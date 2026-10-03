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Merkez Hakem Kurulu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Tutuklandı

Merkez Hakem Kurulu MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
03.10.2026 - 09:12
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Hakem Soruşturması kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verildi.

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı.

İstanbul'da 'Hakemler dosyası' olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 20 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tutuklu isimler şöyle:

Ali Serhat Tüzün

Ali Yöney

Alper Tunga Sagu Burak

Burak Sevindik

Fırat Kerim Ersoy

Gökhan Koçyiğit

Gürsel Akça

İdris Çakır

Jeremy Etiene Debost

Mücahit Acaralp

Nil Özalp

Tuncer Köklü

Yasemin Yavuz Koçyiğit

Ali Göl

Hüseyin Emre Güner

İhsan Çimen

Mesut Yalım

Osman Sungur

Tahir Fatih Mutlu

Erol Demirbaş

Ferhat Gündoğdu neden tutuklandı?

Ferhat Gündoğdu neden tutuklandı?

Ferhat Gündoğdu, savcı tarafından hakimliğe sevk edildiği 2 suçtan serbest kaldı. Sorgu devam ederken TCK 135/2'den tutuklanmasına karar verildi.

TCK 135/2 NEDİR?

TCK 135/2, Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesinin ikinci fıkrasıdır ve özel nitelikli (hassas) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunun cezasını artıran nitelikli halini düzenler.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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