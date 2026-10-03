Merkez Hakem Kurulu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Tutuklandı
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Hakem Soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verildi.
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı.
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Ferhat Gündoğdu neden tutuklandı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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