Ekim 2026 Dacia Güncel Fiyat Listesi

Ekim 2026 Dacia Güncel Fiyat Listesi

Renault Grubu'nun bütçe dostu ve sağlam yüzü Dacia, Ekim ayında geçerli olacak tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını kamuoyuyla paylaştı. Gerek şehir içindeki kıvrak yapısı gerekse hafta sonu kaçamaklarına uygun fonksiyonelliğiyle öne çıkan Dacia ürün gamı, sonbaharda da tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. 

Aşağıdaki listeler, markanın tavsiye ettiği başlangıç rakamlarını yansıtmaktadır. Bu nedenle; bayilerdeki güncel stok durumları, Ekim ayına özel ödeme kolaylıkları ve tercih edilecek finansman kampanyaları doğrultusunda farklılıklar görülebilir.

Yeni Sandero Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni Sandero Fiyat Listesi Ekim 2026
  • Expression TCe 100 - 1.460.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.390.000 TL

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni Sandero Stepway Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Stepway Expression Eco-G 120 Auto - 1.786.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.610.000 TL

  • Stepway Extreme Eco-G 120 Auto - 1.851.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.685.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Yeni Logan Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni Logan Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Essential TCe 100 - 1.470.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.328.000 TL

  • Expression Eco-G 120 Auto - 1.734.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.615.000 TL

  • Journey Eco-G 120 Auto - 1.809.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.690.000 TL

(Model Yılı: 2026)

Yeni Jogger Fiyat Listesi Ekim 2026

Yeni Jogger Fiyat Listesi Ekim 2026

  • Expression Eco-G 120 - 5 koltuklu- 1.730.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.630.000 TL

  • Expression Eco-G 120 - 7 koltuklu- 1.790.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.700.000 TL

  • Extreme TCe 110 - 7 koltuklu- 1.650.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.550.000 TL

  • Extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu- 1.760.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.660.000 TL

  • Extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu- 1.900.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 1.820.000 TL

(Model Yılı: 2026)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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